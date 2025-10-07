JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad „tam tikra prasme priėmė sprendimą“ dėl JAV pagamintų „Tomahawk“ raketų tiekimo Kyjivui, norėtų žinoti, ką Ukraina ketina su jomis daryti, nes nenori eskaluoti Rusijos karo su Ukraina, rašo „Reuters“.
Trumpas jau turi sprendimą dėl „Tomahawk“ raketų Ukrainai: lieka vienas klausimas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskiis paprašė JAV parduoti „Tomahawk“ raketas Europos šalims, kurios jas siųstų Ukrainai.
„Tomahawk“ raketų veikimo nuotolis yra 2500 km, todėl, jei Kijevui jos būtų suteiktos, Maskva atsidurtų Ukrainos ginklų arsenalo veikimo nuotolio ribose.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį paskelbtame vaizdo įraše sakė, kad jei Vašingtonas tiektų „Tomahawk“ raketas Ukrainai tolimųjų nuotolių smūgiams giliai į Rusijos teritoriją, tai sugadintų Maskvos santykius su Vašingtonu.
Žurnalistų Baltuosiuose rūmuose paklaustas, ar jis nusprendė tiekti Ukrainai „Tomahawk“ raketas, D. Trumpas sakė, kad jis „tam tikra prasme priėmė sprendimą“ šiuo klausimu.
„Manau, kad noriu sužinoti, ką jie su jomis darys, – sakė jis. – Kur jie jas siųs? Manau, turėčiau užduoti tą klausimą.“
„Aš užduočiau keletą klausimų. Nesiekiu eskaluoti to karo“, – pridūrė JAV prezidentas.