Vokietija perspėja: Rusija mus bando
Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas pareiškė, kad po pastarųjų oro erdvės pažeidimų Lenkijoje ir incidentų Rumunijoje Rusija turi patirti didesnį spaudimą ir perspėjo Maskvą, kad NATO reakcija bus griežta.
„Rusija turi žinoti: mes visada reaguosime. Mes neleisime, kad mums būtų daromas dar didesnis karinis spaudimas“, – sekmadienį duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF kalbėjo J. Wadephulas.
J. Wadephulo teigimu, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas „bando“ Vakarus ir nėra suinteresuotas nutraukti karą Ukrainoje.
„Jis nepriima jokių pasiūlymų dėl derybų. Jis kol kas aiškiai nenori nutraukti šio karo Ukrainoje. Jis peržengia jo ribas, o mes turime duoti aiškų atsaką ir būti vieningi“, – sakė J. Wadephulas.
Ministras pritarė griežtesnėms sankcijoms Rusijai, tačiau pabrėžė, kad reikia stiprinti NATO gynybą prie rytinės sienos, ypač oro gynybos sistemas, kurios galėtų operatyviau reaguoti. Jis atkreipė dėmesį į šiuo metu Graikijoje ir Ispanijoje dislokuotas sistemas, kurios galėtų būti perkeltos į rytinį NATO sparną.
Antradienio naktį ir trečiadienio rytą, kai Ukrainoje vyko rusų antskrydis, keletas nepilotuojamųjų orlaivių įskrido į Lenkijos oro erdvę, todėl Lenkijos karinės oro pajėgos ir NATO pajėgos ėmėsi veiksmų šioms skraidyklėms numušti. Šeštadienį pasirodė pranešimų apie naujus Lenkijoje ir Rumunijoje įvykusius incidentus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Trumpas atsakė, kodėl nesusitinka Zelenskis ir Putinas: „Neapykanta yra nesuvokiama“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tam, jog Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimas įvyktų, jam reikės įsikišti, rašo UNIAN.
D. Trumpas sekmadienį taip pat pakartojo, kad baigti karą Ukrainoje pasirodė esą sunkiau, nei jis tikėjosi dėl V. Putino ir V. Zelenskio „nesuvokiamos neapykantos“ vienas kitam.
„Aš noriu tai sustabdyti. Ir žinote, aš sustabdžiau septynis karus. Maniau, kad (Rusijos karas Ukrainoje – red. past.) man bus lengvas, bet tai tapo nesėkme. Neapykanta tarp Zelenskio ir Putino yra nesuvokiama“, – sako D. Trumpas.
Jis taip pat išreiškė abejones dėl tiesioginių derybų tarp Ukrainos ir Rusijos lyderių galimybės.
„Bus derybos – kaip jas pavadinsite, viršūnių susitikimu ar tiesiog susitikimu, nesvarbu. Bet, tikriausiai, man teks įsikišti. Jie taip nekenčia vienas kito, kad beveik negali kalbėti. Jie tiesiog nesugeba kalbėti vienas su kitu“, – teigia D. Trumpas.
Jis neatsakė į klausimą apie galimus tokio susitikimo terminus, tik pažymėjo, kad tai įvyks „palyginti greitai“.