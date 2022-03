Karas Ukrainoje. Tragiška situacija Mariupolyje: mieste baigiasi maistas, vanduo, neįmanoma išgelbėti įstrigusių civilių

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

12.45 | Belgija dėl karo Ukrainoje dešimtmečiu vėlina branduolinės energijos atsisakymą

Belgija penktadienį dešimtmečiui atidėjo planą, iš pradžių numačiusį branduolinės energijos atsisakymą 2025-aisiais, sunerimusi dėl didžiulio energijos kainų kilimo Rusijai tęsiant invaziją į Ukrainą.

„Federalinė vyriausybė nusprendė imtis būtinų veiksmų ir pratęsti dviejų vėliausiai pastatytų branduolinių reaktorių eksploatavimo trukmę dešimčia metų,“ – tviteryje parašė ministras pirmininkas Alexander'as De Croo.

12.21 | Rusijos įgula kosmose vilki Ukrainos vėliavos spalvomis

Trys Rusijos kosmonautai praėjusią naktį į Tarptautinę kosminę stotį (TKS) atvyko vilkėdami Ukrainos vėliavos spalvų – geltonos ir mėlynos – skrydžio kostiumus. Tai galima laikyti drąsiu kosmonautų pareiškimu prieš karą, rašo The Times.

Olegas Artemjevas, Denisas Matvejevas ir Sergejus Korsakovas penktadienį išskrido iš Baikonūro kosmodromo Kazachstane ir šešis mėnesius praleis TSK kartu su rusų, amerikiečių ir vokiečių įgula.

Trys nauji įgulos nariai atvyko vilkėdami ryškiai geltonus kombinezonus su mėlynomis juostelėmis, o ne į standartinę mėlyną uniformą.

Tokį Rusijos kosmonautų sprendimą NASA pareigūnai pasitiko šūkiais: „Oho. Tiesiog Oho“.

Per spaudos konferenciją, kurią tiesiogiai transliavo Rusijos kosmoso agentūra, paklaustas apie kombinezonus, įgulos vadas O. Artemjevas rusiškai juokavo, kad gaminant skrydžio kostiumus sandėlyje susikaupė „daug geltonos medžiagos“.

12.00 | Karas Ukrainoje sutrikdė GPS Suomijoje, Viduržemio jūros regione

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Pasaulinės vietos nustatymo sistemos (GPS) trikdžiai suintensyvėjo net tokiose tolimose vietose kaip Suomija, Viduržemio jūros regionas ar Irakas, priversdami lėktuvus keisti maršrutus ar kelionės tikslą, pranešė Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA).

Pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS), apimančios GPS, trikdžius lemia palydovų signalų slopinimas ar klastojimas.

Nuo vasario 24-osios, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, „slopinimas ir/ar galimas klastojimas suintensyvėjo geografiniuose rajonuose aplink konflikto zoną, taip pat kituose rajonuose“, sakoma šią savaitę internete paskelbtame EASA biuletenyje.

EASA nurodė, kad problema pastebėta Rusijos Kaliningrado srityje, Baltijos valstybėse, Suomijos rytuose, Juodosios jūros regione, Viduržemio jūros regiono rytuose ir Irako šiaurėje.

Lėktuvai sutrikimus pastebėjo įvairiais savo skrydžių etapais ir kai kuriais atvejais turėjo keisti maršrutą ar net kelionės tikslą, nes buvo neįmanoma saugiai nutūpti, informavo agentūra.

Tačiau ji nurodė, jog mažai tikėtina, kad teks sustabdyti skrydžius.

EASA paprašė visų oro tranzito darbuotojų pranešti apie bet kokius GPS sutrikimus ir įspėjo, kad lėktuvų operatorės turėtų pasirengti prireikus pasinaudoti kitais navigacijos būdais.

11.38 | Mieste neįmanoma išgelbėti civilių

Mariupolio meras Vadymas Boyčenka sako, kad gatvių mūšiai Mariupolio miesto centre trukdo išgelbėti šimtus žmonių, kurie dabar įstrigę Rusijos pajėgų subombarduoto dramos teatro griuvėsiuose, skelbia BBC.

„Toje vietoje yra tankai... ir artilerijos apšaudymai, ir visokie ginklai“, – sako jis.

„Mūsų pajėgos daro viską, ką gali, kad išlaikytų savo pozicijas mieste, bet priešo pajėgos, deja, didesnės nei mūsų“, – pridūrė meras.

Penktadienį pareigūnai pranešė, kad iš griuvėsių pavyko išgelbėti apie 130 žmonių, o dar daugiau nei tūkstantis buvo įstrigę griuvėsiuose.

11.13 | Sąlygos Mariupolyje – „viduramžiškos“

Vienas Ukrainos parlamentaras apibūdino sąlygas apgultame Mariupolio mieste kaip „viduramžius“.

Parlamento narys Dmitrijus Gurinas, kurio tėvai yra įstrigę pietrytiniame uostamiestyje, BBC sakė, kad maisto ir vandens atsargos mieste pasiekia pavojingai žemą lygį.

„Žmonėms trūksta maisto, o dar svarbiau – vandens“, – sakė D. Gurinas. „O prieš kelias dienas tankai pradėjo šaudyti į devynaukščius, todėl žmonės negali išeiti. Visi sėdi savo butuose ir rūsiuose ir galvoja, ar per artimiausią valandą nenumirs“.

„Apšaudymas niekada nesiliauja“, – pridūrė jis. „Lėktuvai numeta šimtus bombų per 24 valandas“.

10.51 | Kaltina Rusiją naudojant nekonvencinius ginklus

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija teigia, kad kare Ukrainoje Rusija panaudojo termobarinius ginklus, geriau žinomus kaip vakuumines bombas. Kasetinių ir vakuuminių bombų Rusijoje buvo pastebėta ir anksčiau, tačiau Rusijos valdžia tai neigia.

Tai nekonvenciniai ginklai, kurių naudojimas draudžiamas pagal tarptautinius susitarimus.

#Russia used thermobaric weapons, also known as vacuum bombs, in #Ukraine, according to the #British Ministry of Defense



Cluster bombs and vacuum bombs have been spotted in Russia before, but #Russian authorities have, of course, denied using them. pic.twitter.com/SGlyCKHxj5 REKLAMA REKLAMA March 19, 2022

10.26 | Rusijos kariuomenės netektys

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 14 400 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 95 lėktuvus, 115 sraigtasparnių, 466 tankus, 1470 šarvuočių, 213 artilerijos pabūklų, 72 raketų sistemas, 3 laivus, 914 mašinų, 60 kuro cisternų, 17 bepiločių orlaivių, 44 priešraketinės gynybos sistemas bei 11 specialiosios įrangos vienetų.

10.13 | Ukraina: taikos derybos su Rusija gali trukti „kelias savaites“

Anot Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjo Mykhailo Podolyako, yra ženklų, kad Maskvos pozicija tapo „adekvatesnė“, tačiau derybos tokiais klausimais kaip saugumo garantijos, Rusijos kariuomenės išvedimas ir paliaubos „gali užtrukti ilgiau“.

⚡️Ukraine: Peace talks with Russia could last 'several weeks.'



According to Mykhailo Podolyak, there are signs that Moscow’s position became more “adequate” but negotiations on issues such as security guarantees, withdrawal of Russian troops and a ceasefire “may take longer.” REKLAMA REKLAMA March 19, 2022

10.00 | Apšaudyta ligoninė

Sumų regiono karinės administracijos vadovas Dimitro Živitskis pareiškė, kad Rusijos kariai šeštadienį apšaudė Trostianeco ligoninę.

„Apie 4500 žmonių sugebėjo likti karo zoną Sumų regione. Vis dar yra norinčių evakuotis. Tai ypač pasakytina apie Trostianecą ir Krasnopilį“, – sakė jis, naujienų agentūrai „Ukrinform“.

Nepaisant apšaudymo ligoninėje, Živitskis patikino, kad sužeistųjų nėra. Jis taip pat pranešė, kad dėl sprogdinimo vienos įmonės sandėliuose kilo gaisras, tačiau žuvusiųjų ar sužeistųjų nebuvo.

09.50 | Rusija skelbia Ukrainos vakaruose panaudojusi hipergarsinius ginklus

Rusijos Gynybos ministerija paskelbė, kad penktadienį Ukrainos vakaruose pirmą kartą panaudojo savo naujausias hipergarsines raketas „Kinžal“.

„Aviacinių raketų sistema „Kinžal“ hipergarsinėmis aerobalistinėmis raketomis sunaikino didelį požeminį sandėlį su raketomis ir aviacijos amunicija“ Deliatyno kaime Ivano Frankivsko regione, sakoma ministerijos šeštadienio pareiškime.

Valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, jog tai pirmas „Kinžal“ panaudojimas per Maskvos „specialia karine operacija“ vadinamą karą provakarietiškoje Ukrainoje.

09.41 | Įvedama komendanto valanda

Ukrainos mieste Zaporižioje įvedama komendanto valanda. Ji galios nuo penktadienio 16 val. iki pirmadienio 6 val. ryto.

A curfew is introduced in #Zaporizhzhya.



Restrictions will be in force from 16:00 on March 19 to 06:00 on March 21, 2022 pic.twitter.com/nauN0ZTyX3 — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022

09.24 | Nerimą kelia oro kokybė

Kyjivo oro kokybė nuo karo pradžios pasiekė pavojingą lygį. Kyjivo miesto administracija prašo gyventojų neatidaryti langų ir be reikalo neišeiti iš namų dėl didelio taršos kiekio ore. Anot miesto mero Vitalijaus Klyčko, pokyčius sukėlė pasikeitusios oro sąlygos.

Tačiau penktadienį pranešama, kad teršalų koncentracija Kyjivo ore šiuo metu yra 27,8 karto didesnė už Pasaulio sveikatos organizacijos metinę oro kokybės gairę, skelbia „The Kyiv Independent“.

⚡️Kyiv air quality is at unhealthy level.



Air quality index reports early on March 19 that pollutant concentration in Kyiv air is currently 27.8 times above the WHO annual air quality guideline value. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 19, 2022

09.05 | Įspėja, kad augs civilių aukų skaičius

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija teigia, kad Kremliui „iki šiol nepavyko pasiekti savo pirminių tikslų“ ir jį „stebina Ukrainos pasipriešinimo mastas ir nuožmumas“.

Naujausioje savo žvalgybos ataskaitoje JK Gynybos ministerija teigia, kad Rusija buvo priversta pakeisti savo veiklos metodą ir dabar laikosi išsekinimo strategijos.

„Tikėtina, kad tai bus beatodairiškas ugnies panaudojimas, dėl kurio padaugės civilių aukų, bus sunaikinta Ukrainos infrastruktūra ir sustiprės humanitarinė krizė“, – perspėjama ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/iXd9G8IiA0



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6fYJwelqMP REKLAMA REKLAMA March 19, 2022

Jungtinės Tautos teigia, kad nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo 816 civilių, o 1 333 žmonės buvo sužeisti, daugiausia nuo sprogstamųjų ginklų. Kyjivo pareigūnai vakar pranešė, kad sostinėje žuvo 222 žmonės, tarp jų 60 civilių ir keturi vaikai.

08.38 | Žuvo mažiausiai 40 Ukrainos karių

Mažiausiai 40 Ukrainos karių žuvo po Rusijos aviacijos smūgio į kariuomenės kareivines pietiniame Mykolajivo mieste, rašo vietos žiniasklaida.

Mykolajivo meras Oleksandras Senkevičius penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pareiškė, kad keli regiono kaimai buvo užimti ir miestas smarkiai apdegė, vadindamas tai „sunkia diena“.

08.20 | Sutarė dėl humanitarinio koridoriaus

Ukrainos Luhansko srities gubernatorius sakė, kad šeštadienį bus atidarytas humanitarinis evakuacijos koridorius. Jo teigimu, kad susitarta dėl „tylos režimo“ nuo 9 val. ryto Kyjivo laiku, rašo „Reuters“.

08.00 | Apšaudyti Sumai

Viename Ukrainos miestų, Sumuose, pranešama apie apšaudymą raketomis bei po to kilusį didžiulį gaisrą. Pirminiais duomenimis, dega nedidelis sandėlis.

07.25 | Situacija Mariupolyje

Mariupolio meras BBC patvirtino, kad susišaudymai pasiekė miesto centrą. Daugiau nei dvi savaites Mariupolyje buvo įstrigę iki 400 000 žmonių, tačiau Ukrainos pareigūnai teigia, kad penktadienį beveik 5 000 pavyko pabėgti.

Miestas buvo bombarduojamas, nutraukus elektros, šildymo ir vandens tiekimą. Ukrainos pareigūnai penktadienio vakarą pranešė, kad Mariupolis prarado priėjimą prie Azovo jūros. Gelbėtojai vis dar kasinėja po trečiadienį subombarduoto miesto teatro griuvėsius. Teigiama, kad daugiau nei 80 proc. miesto gyvenamųjų pastatų yra apgadinti arba sunaikinti.

06.52 | Ukraina: sunaikinta dar 12 Rusijos oro taikinių

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad buvo sunaikinti mažiausiai 12 Rusijos oro taikinių – du lėktuvai, trys sraigtasparniai, tris bepiločiai orlaivius ir keturios sparnuotasios raketos, praneša BBC.

06.35 | „Bosh“ stabdo veiklą Rusijoje

Europoje pirmaujanti automobilių dalių gamintoja „Bosch“ stabdo gamybą savo Rusijos gamyklose. Kaltindama tiekimo grandinės problemas ir sutrikusius tiekimus, Vokietijos milžinė pripažino, kad gali tekti visam laikui nutraukti savo veiklą šalyje, praneša BBC.

06.20 | Zelenskis: atėjo laikas deryboms su Maskva

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad atėjo laikas prasmingoms deryboms su Maskva.

V. Zelenskis paskelbė vaizdo kreipimąsi, kuriame sakoma, kad atėjo laikas taikos deryboms, perspėdamas, kad kitu atveju prireiks laiko, kol Rusija atsigaus po karo metu patirtų nuostolių.

„Tai vienintelė galimybė Rusijai sumažinti žalą dėl savo klaidų. Laikas susitikti, laikas kalbėtis, laikas atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą ir teisingumą. Priešingu atveju Rusijos nuostoliai bus tokie, kad atsigauti prireiks kelių kartų“, – įspėja Volodymyras Zelenskis

06.14 | Buvę JAV prezidentai išreiškė paramą Ukrainai

Du buvę JAV prezidentai Billas Clintonas ir George'as W. Bushas penktadienį parodė savo paramą Ukrainai, prie bažnyčios Čikagoje pastatydami saulėgrąžų puokštes. Jie taip pat nešiojo mėlynus ir geltonus Ukrainos vėliavos spalvų kaspinus, o gėles padėjo priešais Šventųjų Vladimiro ir Olhos katalikų bažnyčią.

06.09 | Prarastas priėjimas prie Azovo jūros

Ukrainos gynybos ministerija penktadienio vakarą pranešė, kad „laikinai“ prarado priėjimą prie Azovo jūros, nes įsiveržusios Rusijos pajėgos ėmė griežčiau valdyti pagrindinį Mariupolio uostą, praneša „Reuters“.

Svarbiausi penktadienio įvykiai

► Apgultame Ukrainos Mariupolio uostamiestyje per Rusijos smūgį teatrui, kur slėpėsi civiliai gyventojai, buvo sunkiai sužeistas vienas žmogus, bet niekas nežuvo, pranešė miesto taryba.

► Baltieji rūmai pranešė, kad JAV prezidentas Joe Bidenas savo kolegai iš Kinijos Xi Jinpingui išdėstė, kokios būtų bet kokios Pekino paramos Rusijai jos kare prieš kaimyninę Ukrainą „pasekmės“.

► Rusijos Dūma ketina griežtinti bausmę už „tėvynės išdavystę“ ir vietoj 12–20 metų kalėjimo skirti įkalinimą iki gyvos galvos.

► Lenkijos sienos apsaugos tarnyba penktadienį pranešė, kad jau daugiau kaip 2 mln. pabėgėlių atvyko į šalį Ukrainos, nuo vasario 24 dienos kovojančios su Rusijos karine invazija.

► Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visi vežėjai, galintys gabenti ginklus Ukrainai, bus paskelbti kariniais taikiniais.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 14 200 Rusijos karių. Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 93 lėktuvus, 112 sraigtasparnius, 450 tankų, 1448 šarvuočius, 205 artilerijos pabūklus, 72 raketų sistemas, 3 laivus, 879 mašinas, 60 kuro cisternų, 12 bepiločių orlaivių, 43 priešraketinės gynybos sistemas bei 11 specialiosios įrangos vienetų.

► Didžiosios Britanijos žiniasklaidos reguliavimo institucija „Ofcom“ panaikino Rusijos remiamo televizijos kanalo RT licenciją transliuoti Jungtinėje Karalystėje.

► Rusijos valstybinė televizija patvirtino, kad Ukrainoje žuvo aukšto rango Rusijos karininkas – Kostromos oro desantininkų pulko vadas pulkininkas Sergejus Sucharevas – ir su juo buvę keturi karininkai.

► Lvive ankstyvą rytą nuaidėjo mažiausiai trys sprogimai. Raketos pataikė į visai šalia tarptautinio oro uosto esančią lėktuvų techninės priežiūros įmonę, kuri kurį laiką nedirba. Aiškėja, kad šešios raketos buvo paleistos nuo Juodosios jūros.