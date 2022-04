Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:31 | Putinas „nesiekia kompromisų“

Pasak buvusios Baltųjų rūmų patarėjos Rusijos klausimais Fionos Hill, Rusijai pradėjus puolimą rytiniame Ukrainos fronte, prezidentas Vladimiras Putinas „nėra linkęs į kompromisus“.

Kaip ji teigė BBC, V. Putinas nori pamatyti, „ką jis gali pasiekti ant žemės, kol bus nusiteikęs bet kokioms rimtoms deryboms“.

F. Hill sakė, kad bet kokios sėkmės ar proveržio tikimybė šiuo metu yra gana menka, nebent karinė operacija būtų atremta ir rusai jaustų, kad negali žengti toliau į priekį.

„Vladimiras Putinas ir jį supantys žmonės nuoširdžiai mano, kad mes bandome jį sumenkinti arba negerbti jo, kai JAV ir kitos delegacijos pasirodo su moterimis“, – pridūrė ji.

„Kremliuje ir aplink jį gyvuoja moterų niekinimas, seksizmas. Taip, ten yra moterų, bet jos neužima pačių aukščiausių postų“, – tęsė specialistė.

06:06 | Siaubinga situacija Mariupolyje

Ukrainos jūrų pėstininkų, kovojančių paskutinėje Mariupolio tvirtovėje, vadas sakė, kad jo pajėgos „galbūt skaičiuoja paskutines savo dienas, jei ne valandas“ ir prašė juos išgelbėti vaizdo žinutėje, kuri trečiadienio rytą buvo paskelbta jo „Facebook“ paskyroje.

„Priešas mus pranoksta 10 prieš vieną“, – sakė Serhijus Volyna iš 36-osios atskirosios jūrų pėstininkų brigados, prisiglaudęs prie apgultos „Azovstal“ gamyklos – didžiulės gamyklos su požeminiais tuneliais, kur Ukrainos gynėjus apsupo Rusijos pajėgos.

Major Serhiy Volyna of the 36th Separate Marine Brigade, whose soldiers have been holding out in the Azovstal Iron and Steel Works against a Russian force that vastly outnumbers them, tells The Post he will not surrender. https://t.co/DW48aDGvag

REKLAMA