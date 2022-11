Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:49 | Britų žvalgyba: rusų karo vadai, tikėtina, leidžia šaudyti dezertyrus

Naujausioje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje skelbiama, kad „dėl žemos moralės ir nenoro kovoti Rusijos pajėgos tikriausiai pradėjo dislokuoti „barjerinius karius“ arba „blokuojančius dalinius“.

„Šie daliniai grasina nušauti savo besitraukiančius karius, kad paskatintų puolimą, ir buvo panaudoti ankstesniuose Rusijos pajėgų konfliktuose“, – rašo britų žvalgai.

Taip pat, kaip teigiama ataskaitoje, „neseniai Rusijos generolai tikriausiai norėjo, kad jų karininkai pasitelktų ginklus prieš dezertyrus, įskaitant galimybę į juos šaudyti jiems nevykdant įsakymų po įspėjimo“.

„Generolai taip pat tikriausiai norėjo išlaikyti gynybines pozicijas iki mirties. Dezertyrų šaudymo taktika greičiausiai liudija žemą Rusijos pajėgų kokybę, moralę ir drausmę“, – teigiama ataskaitoje.

