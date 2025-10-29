Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. „Tikimės geriausio, bet ruošiamės blogiausiam“: papasakojo, kas vyksta viename karščiausių Ukrainos taškų

2025-10-29 07:20
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-29 07:20

Rusija sutelkė visas pajėgas Pokrovskui užimti, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos kariuomenės rezervistų tarybos pirmininkas, karinis ekspertas Ivanas Tymočko, rašo UNIAN.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka (nuotr. SCANPIX)
13

Rusija sutelkė visas pajėgas Pokrovskui užimti, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos kariuomenės rezervistų tarybos pirmininkas, karinis ekspertas Ivanas Tymočko, rašo UNIAN.

„Tikimės geriausio, bet ruošiamės ir blogiausiam“, – sako jis.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
12:49

„Tikimės geriausio, bet ruošiamės blogiausiam“: papasakojo, kas vyksta viename karščiausių Ukrainos taškų

Rusija sutelkė visas pajėgas Pokrovskui užimti, sako Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos kariuomenės rezervistų tarybos pirmininkas, karinis ekspertas Ivanas Tymočko, rašo UNIAN.

„Tikimės geriausio, bet ruošiamės ir blogiausiam“, – sako jis.

I. Tymočko sako, kad Pokrovsko užėmimas yra V. Putino politinis sprendimas, kuris bus įgyvendinamas nepaisant nuostolių.

„Rusija taip statė ant Pokrovsko ir Myrnohrado okupacijos, kad jie tiesiog užvers miestą lavonais. Tiesiog užvers lavonais. Jie kausis. Putinas jiems davė įsakymą, tai jo politinis sprendimas. Jie ten nusiųs visą armiją ir viską sulygins su žeme, iškas, išraus“, – pabrėžia ekspertas.

Norėdami įgyvendinti V. Putino sprendimą rusai į Pokrovską atvedė jūrų pėstininkus.

„Tai tiesiog politinis sprendimas. Ten sutelkta didžiulė Rusijos Federacijos armijos jėga. Tai svarbu. Ir savo laiku, galbūt aš šiek tiek neteisingai darau paraleles, bet kai Hitleris užsispyrė dėl Stalingrado, jis pralaimėjo kitose srityse“, – pažymi jis.

„ Putinas turi kažkaip pagrįsti tą žmonių skaičių, kurį jis „paaukojo“ Pokrovske“, – svarsto jis.

14:31

„Nušluotume nuo žemės“: Putinui – griežtas perspėjimas iš Belgijos

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas pareiškė, kad „Maskva bus ištrinta iš žemėlapio“, jei Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas nuspręstų pulti NATO valstybės narės sostinę, praneša „Ukrainska Pravda“.

14:28

Ligoninės apšaudymas Chersone: nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki devynių, tarp jų – keturi vaikai

Rusams Ukrainos Chersono mieste apšaudžius vaikų ligoninę buvo sužeisti devyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai ir trys medicinos darbuotojai, pranešė Chersono srities prokuratūra.

„Tyrimo duomenimis, 2025 m. spalio 29 d. apie 9.20 val. priešas paleido artilerijos ugnį į vaikų ligoninę Chersone, kurioje tuo metu buvo jauni pacientai, jų tėvai ir medicinos personalas“, – sakoma paskelbtame pranešime.

Pirminiai duomenys rodo, kad per apšaudymą buvo sužeisti devyni žmonės, tarp jų – keturi vaikai ir trys medicinos darbuotojai. Nukentėjusiųjų skaičius tikslinamas. Ligoninės pastatas buvo smarkiai apgadintas, o sprogimo banga apgadino gretimus statinius.

Pradėtas ikiteisiminis tyrimas dėl karo nusikaltimo. Prokuratūra pabrėžia, kad civilinių objektų, ypač sveikatos priežiūros įstaigų, apšaudymas yra šiurkštus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimas.

Kaip jau skelbė naujienų agentūra „Ukrinform“, rusai Chersono Dniepro rajone atakavo medicinos įstaigą, buvo sužeisti trys darbuotojai ir vaikas.

14:26

Kyjivas: sulaikytas buvęs kariuomenės instruktorius europietis, įtariamas šnipinėjimu Rusijai

Kyjivas trečiadienį pranešė, kad jo saugumo tarnybos sulaikė vieną buvusį kariuomenės instruktorių iš nenurodomos Europos šalies, įtardamos jį šnipinėjus Ukrainos pajėgas Rusijos naudai.

„Kaip rodo bylos medžiaga, šis užsienietis teikdavo priešui oficialią informaciją apie Ukrainos gynybos pajėgas ir rengėsi vykdyti teroristinius aktus“, – sakoma Ukrainos saugumo tarnybos SBU pareiškime.

14:20

Putinas giriasi nauju aparatu: Rusija išbandė naują povandeninę sistemą

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas skelbia, kad Rusija išbandė naują povandeninį aparatą „Poseidon“, rašo UNIAN.

V. Putinas gyrėsi, kad aparato galingumas neva gerokai viršija jų „perspektyviausią tarpžemyninę raketą „Sarmat“ bei aiškino, kad analogų „Poreidon“ nėra.

Rusų propagandos agentūros dar 2023 m. skelbė, kad rusai pagamino pirmąjį branduolinių torpedų komplektą „Poseidon“. Jis esą bus prijungtas prie povandeninio laivo „Belgorod“.

10:57

Per naktį Ukraina sunaikino 93 iš 126 Rusijos dronų

Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 93 dronus, rusų paleistus per puolimą nuo antradienio vakaro, dronų smūgiai užregistruoti dešimtyje vietų. 

Ukrainos ginkluotosios pajėgos „Telegram“ kanale pranešė, kad nuo antradienio 19 val. užpuolikai paleido į Ukrainą 126 įvairių tipų dronus, įskaitant „Shahed“ ir „Gerbera“, iš Kursko ir Primorsko-Achtarsko Rusijoje bei laikinai okupuoto Donecko, Čaudos ir Hvardijskės. Maždaug 80 jų buvo „Shahed“ tipo dronai. 

Pirminiais duomenimis iki trečiadienio 9 val. oro gynybos sistemos šalies šiaurėje ir rytuose numušė arba sutrikdė 93 priešo dronus. 

32 koviniai bepiločiai smogė dešimtyje vietovių. 

Karinės oro pajėgos pabrėžė, kad priešo ataka tęsiasi, Ukrainos danguje pastebėti keli Rusijos dronai.

10:22

Lenkija pakėlė naikintuvus: virš Baltijos jūros rusų orlaivis atliko žvalgybos misiją

Antradienį Lenkijos karinės oro pajėgos kilo lydėti Rusijos lėktuvą virš Baltijos jūros, kuris vykdė žvalgybos misiją, praneša „TVP World“.

Lenkijos naikintuvai palydėjo „Il-20“ orlaivį, kuris vykdė žvalgybos misiją tarptautinėje oro erdvėje, neturėdamas pateikto skrydžio plano ir išjungęs atsakiklį. Orlaivis nepažeidė Lenkijos oro erdvės“, – trečiadienį pranešė Lenkijos kariuomenė savo „X“ paskyroje.

10:19

JAV mažina savo karių skaičių Rytų Europoje: viena šalis jau išplatino žinią

Rumunija ir jos sąjungininkės buvo informuotos apie Jungtinių Valstijų sprendimą sumažinti savo kariuomenės dydį Europoje, rašo „DC News“.

Gynybos ministerija buvo informuota, kad mažinamos kai kurios NATO rytiniame flange dislokuotos amerikiečių pajėgos. Pranešama, kad tai yra JAV karinių pajėgų persvarstymo pasaulyje dalis.

09:43

Neramus rytas: Kryme – sprogimai, kilo didelis gaisras

Trečiadienio rytas Kryme neramus, skelbia ukrainiečių žiniasklaida. Anot „Kanal 24“, rusai skelbia, kad virš okupuoto Krymo teritorijos sunaikino penkis dronus.

Iš pradžių skelbta, kad po dronų atakos kilo gaisras Simferopolio šiluminėje elektrinėje, tačiau kiek vėliau informacija patikslinta.

Pranešama, kad užsidegė naftos bazė, kuri yra aktyviai naudojama Rusijos armijos aprūpinimui.

„Vakar ten buvo užfiksuotas aktyvus benzino sunkvežimių judėjimas su maskuojančiais tinklais ir apsauga nuo dronų“, – rašo UNIAN.

Anksčiau pranešta apie atakas prieš Maskvą ir kitas Rusijos vietoves.

09:33

Rusija vėl numušė savo sraigtasparnį – jau penktą kartą

Rusijos kovinis sraigtasparnis „Ka-52“ buvo numuštas pačių rusų, kai šie bandė atremti Ukrainos dronų ataką Rusijos teritorijoje. Vienas iš Rusijos naikintuvų, palaikęs sraigtasparnį bepilote skraidykle, pradėjo į jį šaudyti, praneša „United24 Media“.

Nuo 2022 m. tai jau penktasis atvejis, kai Rusijos pajėgos pačios numuša savo sraigtasparnius.

 

09:13

Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 1 150 rusų karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 29 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 139 900 karių, iš kurių 1 150 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 303 rusų tankus (+4), 23 511 šarvuotųjų kovos mašinų (+3), 34 064 artilerijos sistemas (+20), 1 530 raketų paleidimo sistemų (+1), 1 230 oro gynybos sistemų, 428 karo lėktuvus, 346 sraigtasparnius, 75 367 nepilotuojamuosius orlaivius (+313), 3 880 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 65 865 transporto priemones ir kuro cisternas (+79), 3 986 specialiosios įrangos vienetus (+2).

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

08:37

Dėl Putino – perspėjimas iš JAV žvalgybos: dabar jis užsispyręs labiau nei bet kada anksčiau

JAV žvalgybos agentūros nemato jokių ženklų, kad Rusija būtų pasirengusi eiti į kompromisą dėl Ukrainos, rašo „NBC News“. Atvirkščiai, Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas dabar yra dar labiau užsispyręs nei bet kada anksčiau.

Anot žvalgybos, V. Putinas yra labiau nei bet kada anksčiau pasiryžęs tęsti karą Ukrainoje ir laimėti mūšio lauke.

 

08:11

Ukraina pranešė, kad Rusijos gynybos pramonėje atleidžiami darbuotojai

Čeliabinsko srityje esanti Ašinsko metalurgijos gamykla (AMZ) – viena iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų.

Apie tai Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centras pranešė platformoje „Telegram“.

„Vienas iš didžiausių Rusijos gynybos pramonės kompleksui skirtų specialių lydinių gamintojų – Čeliabinsko regione veikianti AMZ – uždaro savo nerūdijančio plieno gamybos cechą ir atleidžia daugiau nei 300 darbuotojų. Problemų patiria ir kiti įmonės padaliniai: žmonės išleidžiami nemokamų atostogų arba perkeliami dirbti ne visą darbo dieną“, – rašoma pranešime.

Anot centro, toks AMZ etatų mažinimas leidžia spręsti apie platesnes Rusijos gynybos pramonę apėmusias problemas. Nuo rugsėjo mėnesio gynybos pramonės kompleksas, kuris pastaruosius trejus metus dėl didžiulių biudžeto investicijų buvo pagrindinis Rusijos ekonomikos variklis, pradėjo prarasti pozicijas. Ekonomistai tai sieja su biudžeto išsekimu ir valstybės užsakymų sumažėjimu.

Centras pabrėžė, kad AMZ cecho uždarymas yra simbolinis signalas: Kremlius nebegali finansuoti karo be galo ir be krašto. Net gynybos pramonės įmonės nebegali atlaikyti karo sukelto krūvio. Gynybos pramonės kompleksas, kuris per plataus masto invaziją padėjo išvengti ekonomikos žlugimo, dabar palaipsniui jai tampa našta.

Kaip jau buvo pranešta, trejus metus augęs Rusijos gynybos pramonės kompleksas dabar patiria nuosmukį.

07:39

Chaosas Rusijoje: pranešama apie dronų atakas, teko uždaryti oro uostus

Antradienio rytą Rusijoje pranešama apie dronų ataką, rašo „Ukrainska Pravda“. Skelbiama, kad virš Maskvos buvo numušti dronai.

Taip pat apribotas kai kurių oro uostų darbas. Rusijos institucijos praneša ir apie sprogimus naftos perdirbimo gamykloje.

07:17

Kaip palaužti Putiną? Generolas įvardijo 3 sąlygas

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino planai visiškai okupuoti Ukrainą žlugo. Tačiau jis taip lengvai nepasiduos, mano buvęs Ukrainos užsienio žvalgybos vadovas generolas Mykola Malomužas, rašo „Kanal 24“. Kad V. Putinas sutiktų eiti į kompromisą, reikalingi galingi argumentai.

Anot jo, pirmiausia svarbūs kariniai argumentai. Ukrainai reikia ginklų tiekimo, svarbiausia, ginklų pirkimo iš JAV, kitų šalių.

M. Malomužos teigimu, Ukrainai reikalingos įvairios sistemos, kurios leistų sustiprinti ukrainiečių gynybą ir puolimus. Taip pat svarbūs bet kokie ginklai ir šaudmenys iš trečiųjų šalių, svarbu plėtoti Ukrainos karo pramonę.

Anot M. Malomužos, taip pat reikia keisti strategiją. Reikia ne tik gynybos, bet ir kontratakų, netikėtų puolamųjų operacijų.

Antroji sąlyga – operatyvinė. Tai spaudimas V. Putinui, jo aplinkai. Išteklių atėmimas – tai skausminga tema V. Putino elitui, sako M. Malomuža. Visa tai gali turėti didelę įtaką jų norui derėtis.

„Tai jiems skausmingiausia tema. Jie greitai sutiko derėtis. Nes tai palietė kiekvieną iš jų ir jų artimuosius. Todėl viena iš sąlygų – operatyvinis spaudimas. Tai labai svarbi tema“, –  pabrėžia jis.

Trečioji sąlyga – sankcijos prieš Rusiją. Ypač antrinės, nukreiptos į energijos išteklius. Tai dar vienas smūgis Maskvai. Kartu su karinėmis ir operatyvinėmis sąlygomis tai stipriai spaus V. Putiną, įsitikinęs M. Malomuža.

sasijskaja pederastija
sasijskaja pederastija
2025-10-29 10:01
Keršysime už Lvivo merginą Anastasiją Hrytsiv!
rusija didžiausia pasaulyje teroristinė organizacija
Atsakyti
ugnė paulauskaitė
ugnė paulauskaitė
2025-10-29 10:00
Rusofašizmas - iš esmės, yra dominuojanti Rusijos ideologija. Nors Rusijos valdančioji partija "Vieningoji Rusija" nėra atvirai nacistinė, tačiau jos lyderio Vladimiro Putino retorika apie SSRS atkūrimą, nuskriaustą Rusiją ir taip toliau, nepalieka abejonių. Verta prisiminti ir seną Putino pareiškimą apie tai, kad žudys čečėnus tualetuose.
Atsakyti
ugnė paulauskaitė
ugnė paulauskaitė
2025-10-29 10:00
Rusofašizmas ir rusofašistai arba sutrumpintai rašizmas ir rašistai - tokia Rusijoje paplitusio kraštutinio šovinizmo, fašizmo ir nacizmo atmaina. Dar iš senų laikų istorijos daugeliui buvo žinomi kaip juodašimtininkai - tie patys fašistai, tik kad ne kokie nors vokiški naciai, o visokie televizoriaus politiškai ir entelektualiai apšvitinti rusai, visų kitų tautų žmones laikantys untermenšais, dibilais ir šiaip nevykėliais.
Atsakyti
