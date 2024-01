Svarbiausi įvykiai:

19:20 | Vokietija sako atskleidusi didelę Rusijos vykdytą dezinformacijos kampaniją

Vokietijos žiniasklaida penktadienį pranešė Berlyną atskleidus didelę Rusijos vykdytą dezinformacijos kampaniją, kurios metu tūkstančiai netikrų paskyrų socialiniame tinkle „X“ siekė pakurstyti pyktį dėl Berlyno paramos Ukrainai.

Vokietijos užsienio reikalų ministerijos įgalioti ekspertai, naudodami specialią programinę įrangą, nuo gruodžio 20 iki sausio 20 dienos stebėjo įrašus platformoje „X“, rašė vokiečių savaitraštis „Der Spiegel“.

Pranešama, kad buvo aptikta daugiau nei 50 tūkst. netikrų paskyrų, kurios minėtame socialiniame tinkle išplatino daugiau nei milijoną žinučių vokiečių kalba.

REKLAMA

REKLAMA

Jas visas siejo kaltinimai Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo (Olafo Šolco) vyriausybei, esą ji nesirūpina šalies gyventojais ir padeda Ukrainai kariauti su Rusija, rašo „Spiegel“, kuris teigia matęs analizės ištraukas.

REKLAMA

Pasak „Spiegel“, šios paskyros taip pat dažnai dalijosi nuorodomis į melagienas interneto svetainėse, sukurtose taip, kad būtų panašios į tikrų žiniasklaidos priemonių, todėl analitikai jas sieja su pareigūnams jau žinoma su Rusija susijusia programišių grupe „Doppelganger“.

18:57 | Putinas tvirtina, kad Kyjivas esą žinojo, jog numuštu lėktuvu skrido Ukrainos karo belaisviai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį apkaltino Ukrainą anksčiau šią savaitę numušus rusų karinį transportinį lėktuvą IL-76 ir pareiškė, kad Ukraina esą žinojo, jog juo buvo skraidinami karo belaisviai.

REKLAMA

REKLAMA

„Pagrindinis Ukrainos kariuomenės žvalgybos departamentas žinojo, kad mes ten gabenome 65 kariškius. Jie tai padarė per klaidą arba neapgalvotai, bet jie tai padarė“, – tvirtino V. Putinas.

18:36 | Kuleba: JAV pagalba Ukrainai ateis, ir plano „B“ nereikės

Jungtinių Valstijų pagalba Ukrainai ateis, ir nereikės taikyti vadinamojo plano „B“.

Tai penktadienį per spaudos konferenciją Mykolajive pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, atsakydamas į „Ukrinform“ korespondento klausimą, ar Ukraina turi planą „B“, jei JAV pagalba ir toliau vėluos.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Manome, kad planas „A“ suveiks ir pagalba ateis. Turime aiškius prezidento Joe Bideno administracijos patikinimus, jog jie dės visas pastangas, kad tai įvyktų“, – sakė ministras.

Be to, anot jo, artėja vasario 1-oji, kai Europos Vadovų Taryba taip pat turi priimti sprendimą dėl makrofinansinės pagalbos Ukrainai.

„Mes taip pat gavome aiškių signalų, kad toks sprendimas bus priimtas. Vasario 1-osios išvakarėse Prezidento biuro vadovas Andrijus Jermakas ir aš susitiksime su Vengrijos, kuri turi pastabų dėl šio finansavimo plano, užsienio reikalų ministru. Todėl manau, kad turime pagrindą atsargiam optimizmui“, – pažymėjo D. Kuleba.

REKLAMA

Kaip jau buvo pranešta, daugiau kaip 60 milijardų dolerių vertės Amerikos pagalba Ukrainai vėluoja dėl demokratų ir respublikonų nesutarimų JAV Kongreso Senate.

18:22 | Ukraina pakvietė Kinijos lyderį į „taikos viršūnių susitikimą“ Šveicarijoje

Ukraina kviečia Kinijos prezidentą Xi Jinpingą dalyvauti Šveicarijoje planuojamame „taikos viršūnių susitikime“, į kurį susirinks pasaulio lyderiai.

Tai interviu naujienų agentūrai „Reuters“ pareiškė Ukrainos prezidento biuro vadovo pavaduotojas Ihoris Žovkva, praneša „Ukrinform“.

REKLAMA

„Mes, be abejo, kviečiame Kiniją dalyvauti viršūnių susitikime aukščiausiu lygiu, Kinijos Liaudies Respublikos prezidento lygiu... Kinijos dalyvavimas mums bus labai svarbus. Mes dirbame su Kinijos atstovais. Mes pasitelkiame savo partnerius pasaulyje, kad jie perduotų Kinijai, kaip svarbu dalyvauti tokiame viršūnių susitikime“, – sakė I. Žovkva.

Šveicarija sutiko surengti „taikos viršūnių susitikimą“ dėl Ukrainos, tačiau jo data ir konkreti vieta dar nenumatytos. Anot I. Žovkvos, šalys vis dar tikslina detales.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„(Viršūnių susitikime) kalbėsime apie tam tikras kelio gaires, kaip įgyvendinti šią (Taikos) formulę“, – sakė I. Žovkva.

Kaip pažymi „Reuters“, Kinija palaiko glaudžius ryšius su Rusija ir susilaiko nuo jos invazijos į Ukrainą kritikos. Tuo pat metu Pekinas teigia, kad turi būti gerbiamas visų šalių suverenitetas bei teritorinis vientisumas ir siūlosi tarpininkauti konflikte.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio mėnesį Maltoje įvyko užsienio politikos ir nacionalinio saugumo patarėjų trečiasis susitikimas dėl Taikos formulės. Jame dalyvavo 66 šalių ir tarptautinių organizacijų atstovai.

REKLAMA

Sausio 15 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Šveicarijos Konfederacijos prezidentė Viola Amherd susitarė pradėti pasirengimą Pasaulio taikos viršūnių susitikimui valstybių vadovų lygiu.

Anksčiau I. Žovkva teigė, kad Ukrainos inicijuojamas Pasaulio taikos viršūnių susitikimas galėtų būti surengtas jau šių metų vasarį.

17:49 | Politologas – apie taiklius Ukrainos smūgius Rusijos naftos perdirbimo įmonėms

Šią savaitę Ukrainos saugumo tarnybos įvykdyti bepiločių orlaivių smūgiai Rusijos naftos ir dujų perdirbimo įmonėms turi ir karinių pasiekimų, teigia Ukrainos politologas Terasas Zahorodnas.

REKLAMA

Ekspertas pabrėžia, kad SBU antrą kartą per savaitę sudavė galingą smūgį priešo naftos ir dujų infrastruktūrai.

„Vienas taikinys buvo naftos perdirbimo gamykla Tuapse. Po dviejų sprogimų ten kilo didžiulis gaisras. Kelias dienas prieš tai tarnyba atliko specialią operaciją Ust-Lugos uoste esančiame dujų eksporto terminalui Leningrado srityje. „Bloomberg“ rašo, kad po atakų žalios naftos tiekimas jūra iš Rusijos sumažėjo iki minimumo“, – pabrėžia politologas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

T. Zahorodnas pažymi, kad SBU dronai pataikė labai tiksliai.

„Ataka gali būti surengta bet kurioje Rusijos vietoje. Atkreipkite dėmesį, kad tarp dviejų atakuotų Rusijos naftos perdirbimo gamyklų yra beveik 2000 kilometrų. Be to, abi specialiosios operacijos parodė šimtaprocentinius rezultatus – priešas akivaizdžiai nebuvo pasiruošęs smūgiams ir jie padarė didžiausią žalą infrastruktūrai. Verta pažymėti, kad nukentėjusios gamyklos, be eksportui, taip pat dirbo tiekdamos kurą agresoriaus kariuomenei, vadinasi, tai yra ir kariniai taikiniai“, – rašo ekspertas.

REKLAMA

Praėjusią savaitę Ukrainos dronas atakavo dujų eksporto terminalas „Novatek“, esantis Ust-Lugos uoste. Kilo didžiulis gaisras ir sustabdytas degalų tiekimas.

Šią savaitę Ukrainos pajėgoms pavyko atakuoti „Rosneft“ naftos bazę Rusijos Tuapsės srityje.

Ukrainos saugumo tarnybos prisiėmė atsakomybę už šią ataką.

16:51 | Parlamentaras siūlo Zelenskiui atskleisti duomenis apie Ukrainos nuostolius kare

Ukrainos Aukščiausiosios Rados deputatas Davidas Arachamia mano, kad reikia atskleisti duomenis apie šalies nuostolius kare. Jis tai pareiškė per leidinio „LB.ua“ surengtą diskusiją, praneša UNIAN.

REKLAMA

Pasak „Liaudies tarno“ frakcijos vadovo, jis pasiūlė prezidentui išslaptinti duomenis apie Ukrainos nuostolius kare, tačiau Volodymyras Zelenskis sprendimo šiuo klausimu dar nepriėmė. „Kai išeini į gatvę ir klausi žmonių apie nuostolius, niekada neišgirsi, kad būtų mažiau kaip 100 000. O mūsų nuostoliai kur kas mažesni“, – patikino D. Arachamija.

Jo manymu, paskelbus tikruosius Ukrainos nuostolius kare, paaiškėtų, jog jie „nėra tokie dideli, kaip įsivaizduojama“.

REKLAMA

REKLAMA

Parlamentaras taip pat pareiškė, kad laiko tikslinga vadinamąją išmaniąją mobilizaciją: reikėtų atsižvelgti į visus mobilizuotojo įgūdžius, išsilavinimą, į tai, ką jis veikė civiliniame gyvenime. „Žmonės nori matyti, kad valstybė deramai jais rūpinsis“, – sakė politikas.

Parlamentaras pažymėjo, kad ukrainiečių mobilizacijos „banga“ kilo prasidėjus plataus masto invazijai, kai priešo kariuomenė jau buvo prie sostinės. O kai karas buvo nustumtas ten, kur reikia „10 valandų automobiliu važiuoti“, kyjiviečių požiūris į ją pasikeitė.

„Tai dabar didžiausias iššūkis šaliai. Neįmanoma neskelbti mobilizacijos, mes visi tai suprantame. Nes tada grįšime pusantrų metų atgal, kai jie buvo prie Kyjivo, ir tada vėl visi būsime pasirengę mobilizuotis, bet gali būti tiesiog per vėlu“, – pabrėžė deputatas.

16:30 | Kremlius apkaltino Vokietiją pasukus konfrontacijos su Rusija keliu

Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas apkaltino Vokietiją priešiškumu Rusijai. „Ne paslaptis, kad Vokietija rengiasi konfrontacijai su Rusija“, – penktadienį sakė D. Peskovas, pranešė naujienų agentūra „Interfax“.

Jis taip pat kalbėjo apie išsamų Vokietijos gynybos planą siekiant atgrasyti Rusiją. Vokietijos kariuomenės Bundesvero vadas generolas leitenantas André Bodemannas Berlyne papasakojo dpa apie naują Vokietijos operatyvinį planą, apibrėžiantį bendrus veiksmus, kurių reikėtų imtis kilus įtampai regione. D. Peskovas sakė, kad Maskva atidžiai išnagrinės šiuos planus.

REKLAMA

D. Peskovas paneigė pranešimus, kad Rusija neoficialiai pasiūlė derėtis su Vakarais dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Pranešimuose buvo sakoma, jog Maskva pasirengusi Ukrainos narystei NATO su sąlyga, kad Rusijai atiteks jos užimtos kaimyninės šalies teritorijos. Tačiau D. Peskovas pabrėžė, jog Maskva neatsisakė reikalavimo dėl neutralaus Ukrainos statuso.

Rusija beveik prieš dvejus metus pradėjo neišprovokuotą karą prieš Ukrainą, bet pati nekartą mėgino vaizduoti save kaip Vakarų agresijos auką. Be kita ko, Maskva teisino invaziją grėsme Rusijos saugumui, jei Ukraina taptų NATO nare.

16:09 | Ukraina neketina pratęsti dujų tranzito sutarties su Rusija

Ukraina neketina derėtis su Rusija dėl jos gamtinių dujų tranzito sutarties, kurios galiojimas baigsis kartu su šiais metais, pratęsimo, skelbia Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Savo ruožtu agentūra „Bloomberg“ pažymi, jog toks kategoriškas pareiškimas viešai nuskambėjo netrukus po to, kai Slovakijos premjeras Robertas Ficas, ketvirtadienį viešėjęs Kyjive, prakalbo apie jo šalies galimybes ir po 2024-ųjų gauti rusiškų dujų vamzdynais.

„Ukrainos pozicija aiški – tranzitas pasibaigs metų pabaigoje. Mes nesiruošiame derėtis su rusais ir pratęsti sutarties“, – pranešė Ukrainos ministro pirmininko Denyso Šmyhalio spaudos tarnyba, kurią cituoja „Unian“.

REKLAMA

15:26 | Ukraina susigrąžino iš Rusijos 77 žuvusių gynėjų palaikus

Ukraina susigrąžino iš Rusijos 77 žuvusių kariškių kūnus.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai penktadienį „Telegram“ kanale pranešė Koordinacinis elgesio su karo belaisviais štabas.

„Realizavus dar vieną repatriacijos priemonę, šiandien į Ukrainos vyriausybės kontroliuojamą teritoriją pavyko grąžinti 77 žuvusių Ukrainos gynėjų kūnus (palaikus)“, – sakoma pranešime.

Koordinacinis štabas pridūrė, jog Ukrainos ginkluotosios pajėgos užtikrins repatrijuotų kūnų ir palaikų pervežimą į paskirtas valstybines specializuotas institucijas, kad jie būtų perduoti teisėsaugos organų atstovams ir teismo medicinos ekspertams žuvusiųjų tapatybei nustatyti.

14:51 | Griežta vokiečių ministro Pistoriaus reakcija: Putino grasinimai manęs negąsdina, jis nuolat grasina

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius nori, kad šalis būtų „pasirengusi karui“. Interviu vokiečių leidiniui „Bild“ B. Pistorius aiškiai sako: jam diskusijos apie Vokietijos „karinį pajėgumą“ nėra vien diskusijos. Apie Vokietijos karinį pasirengimą ministras sako kalbantis ne todėl, kad jam patiktų provokacijos.

Veikiau jis nori pažadinti žmones: „Mes baigiame 30 taikos metų, 30 metų taikos dividendų, iš kurių visi turėjome naudos. O dabar kelionė pasisuko kita kryptimi“.

REKLAMA

B. Pistorius įspėja: „Turime tikrai, tikrai paspartinti tempą, kad būtume dėl viso pikto pasiruošę“.

Tačiau kartu jis pridūrė: „Nieko nežinau apie Putino grasinimus. Tiesą sakant, jie manęs nelabai išgąsdintų, nes jis nuolat grasina“.

Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (47 nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +43 Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(47 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

14:07 | Kremliui tai nepatiks: paviešino Jelcino siūlymą Rusiją priimti į NATO ir nuoširdžias padėkas JAV už pagalbą

Buvęs Rusijos prezidentas Borisas Jelcinas susitikimo su JAV vadovu Billu Clintonu metu 1994-aisiais pareiškė, kad Rusija turėtų pirmoji prisijungti prie NATO, jeigu vyktų aljanso plėtra. Pokalbį, suėjus senaties terminui, paviešino JAV nacionalinio saugumo archyvas.

B. Jelcinas tikėjosi, kad Maskvos pavyzdžiu turėtų sekti ir kitos Centrinės bei Rytų Europos šalys ir nuoširdžiai dėkojo amerikiečiams už jų požiūrį į Rusiją bei pagalbą jos žmonėms.

13:20 | Šios savaitės Rusijos smūgio Charkivui aukų skaičius išaugo iki 11, skelbia pareigūnai

Per šios savaitės Rusijos raketų smūgius Charkive žuvo 11 asmenų, penktadienį pranešė pareigūnai.

Ankstyvą pirmadienio rytą Maskva surengė vieną didžiausių pastarųjų savaičių oro antskrydžių, per kurį buvo bombarduojama visa Ukraina, įskaitant Kyjivą ir Charkivą. Atakų metu buvo sužeista daugiau kaip 100 žmonių ir mažiausiai 18 žuvo.

REKLAMA

Penktadienį Charkivo prokuratūra pranešė, kad nuo patirtų sužalojimų mirė 61-erių moteris, o žuvusiųjų skaičius mieste išaugo iki 11.

12:47 | Chersono regione per pastarąją parą Rusijos pajėgos paleido 350 sviedinių, žuvo civilis gyventojas

Per pastarąją parą rusų pajėgos Chersono regioną apšaudė 73 kartus, per apšaudymus vienas žmogus žuvo.

Apie tai feisbuke pranešė Chersono regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

„Per praėjusią parą priešas surengė 73 atakas, iššaudamas 350 sviedinių, naudodamas minosvaidžius, artileriją, daugkartinio paleidimo įrenginius, tankus ir dronus“, – sakė jis.

Pasak O. Prokudino, rusai atakavo Chersoną balistinėmis raketomis ir paleido į miestą 26 sviedinius. Rusijos kariuomenė smogė gyvenamiesiems rajonams, vaikų darželiui ir prekybos centrui Chersone, taip pat mobiliojo ryšio bokštui Beryslavo rajone.

„Dėl Rusijos agresijos vienas žmogus žuvo ir dar vienas buvo sužeistas“, – pridūrė O. Prokudinas.

12:11 | Švedijos premjeras sako, kad nesiderės su Vengrija dėl NATO narystės paraiškos

Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas penktadienį pareiškė, kad „nesiderės“ su Vengrija dėl Švedijos NATO narystės paraiškos, nepaisant to, kad Budapeštas dabar yra vienintelė likusi kliūtis po Turkijos ratifikavimo.

REKLAMA

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas šią savaitę pakvietė U. Kristerssoną atvykti į Budapeštą aptarti šio klausimo „jums patogiu metu“. Švedijos premjeras ketvirtadienį kvietimą priėmė.

„Aš mielai nuvyksiu į Budapeštą... Turime apie daug ką pasikalbėti... tačiau nesiderėsime dėl narystės NATO, šiuo klausimu negali būtų jokių derybų“, – Švedijos televizijai TV4 sakė U. Kristerssonas.

„Bet galėtume pasikalbėti apie tai, kaip geriausia mums būtų bendradarbiauti NATO“, – sakė jis.

Švedijos užsienio reikalų ministras Tobiasas Billstromas antradienį sakė, kad „nėra priežasties derėtis“ su Vengrija.

11:46 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. sausio 26 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios apie 380 600 rusų karių, iš jų 990 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusi 6 265 priešo tankus (+8 per pastarąją parą), 11 637 šarvuotąsias kovos mašinas (+16), 9 082 artilerijos sistemas (+15), 972 raketų paleidimo sistemas, 660 oro gynybos sistemų, 331 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 7 033 bepiločius orlaivius, 1 845 sparnuotąsias raketas (+1), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 12 064 sunkvežimius ir kuro talpyklas (+20), 1 425 specialiosios įrangos vienetus (+5).

REKLAMA

11:09 | Kol Putinas lankėsi Kaliningrade, studentams buvo uždrausta išeiti, skalbtis ir užsisakyti maisto

Ketvirtadienį – Rusijos prezidento Vladimiro Putino vizito dieną – Kaliningrado studentams buvo uždrausta sirgti, skalbti drabužius ir užsisakyti maisto, skelbia nepriklausomas Rusijos portalas „The Moscow Times“.

Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (10 nuotr.) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) +6 Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade (nuotr. SCANPIX) Ieškoma dingusi be žinios moteris (nuotr. Policijos) Ieškoma dingusi be žinios moteris (nuotr. Policijos)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vladimiro Putino vizitas Kaliningrade

10:36 | Ukraina: rusai fronte naudoja cheminį ginklą – dujomis užpildytas granatas

Ukrainos generalinio štabo Užgrobtų ir pažangių ginklų bei karinės technikos tyrimo centro atstovas Andrijus Rudikas praneša, kad 2023 m. gruodį Rusijos kariai pradėjo naudoti RG-VO granatas su chloroacetofenonu. Tai yra ašarinių dujų, naudojamų miniai kontroliuoti, rūšis. Pasak A. Rudiko, Ukrainos pusė jau užfiksavo 81 atvejį, kai Rusijos kariai panaudojo RG-VO granatas. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas.

Analitikų teigimu, Generalinis štabas jau kalbėjo apie tai, kad nuo gruodžio 14 d. Rusijos pajėgos naudoja naujo tipo specialiąsias granatas su CS dujomis. Per pirmąsias dvi sausio savaites rusai cheminį ginklą panaudojo mažiausiai 51 kartą.

„Gruodžio pabaigoje Rusijos 810-oji jūrų pėstininkų brigada prisipažino, kad sąmoningai naudojo cheminį ginklą, iš bepiločių lėktuvų mėtydama granatas K-51 su CS dujomis į ukrainiečių pozicijas netoli Krynkų rytiniame (kairiajame) Chersono srities krante“, – rašo ISW analitikai.

REKLAMA

A. Rudikas paaiškino, kad RG-VO granatos gali per penkias minutes nužudyti karius, esančius griovyje ar uždaroje erdvėje.

10:00 | Ukrainoje – siūlymas į karinius mokymus siųsti ir valdininkus su politikais: jeigu visi, tai visi

Valdančiosios Ukrainos frakcijos „Liaudies tarnas“ vadovas Davidas Arachamija pasiūlė siųsti į karinius apmokymus ir visus šalies valdininkus su deputatais, kartu su eiliniais Ukrainos piliečiais, kurie sulaukia mobilizacinio šaukimo.

09:08 | Latvijos ministras Karinis: Putinas mus bando įtikinti, kad didelis karas – neišvengiamas

Rusijos agresiją prieš Ukrainą Latvijos užsienio reikalų ministras Krišjanis Karinis, sakydamas kalbą Latvijos Saeimoje, pavadino imperialistiniu karu. Platesnis šio karo tikslas, pasak ministro, yra „pakeisti teisinės valstybės principu paremtą tarptautinę tvarką valdymą brutalia jėga“, rašo portalas Delfi.lv.

„Rusija visais būdais stengiasi savo propaganda įteigti mums Latvijoje ir visame Vakarų pasaulyje, kad esame susiskaldę, kad esame bejėgiai, kad karas juda į priekį, kad Rusija jį laimės ir nėra prasmės priešintis. Ir aš jums pasakysiu – tai melas, tai nesąmonė ir kvailystė“, – pabrėžė K. Karinis.

Ministras pridūrė, kad ateityje Rusija gali būti atgrasoma nuo kitos šalies užpuolimo.

„Didelis karas Europoje nėra neišvengiamas, tačiau mūsų galioje jį sustabdyti, žinoma, dirbant, stiprinant mūsų saugumą kartu su mūsų Vakarų sąjungininkais“, – aiškino Latvijos užsienio reikalų ministras, pabrėždamas, kad Latvija ir jos sąjungininkai turi padėti Ukrainai laimėti Rusijos sukeltą karą.

08:13 | Turkija žengė paskutinį žingsnį dėl Švedijos narystės NATO

Turkijos vyriausybės laikraštis ketvirtadienį publikavo protokolą dėl Švedijos priėmimo į NATO ir tai yra paskutinis techninis Ankaros žingsnis ratifikuojant šios Šiaurės šalies paraišką įstoti į JAV vadovaujamą karinį aljansą.

Paskelbus antradienį Turkijos parlamento patvirtintą įstatymą dėl Švedijos stojimo į Aljansą, buvo užbaigtas beveik dvejus metus trukęs delsimas, apkartinęs Ankaros ryšius su sąjungininkais Vakaruose.

07:41 | Rusija ir Ukraina JT Saugumo Taryboje apsikeitė kaltinimais dėl lėktuvo katastrofos

Maskva ir Kyjivas ketvirtadienį JT Saugumo Taryboje apsikeitė kaltinimais dėl diena anksčiau netoli Ukrainos sienos nukritusio Rusijos karinio lėktuvo.

„Visa šiandien mūsų turima informacija rodo, kad turime reikalą su iš anksto apgalvotu tyčiniu nusikaltimu“, – sakė Rusijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Dmitrijus Polianskis, kurio delegacija paprašė surengti neeilinį posėdį.

Maskva kaltina Kyjivą numušus transporto lėktuvą IL-76, kuriuo, jos teigimu, į planuotą apsikeitimą karo belaisviais buvo gabenami 65 Ukrainos kariai. Ukraina atmetė kaltinimus, esą ji organizavo sąmokslą numušti lėktuvą.

„Ukraina nebuvo informuota apie transporto priemonių skaičių, kelius ir įkaitų gabenimo priemones. Jau vien tai gali reikšti tyčinius Rusijos veiksmus, kuriais siekiama sukelti pavojų belaisvių gyvybei ir saugumui“, – sakė ambasadoriaus pavaduotoja Chrystyna Hajovyšyn.

Pasak jos, Rusijos belaisviai per mainus buvo perkelti į sutartą vietą. „Rusijos pusė turėjo užtikrinti tokį patį į nelaisvę patekusių Ukrainos karių saugumo lygį“, – sakė ji.

07:00 | Rusija po karinio lėktuvo sudužimo pradeda tyrimą dėl „terorizmo“

Rusija ketvirtadienį po karinio lėktuvo sudužimo netoli sienos su Ukraina pradėjo tyrimą dėl „terorizmo“.

Maskva apkaltino Kyjivą trečiadienį virš pietinės Belgorodo srities numušus transportinį lėktuvą IL-76. Rusai tvirtina, kad juo esą skrido daugiau kaip 60 į nelaisvę paimtų Ukrainos karių.

„Belgorodo srityje tiriama baudžiamoji byla dėl teroro akto, susijusio su lėktuvu IL-76“, – sakoma Rusijos tyrimų komiteto pareiškime.

Maskva teigia, kad tarp lėktuve buvusių 65 Ukrainos karo belaisvių, trijų įgulos narių ir trijų karinio personalo narių nėra išgyvenusiųjų.

Pasak tyrimų komiteto, įvykio vietoje dirba „patyrę detektyvai, kriminalistai ir ekspertai“. Komitetas pridūrė, neva „lėktuvą numušė iš Ukrainos teritorijos paleista raketa“.

„Rasta žmonių palaikų fragmentų, taip pat skrydžio duomenų savirašių, kurie buvo išsiųsti iššifruoti“, – sakė komitetas.

Maskva nėra pateikusi jokių įrodymų, kad lėktuvu skrido Ukrainos kariai. Rusai taip pat nėra įrodę, kad Kyjivas žinojo, jog orlaivyje buvo jo žmonės. Be to, Maskva nėra atskleidusi lėktuvu skridusių žmonių tapatybių.