Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:27 | Mykolajivas meras: miestas apšaudytas kasetinėmis bombomis

Ukrainos pietinio miesto Mykolaivo meras Oleksandras Senkevičius „Telegram“ paskelbė, kad „į vieną iš Mykolajivo rajonų atkeliavo kasetiniai sprogmenys. Yra aukų. Greitoji pagalba jau atvyko“.

Jis paragino gyventojus likti slėptuvėse.

09:56 | Ukrainiečiai atakuoja Chersone įsikūrusias rusų pajėgas

Briliovkoje, Nokokachovskos hidroelektrinės, kurią okupacinės pajėgos pavertė savo karine baze, Chersono srityje apylinkėse, pranešama apie smūgius Rusijos kariuomenės amunicijos sandėliams.

Karo korespondentas Andrijus Caplijenka per „Telegram“ patikslino, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ataka buvo įvykdyta geležinkelio mazgo rajone, o tai greičiausiai dar labiau apsunkins ginklų tiekimą Rusijos grupuotei iš Krymo.

Chersono srities tarybos pirmininko pirmasis pavaduotojas Jurijus Sobolevskis paragino civilius laikytis atokiau nuo Rusijos pajėgų amunicijos sandėlių ir rusiškos technikos kaupimo vietų.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos labai šauniai taško rusus, ir tai tik pradžia. Jei negalėjote (dėl kokių nors priežasčių) evakuotis, laikykitės kuo toliau nuo jų karinės infrastruktūros ir dislokavimo vietų. Ir jūsų, ir jūsų artimųjų sveikata gali priklausyti nuo jūsų veiksmų. Ukrainos ginkluotosios pajėgos atakuoja ir toliau, nes nėra kito būdo išlaisvinti mūsų žmones ir mūsų regioną“, – „Telegram“ rašė jis.

09:45 | Rusija skelbia, kad po apšaudymų žuvo 40 įkalintų „Azov“ karių

Kremliaus statytiniai apsišaukėliškoje „Donecko liaudies respublikoje“ paskelbė, kad naktį Ukrainos pajėgos tariamai apšaudė kalėjimą okupuotoje Jelenovkoje.

Skelbiama, kad žuvo 40 ten laikytų „Azov“ karių, dar 130 buvo sužeista.

Anksčiau buvo skelbta, kad Jelenovkoje yra laikoma didžioji dalis „Azov“ karių, kurie pateko į nelaisvę Mariupolyje.

Ukrainos pusė kol kas šios informacijos nepatvirtino, kaip ir kiti nepriklausomi šaltiniai. Vaizdo įrašų ar nuotraukų iš įvykio vietos taip pat nėra pateikiama.

09:04 | Orbanas pareiškė: Ukraina nelaimės karo „tokia forma“

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas pareiškė, kad Ukraina negalės nugalėti Rusijos pagal dabartinę NATO paramos strategiją, taip pat perspėjo apie skaudžius padarinius Europos ekonomikai.

„Šio karo negalima laimėti tokia forma“, – sakė Orbanas, kalbėdamas su Austrijos kancleriu Karlu Nehammeriu Vienoje, skelbia UNIAN.

V. Orbanas pridūrė, kad NATO šalių strategija remti Ukrainą ginklais ir mokymais „iki šiol parodė, kad tai neduos sėkmės“.

„Be strategijos pakeitimo nebus taikos“, – sakė jis ir perspėjo, kad be taikos Ukrainoje visa Europos Sąjunga „bus įtraukta į karinę situaciją“.

„Neaišku, kaip galime išvengti recesijos ES, jei karas tęsis“, – pridūrė V. Orbanas.

Abu lyderiai perspėjo dėl ES embargo Rusijos dujoms galimybės.

Mariupolio griuvėsiai (13 nuotr.) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) +9 Naujos kapinės Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Naujos kapinės Mariupolyje (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX) Mariupolio griuvėsiai (nuotr. SCANPIX)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mariupolio griuvėsiai

08:31 | Naktį Rusijos pajėgos atakavo Dnipro sritį

Apšaudyti Nikopolio ir Kryvyj Riho rajonai. Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

„Rusijos kariuomenė smogė Nikopoliui su „Grad“ MLRS. Jie tyčia apšaudė gyvenamąjį kvartalą. Buvo paleista daugiau nei 40 raketų. Buvo apgadinti šeši privatūs namai ir komerciniai pastatai", – „Telegram“ paskelbė Dnipro srities karinės administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

Be to, atakos metu nukentėjo elektros linija. Keli tūkstančiai Nikopolio gyventojų liko be elektros. Įvykio vietoje dirba avarinės elektrikų komandos.

07:45 | Rusija pristabdė vieno iš savo tikslų puolimą

Naujausioje JAV Karo studijų instituto analizėje rašoma, kad tikėtina, jog Rusijos pajėgos Rytų Ukrainoje esančio Donecko srityje bandys pasinaudoti pastaruoju metu į pietryčius nuo Bachmuto pasiektais nedideliais laimėjimais ir toliau veršis į priekį šia kryptimi.

„Rusijos pajėgos gali sumenkinti bandymą užimti Severską, kad susitelktų ties Bachmutu, bet dar anksti pasakyti. Rusijos kariuomenė toliau judėjo į šiaurę link Bachmuto iš neseniai užgrobtų pozicijų Novoluhansko ir Uhlehorsko hidroelektrinėse, taip pat žengė į priekį pietvakarių kryptimi palei greitkelį T1302 nuo neseniai užimtų pozicijų Berestove“, – rašoma ataskaitoje.

JAV ekspertai pažymi, kad Rusijos pajėgos sunkiai siekė konkrečių laimėjimų aplink Severską ir nedarė jokių patvirtintų judesių miesto link nuo tada, kai liepos pradžioje užėmė Luhansko srities administracinės ribos liniją.

„Taigi Rusijos vadovybė greičiausiai stengsis išlaikyti pagreitį aplink Bachmutą, galbūt dėl nuolatinio spaudimo Severskui. Mažai tikėtina, kad Rusijos kariuomenė užims patį Bachmutą, nepaisant pastaruoju metu laipsniškos pažangos šia kryptimi“, – įsitikinę instituto analitikai.

07:09 | JAV Orbano samprotavimus apie „maišytą rasę“ vadina „nepateisinamais“

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį pasmerkė Vengrijos ministro pirmininko Viktoro Orbano pasisakymą, jog jo šalis kovoja prieš tai, kad europiečiai taptų „maišytos rasės“ visuomene, kaip „nepateisinamus“ ir primenančius nacių laikus.

Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price'as žurnalistams perskaitė JAV pasiuntinės kovai su antisemitizmu Deborah Lipstadt pareiškimą, kuriame ji teigė, kad yra „labai susirūpinusi“ dėl nacionalistinių pažiūrų vengrų ministro pirmininko „naudojamos retorikos, kuri aiškiai primena nacių rasinę ideologiją“.

Praėjus keliems dešimtmečiams „po Holokausto pabaigos, lyderiui nepateisinama lengvabūdiškai vertinti nacių vykdytas masines žudynes, sakė D. Lipstadt.

N. Price'as pridūrė, kad Jungtines Valstijas ir jų sąjungininkus visame pasaulyje vienija „bendros vertybės“ ir interesai.

„Pastabos, kurias išgirdome iš ministro pirmininko Orbano, neatspindi bendrų vertybių, kurios sieja Jungtines Valstijas su Vengrija, kuriomis grindžiami mūsų abiejų tautų santykiai ir kuriomis grindžiami Jungtinių Valstijų ir kitų mūsų sąjungininkių santykiai“, – sakė N. Price'as.

V. Orbanas, daugelio JAV kraštutinių dešiniųjų laikomas didvyriu, praėjusį savaitgalį lankydamasis Rumunijos Transilvanijos regione, kur gyvena didelė vengrų bendruomenė, kritikavo maišymąsi su „ne europiečiais“.

06:35 | Į Charkivą smogė dvi raketos

Pasak miesto mero Igorio Terechovo, ankstyvą penktadienio rytą rusų raketoms atskridus į miestą, nukentėjo dviejų aukštų namas. Ten jau dirba Valstybinė pagalbos tarnyba – rūšiuoja griuvėsius, ieško po jais žmonių. Kita raketa pataikė į vienos iš Charkivo aukštųjų mokyklų pastatą.

„Kol kas informacijos apie sužeistuosius ar žuvusius nėra. Tikiuosi, kad ir nebus“, – „Telegram“ rašė jis.

06:10 | Įtakingas Rusijos senatorius: rudenį galimai svarstysime naujų teritorijų prijungimą

Rusijos senatorius Andrejus Klišas patvirtino, kad rudens Dūmos sesijoje gali būti svarstomas naujų, Ukrainoje okupuotų teritorijų „prijungimas“.

„Visiškai įmanoma, kad svarbiausia Parlamento rudens sesijos užduotimi bus naujų teritorijų integracija į Rusijos Federacijos teisinę sistemą“, – „RIA Novosti“ cituojamas jis.

Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską (4 nuotr.) Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską (nuotr. Telegram) Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską (nuotr. Telegram) Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską (nuotr. Telegram) Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską (nuotr. Telegram)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Atskleistas Kremliaus planas virsti „Didžiąja Rusija“, taikosi ir į Aliaską

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Rusijos pajėgoms ketvirtadienį smogus Ukrainos centrinėje Kirovohrado srityje penki žmonės žuvo ir daugiau kaip dvi dešimtys buvo sužeisti, pranešė regiono administracijos vadovas.

► Rusijos laikinasis reikalų patikėtinis Lietuvoje Sergejus Riabokonis ketvirtadienį pranešė perdavęs Užsienio reikalų ministerijai Vilniuje notą dėl numanomo mokėjimų už Kaliningrado tranzito paslaugas sustabdymo.

► Ukrainos ambasadorius Turkijoje ketvirtadienį išreiškė „liūdesį“ dėl to, kad išvakarėse per UEFA Čempionų lygos atrankos etapo futbolo rungtynes Stambule, kuriose žaidė Kyjivo „Dynamo“, buvo skanduojama Rusijos prezidento vardas ir pavardė.

► Rusijos pajėgos ketvirtadienio rytą surengė raketų ataką prieš vieną iš Kyjivo priemiesčio Vyšhorodo rajonų, pranešė pareigūnai. Taip pat pranešta, kad naktį ir ryte apšaudyti Mykolajivo ir Charkivo miestai.

► JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį sakė, kad pirmą kartą nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios artimiausiomis dienomis kalbėsis su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.