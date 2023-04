Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

09:47 | Pokyčiai karinėje vadovybėje

Kaip teigiama Rusijos socialinėje žiniasklaidoje, Rusijos gynybos ministerija greičiausiai atleido generolą pulkininką Rustamą Muradovą iš Rytų pajėgų grupės vado pareigų Ukrainoje, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba savo naujausioje ataskaitoje.

„Muradovo vadovaujama Rytų pajėgų grupė pastaraisiais mėnesiais patyrė ypač didelių nuostolių, nes jo prastai sumanytais išpuoliais kelis kartus nepavyko užimti Donecko srities Vuhledaro miesto“, – skelbia britų žvalgai.

„Šios operacijos sulaukė intensyvios visuomenės kritikos iš visų Rusijos komentatorių spektro, įskaitant paties Muradovo kariuomenę“, – tęsiama ataskaitoje.

R. Muradovas perėmė vadovavimą Rytų pajėgų grupei po pragaištingo bandymo užimti Kyjivą iš šiaurės vakarų plataus masto invazijos pradžioje.

Pasak britų žvalgų, tai kol kas svarbiausias Rusijos karinis atleidimas 2023 m., tačiau tikėtina, kad Rusija ir toliau nepasieks savo tikslų Donbase.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/gX1G4bGxl4



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/v19F58d2Xw