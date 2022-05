Karas Ukrainoje. „Sustabdykite šį košmarą“ – paskutinieji Mariupolio gynėjai meldžia pagalbos

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07:23 | Pentagonas: kovoms tęsiantis, dauguma Rusijos pajėgų palieka Mariupolį

JAV gynybos departamento pareigūnai gegužės 5 d. pareiškė, kad, tęsiantis kovoms Mariupolyje ir konkrečiai aplink „Azovstal“ plieno gamyklą, dauguma mieste dislokuotų Rusijos karių pasitraukė.

Pranešama, kad Rusijos pajėgos pajudėjo į šiaurę nuo Mariupolio, palikdamos nedidelį skaičių karių mieste.

Vis dėlto gegužės 6-ąją Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad Rusijos pajėgos, pasitelkdamos lėktuvus, atnaujino puolimą.

Pažymima, kad Mariupolio mieste tęsiamas ukrainos gynybos dalinių blokavimas „Azovstal“ gamykloje, o kai kuriose vietovėse, pasitelkdami aviaciją, rusai atnaujino puolimo veiksmus, siekdami perimti gamyklos teritorijos kontrolę.

06:56 | Zelenskis: gamykloje tebėra įstrigusių moterų ir vaikų

Daugiau nei 150 žmonių iš „Azovstal“ ir daugiau nei 300 žmonių iš Mariupolio ir jo priemiesčių, kurie šią savaitę buvo evakuoti per humanitarinį koridorių, jau gauna visą jiems reikalingą pagalbą. Medicininę pagalbą, dokumentų atnaujinimą, finansinę pagalbą, bendravimą su artimaisiais, draugais ir šeimomis, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Vis dėlto, jo teigimu, šiuo metu Rusijos apšaudymas ir „Azovstal“ puolimas nesiliauja.

„Bet civilius vis tiek reikia išvežti – moteris, vaikus. Daug vaikų, kurie vis dar yra ten. Įsivaizduokite šį pragarą! Ir yra vaikų! Daugiau nei du mėnesius nuolatiniai apšaudymai, bombardavimas, nuolatinė mirtis šalia...“ – sakė V. Zelenskis.

06:33 | JT: Ukrainoje per Rusijos invaziją žuvo 6731 civilis

Kartu priduriama, kad „tikrieji skaičiai yra daug didesni“. Aukščiausia Jungtinių Tautų žmogaus teisių pareigūnė Michelle Bachelet gegužės 5 d. taip pat sakė, kad jos biuras dokumentuoja priverstinius vietos valdžios atstovų, žurnalistų ir pilietinės visuomenės aktyvistų dingimus.

Kol kas rasta įrodymų apie 188 pagrobimus – Rusijos kariai ir su jais susijusios ginkluotos grupuotės Rusijos kontroliuojamose vietose savavališkai sulaikė ir grobė vietos pareigūnus, žurnalistus, pilietinės visuomenės aktyvistus, į atsargą išėjusius ginkluotųjų pajėgų narius ir kitus civilius. Tokie atvejai užfiksuoti Charkivo, Donecko, Luhansko, Zaporižios ir Chersono srityse.

„Gegužės 4 d. mano biuras užfiksavo per 180 tokių atvejų, iš kurių penkios aukos galiausiai buvo rastos negyvos“, – sakė ji.

Remiantis „Associated Press“ pranešimu, M. Bachelet pridūrė, kad jos darbuotojai taip pat girdėjo apie Rusijos ginkluotųjų pajėgų moterų prievartavimo atvejus jų kontroliuojamose teritorijose ir kitus kaltinimus dėl rusų vykdomo seksualinio smurto.

06:12 | Mariupolio gynėjai meldžia juos išvaduoti

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas situacija rusų užgultame Mariupolyje vadina „pragaro peizažu“. Nepaisant pažada trims dienoms nuleisti ginklus, Rusijos kariai tebešturmuoja ir apšaudo paskutinę ukrainiečių tvirtovę mieste – „Azovstal“ plieno gamyklą.

Žurnalistė ir buvusi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio spaudos sekretorė Julija Mendel socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė vyro, kurį apibūdina kaip Krymo totorių, gydytoją ir musulmoną, pasakojimą apie sąlygas gamykloje:

Crimean Tatar doctor appealed to @RTErdogan from #Azovstal . "I don't remember what day of the war it is. People are dying, some from bullets, some from hunger, the wounded from lack of medicine, from terrible conditions." Read translation in the comments, video @ukrpravda_news pic.twitter.com/JnSl5FMBtp