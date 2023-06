Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

13:54 | Stebėtojai: baltarusiai kuria gynybinę liniją prie Lenkijos sienos

Stebėjimo grupė „Belaruski Hajun“ pirmadienį paskelbė, kad šalia Lenkijos esančioje Baltarusijos Bresto srityje, prie Sakų kaimo, pradėti statyti gynybiniai įtvirtinimai.

„Šalia Sakų kaimo (Bresto srities Žabinkos rajonas) buvo pradėti šaudymo pozicijų inžinerinės įrangos darbai, apimantys tranšėjų, apkasų ir blindažų sistemos statybą“, – rašoma „Belaruski Hajun“ pranešime.

Pasak stebėtojų, sprendžiant pagal Baltarusijos ginkluotųjų pajėgų statybų mastą, jie kuria gynybos liniją, kuri potencialiai galėtų tapti įtvirtintos teritorijos dalimi. Stebėtojai taip pat patikslino, kad įtvirtinimai statomi 28 km nuo sienos su Lenkija ir 47 km nuo sienos su Ukraina.

Remiantis kitais šaltiniais, įtvirtinimų statyboje naudojama sunkioji technika. Spėjama, kad juose bus įrengti vadinamieji „drakono dantys“ – piramidžių pavidalo betoninės konstrukcijos, skirtos apsiginti nuo šarvuočių ir tankų.

13:19 | „Bellingcat“ aptiko ukrainietį, įtariamą „Nord Stream“ dujotiekio sprogdinimu

„Bellingcat“ tyrėjai įvardijo vieną iš įtariamųjų susprogdinus dujotiekį „Nord Stream“. Anot Vokietijos teisėsaugos ir savo pačių surinktos informacijos – sabotažo misijoje dalyvavo karys Valerijus Kolesnikas.

12:27 | JAV skirs 1,3 mlrd. dolerių vertės naujos ekonominės pagalbos Ukrainai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas trečiadienį paskelbė, kad Vašingtonas skirs 1,3 mlrd. dolerių (1,19 mlrd. eurų) vertės naujos ekonominės pagalbos Ukrainai, pirmiausia jos energijos ir infrastruktūros poreikiams patenkinti.

„Rusijai tęsiant naikinimą, esame pasirengę padėti Ukrainai atsikurti – atkurti gyvenimus, atstatyti šalį, atkurti ateitį“, – sakė A. Blinkenas tarptautinėje Ukrainos atstatymui skirtoje konferencijoje Londone.

12:14 | DB: Rusija ruošiasi Krymo gynybai

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba užfiksavo, kad Rusijos pajėgos ties okupuotu Krymo pusiasaliu ėmė ruošti gynybos linijas.

„Pietų Ukrainos sektoriuose tęsiasi intensyvios kovos. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija ir toliau dėjo dideles pastangas, kurdama gynybines linijas giliai užnugario zonose, ypač artėjant prie okupuoto Krymo.

Tai apima plačią 9 km ilgio gynybos zoną, 3,5 km į šiaurę nuo Armiansko miesto, ant siauro sausumos tilto, jungiančio Krymą su Chersono sritimi.

Šios sudėtingos gynybos priemonės pažymi Rusijos vadovybės vertinimą, kad Ukrainos pajėgos gali tiesiogiai pulti Krymą. Rusija ir toliau svarbiausiu politiniu prioritetu laiko pusiasalio kontrolės išlaikymą“, – konstatuoja britų žvalgai.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

