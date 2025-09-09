Anot leidinio, V. Putino pasitikėjimas galėjo smarkiai išaugti po susitikimo su Xi Jinpingu Pekine, kur jie aptarė bendradarbiavimo perspektyvas.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Sugrįžęs iš Pekino, Putinas pradėjo naują karo prieš Ukrainą etapą
Sugrįžęs iš Pekino, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo naują karo prieš Ukrainą etapą. Tai patvirtina išpuolis prieš Ministrų kabinetą, rašo britų leidinys „The Times“.
Anot leidinio, V. Putino pasitikėjimas galėjo smarkiai išaugti po susitikimo su Xi Jinpingu Pekine, kur jie aptarė bendradarbiavimo perspektyvas.
Pabrėžiama, kad tai patvirtina oro ataka prieš Kyjive, kuri pateko į didžiausių nuo karo pradžios sąrašą.
Vienos iš paskutiniųjų atakų metu buvo smogta vyriausybės pastatui Kyjive. Tai – pirmasis kartas per daugiau nei trejus metus trunkantį visapusišką Maskvos pradėtą karą karą.
Griežtesnės politikos Rusijoje šalininkai jau seniai ragino pulti sprendimų priėmimo centrus Ukrainoje.
Pekino vaidmuo
„The Times“ taip pat atkreipia dėmesį, kad Pekinas tapo svarbia arena V. Putino diplomatiniams manevrams. Jis pareiškė apie „beprecedentį aukštą lygį“ santykių su Kinija.
Be to, karinio parado Pekine, skito 80-osioms pergalės prieš Japoniją Antrajame pasauliniame kare metinėms, metu V. Putinas sėdėjo Xi Jinpingo dešinėje. Jie paradą stebėjo kartu su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Jong Unu. Tai buvo pirmas kartas nuo Šaltojo karo laikų, kai šių trijų šalių lyderiai susirinko kartu.
Leidinys pažymi, kad, skirtingai nuo Šiaurės Korėjos, Kinija nesiuntė savo kariuomenės į karą Ukrainoje. Tačiau Pekinas diplomatiniu būdu parėmė Maskvą ir vengia Vakarų sankcijų. O praėjusią savaitę Kremlius paskelbė apie preliminarų susitarimą su Kinija dėl dujotiekio „Sibiro galia-2“ statybos.
Kaip pranešta anksčiau, rugsėjo 1 d. Vladimiras Putinas pareiškė, kad karas su Ukraina prasidėjo ne dėl Rusijos puolimo. O tęsis tol, kol bus „pašalintos „pagrindinės priežastys“.
Pasak žmones žudančio diktatoriaus, „viena iš krizės priežasčių yra nuolatiniai Vakarų bandymai įtraukti Ukrainą į NATO, o tai kelia tiesioginę grėsmę Rusijos saugumui“.