Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:38 | Krymo tiltui smogta su dronais – šaltiniai

„RBC-Ukraina“ šaltiniai sako, kad sprogimai Krymo tilte – tai Ukrainos karinių jūrų pajėgų ir Ukrainos saugumo tarnybos rezultatas, rašo UNIAN.

„Smūgis [Krymo] tiltui buvo suduotas [jūrinių dronų kamikadzių] pagalba. Buvo sudėtinga pasiekti tiltą, tačiau galiausiai tai pavyko padaryti“, – teigė neįvardytas šaltinis.

09:07 | Ukraina fronte veržiasi į priekį

Ukraina pirmadienį pranešė, kad jos pajėgos susigrąžino 7 kv. km teritoriją aplink rytinį Bachmuto miestą, kurį Rusijos pajėgos užėmė gegužę.

Praėjusį mėnesį Kyjivas, sukaupęs vakarietiškos ginkluotės atsargų ir sustiprinęs savo pajėgas, pradėjo ilgai lauktą kontrpuolimą prieš įsitvirtinusias Rusijos pajėgas.

„Per pastarąją savaitę pagerėjus operatyvinei (taktinei) padėčiai ir išsilyginus fronto linijai Bachmuto kryptimi, buvo išlaisvinta septynių kvadratinių kilometrų teritorija“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar.

Neseniai Ukraina pripažino, kad mūšiai yra sudėtingi, ir paragino Jungtines Valstijas bei kitus sąjungininkus suteikti tolimojo nuotolio ginklų ir artilerijos.

Bachmutas, kuriame kadaise gyveno 70 000 žmonių ir kuris garsėjo putojančiu vynu bei druskos kasykla, buvo faktiškai sunaikintas per ilgiausią ir kruviniausią karo mūšį.

Charkivo srities Kupjansko rajone Rusijos pajėgos „aktyviai žengia į priekį nuo praėjusios savaitės pabaigos“, pridūrė H. Maliar.

08:56 | Parodė, kaip atrodo Krymo tiltas po sprogimo: situaciją pakomentavo ir Ukraina

Kryme nugriaudėjus sprogimams, eismas rusų pastatytu Kerčės tiltu buvo sustabdytas, pranešama ir apie pežistą tilto konstrukcinę dalį. Į šį įvyk sureagavo ir Ukrainos atstovai.

Ukrainos atstovai nepatvirtina, kad smūgius Kryme sudavė šalies kariuomenė. Savo ruožtu Ukrainos karinės žvalgybos atstovas spaudai Andrejus Jusovas tikino, kad atskiri komentarai apie situaciją Kryme nebus pateikiami, rašo UNIAN.

Jis taip pat pabrėžė, kad dėl pažeistos Krymo tilto konstrukcinės dalies rusai susidurs su logistinėmis problemomis.

Morning in Ukraine. Something happened to the Crimean bridge. pic.twitter.com/EbTo8JNS4H