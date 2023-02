Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:30 | DB: rusai neteko iki 60 000 karių

Naujausioje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos ataskaitoje skelbiama, kad Rusijos gynybos ministerijos ir privačių karinių kompanijų pajėgos nuo invazijos į Ukrainą pradžios tikriausiai patyrė 175 000–200 000 aukų. Tikėtina, kad žuvo apie 40 000–60 000 rusų karių.

Britai pastebi, kad Rusijos aukų skaičius labai išaugo nuo 2022 m. rugsėjo, kai buvo įvesta „dalinė mobilizacija“.

„Pagal šiuolaikinius standartus šie skaičiai rodo didelį žuvusių ir sužeistų karių santykį. Beveik neabejotinai taip yra dėl itin prastos medicininės priežiūros.

Artilerija beveik neabejotinai patyrė daugiausiai aukų Rusijos pajėgose. Privačios karinės bendrovės „Wagner“ pajėgos dislokavo daug nuteistųjų, tikriausiai jie patyrė iki 50 proc. aukų“, – skaičiuoja britų žvalgyba.

