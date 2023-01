Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:42 | DB: Rusija dislokuoja savo elitinius karius

Rusija, siekdama sustiprinti probleminius sektorius fronto linijoje Rytų Ukrainoje, Donbase, ten permeta savo elitinius oro desantininkų dalinius (VDV), pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

Per pastarąsias dvi dienas aplink Soledaro miestą (Donecko sritis) ir Kreminos pakraštyje (Luhansko sritis) tęsėsi įnirtingos rusų ir ukrainiečių kautynės.

Žvalgybos teigimu, nuo sausio pradžios Rusija beveik neabejotinai dislokavo Oro pajėgų 76-ąją Rusijos Federacijos oro desanto šturmo diviziją (Rusijoje vadinamą oro desanto pajėgomis), kad sustiprintų frontą Kreminoje, įvertinusi, kad šis sektorius, anot žvalgybos, yra gana pažeidžiamas.

Anksčiau, iki 2022 m. lapkričio, Rusija beveik visas oro desanto pajėgas pasitelkė kaip sausumos karius, kad užimtų pozicijas priešakinėje Chersono regiono linijoje Ukrainos pietuose.

„Dabar, baigę perdislokavimą į Donbasą ir pietų Ukrainą, vadai greičiausiai ketina labiau panaudoti oro desanto karius pagal numatytą doktrininį elito greitojo reagavimo pajėgų vaidmenį“, – sakoma pareiškime.

