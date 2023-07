Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

16:28 | Vakarai ragina Rusiją grįžti prie susitarimo

Rusija tvirtina, kad Maskvos ir JT susitarime numatytas rusiškų maisto produktų ir trąšų tiekimo pasaulio rinkoms normalizavimas toliau blogėja, ir kaltino dėl šios problemos antrinį Vakarų sankcijų poveikį laivybos ir draudimo bendrovėms bei bankams.

2022 metų vasarį Rusijai įsiveržus į Ukrainą, šios šalies Juodosios jūros uostai buvo užblokuoti karo laivų, kol pagal pernai liepą pasirašytą susitarimą buvo sudarytos sąlygos eksportuoti pasauliui itin svarbius grūdus.

Pernai su JT ir Turkija sudarytas pirminis 120 dienų susitarimas buvo pratęstas tris kartus: lapkritį, kovą ir gegužę.

Lygiagrečiai pasirašytu susitarimu siekiama palengvinti rusiškų maisto produktų ir trąšų, kuriems netaikomos Vakarų sankcijos, įvestos Maskvai dėl karo Ukrainoje, eksportą.

Ukraina buvo viena didžiausių grūdų augintojų pasaulyje, o susitarimas padėjo sušvelninti karo sukeltą pasaulinę maisto krizę.

Per pastaruosius metus pagal Juodosios jūros grūdų iniciatyvą buvo eksportuota daugiau kaip 32 mln. tonų ukrainietiškų grūdų.

Vokietija pirmadienį paragino Rusiją grįžti prie susitarimo dėl grūdų, pažymėdama, kad jis labai svarbus apsirūpinimo maistu saugumui.

„Mes ir toliau raginame Rusiją leisti pratęsti grūdų sandorį“, – žurnalistams sakė vyriausybės atstovė Christiane Hoffmann, pridūrusi, kad „konfliktas neturėtų kristi ant skurdžiausių šios planetos gyventojų pečių“.

Jungtinė Karalystė irgi pareiškė, kad Maskvos pareiškimas, jog susitarimas dėl Ukrainos grūdų faktiškai baigėsi, yra nuviliantis, ir apkaltino Rusiją, kad ji rizikuoja sukelti pasaulines kančias.

„Aišku, kad tai labai nuvilia“, – žurnalistams sakė JK ministro pirmininko Rishi Sunako atstovas spaudai ir pridūrė, kad Maskva „atims galimybę milijonams žmonių gauti gyvybiškai svarbių grūdų“.

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pasmerkė minimą Rusijos žingsnį pavadindama jį cinišku.

„Griežtai smerkiu cinišką Rusijos žingsnį nutraukti Juodosios jūros grūdų iniciatyvą“, – parašė ji tviteryje.

16:19 | Rusijoje sudužo karinis lėktuvas

Rusijos Krasnodaro krašte, besiribojančiame su Maskvos okupuotu Krymo pusiasaliu, į Azovo jūrą nukrito karinis lėktuvas Su-25, pirmadienį pranešė pareigūnai.

Socialiniuose tinkluose pasirodžius filmuotai medžiagai iš pliažo, kurioje užfiksuotas incidentas, Krasnodaro regiono operatyvinis štabas patvirtino nukritus karinį orlaivį.

Su-25 attack aircraft downed in Yeysk, Russian media report



The reason for the downing of the Su-25 in the Krasnodar region, according to preliminary data, was a technical malfunction, the Shot publication writes.



Rescuers pulled the pilot out of the water, medics are fighting… pic.twitter.com/jPDLHsqhkm