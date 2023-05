Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:46 | Smogta rusų laivynui Juodojoje jūroje: plinta atakos vaizdo įrašas

Internete plintančiame vaizdo įraše, panašu, užfiksuotas drono smūgis Rusijos kariniam laivynui, rašo „The Guardian“.

Buvęs Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Antonas Geraščenka pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip dronas atakavo Rusijos karinį laivą „Ivan Khurs“.

Kaip skelbia „Ukrainska pravda“, remdamasi šaltiniu kariniuose sluoksniuose, laivas buvo apgadintas, tačiau nenuskendo. Skelbiama, kad padaryta didelė žala korpusui ir įrangai, rusai skubiai laivą remontuoja.

Trečiadienį Rusija tvirtino, kad atrėmė tris bepiločių bandymus smogti laivui Juodojoje jūroje.

I posted yesterday about a Russian Black Sea Fleet ship Ivan Khurs that was attacked by unmanned drones.



Russia claimed "the ship continues to carry out its functions" without mentioning its state.



It seems the third drone did manage to damage the ship? pic.twitter.com/ZdYyQQq10f