Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:10 | Generalinis štabas praneša apie okupantų sujudimą Zaporižioje

Remiantis Generalinio štabo informacija, rusų okupantai Zaporižios mieste Tokmake evakuoja Kremliui ištikimos „valdžios“ atstovus, rusų kolaborantus, vaikus, mokytojus ir auklėtojus. Tuo pačiu vaikų tėvams grasinama neužskaityti mokslo metų, jei jie atsisakys evakuoti savo vaikus, rašo „Focus“

Taip pat generalinis štabas skelbia apie regione prieš degalinių nusidriekusių mašinų eiles ir įspėjimą vietiniams vairuotojams, kad nauji degalų pristatymai neplanuojami.

Tuo metu kitame Zaporižios srities mieste Veselyje buvo uždarytas okupacinės valdžios policijos skyrius. Dieną prieš tai vietos gyventojai matė, kaip ten deginti dokumentai.

13:31 | Europos Sąjunga siūlo naują sankcijų paketą Rusijai dėl Ukrainos

Briuselis pasiūlė 11-ąjį sankcijų dėl Rusijos karo Ukrainoje paketą, kuriuo siekiama sumažinti galimą sankcijų vengimą, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos atstovas.

„Šiame pakete daugiausia dėmesio bus skiriama sankcijų įgyvendinimui, jų veiksmingumui ir tam, kaip išvengti sankcijų vengimo“, – sakė Europos Komisijos atstovas spaudai Ericas Mameris.

12:54 | Antradienį Kyjive viešės EK pirmininkė

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen antradienį atvyks į Kyjivą derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos atstovas spaudai.

„Vizito metu bus aptarti visi mūsų santykių su Ukraina aspektai“, – pirmadienį žurnalistams sakė atstovas spaudai Ericas Mameris.

12:29 | DB: Rusai verbuoja Centrinės Azijos gyventojus

Rusijos kariuomenės nusitaikė į darbuotojus, į Rusiją imigravusius iš Centrinės Azijos, viliodama juos kariauti Ukrainoje. Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos, rusai dairosi į Rusijoje dirbančius tadžikus ir uzbekus.

Laisvosios Europos radijas pranešė, kad verbuotojai šiems darbininkams siūlo 2 390 JAV dolerių (2 164 eurų) vienkartines registracijos premijas ir iki 4 160 JAV dolerių (3 767 eurų) atlyginimą kas mėnesį.

„Migrantams taip pat pasiūlytas paspartintas kelias gauti Rusijos pilietybę per 6–12 mėnesių, vietoj įprastų 5 metų“, – skelbia britų žvalgyba.

„Didelis mėnesinis atlyginimas ir registracijos premijos privilios kai kuriuos migrantus darbuotojus užsiregistruoti. Šie naujokai greičiausiai bus siunčiami į frontą Ukrainoje, kur aukų skaičius yra labai didelis“, – priduria britų žvalgai.

Jų teigimu, verbuodama migrantus, Rusijos gynybos ministerija bando įgyvendinti jai iškeltą tikslą suburti 400 000 savanorių kariauti Ukrainoje.

„Valdžios institucijos beveik neabejotinai siekia atidėti bet kokią naują privalomą mobilizacijos bangą kuo ilgiau, kad sumažintų nesutarimus šalies viduje“, – pridūrė britų žvalgyba.

