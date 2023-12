Svarbiausi įvykiai:

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen trečiadienį prieš svarbų aukščiausiojo lygio susitikimą paragino 27 bloko lyderius paremti didelę finansinę pagalbą Ukrainai ir Kyjivo siekius pradėti derybas dėl narystės.

„Turime suteikti Ukrainai tai, ko jai reikia, kad ji šiandien būtų stipri. Kad rytoj ji galėtų būti stipresnė prie derybų stalo, kai derėsis dėl ilgalaikės ir teisingos taikos“, – EK pirmininkė sakė Europos Parlamento nariams.

Pirmadienį paviešinta geografinės vietos nustatymo medžiaga rodo, kad Rusijos kariai pajudėjo į pietus nuo Krynkų (30 km į šiaurės rytus nuo Chersono srities ir 2 km nuo Dnipro upės).

Gruodžio 12 dieną Rusijos kariniai tinklaraštininkai pareiškė, kad Rusijos kariai atstūmė Ukrainos pajėgas iš tam tikrų pozicijų prie Krynkų. Šaltiniai Rusijoje taip pat tvirtino, kad Krynkuose kovojo Rusijos ir Ukrainos pajėgos, o Ukrainos pajėgos nesėkmingai bandė įsitvirtinti miške prie kaimo, rašoma naujausioje JAV Karo studijų instituto apžvalgoje.

Antradienį Ukrainos pajėgos tęsė puolimo operacijas į šiaurės rytus ir į pietus nuo Bachmuto ir neseniai patraukė į pietus nuo Bachmuto.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje Ukrainos kariai iškelia vėliavą virš Horlivkos atliekų krūvos (22 km į pietryčius nuo Bachmuto arba šiek tiek į vakarus nuo Horlivkos), o tai rodo, kad jie kontroliuoja teritoriją.

I thank our heroes, the assault group of our royal brigade, the 24th Mechanized Brigade named after King Danylo Halytskyi!



Despite the challenging conditions, they captured one of the slagheaps within Horlivka and took over enemy positions. The Ukrainian flag 🇺🇦 is now flying… pic.twitter.com/qNe2AldD2a

