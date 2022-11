09:34 | Rusija grasina branduoliniu karu: Vakarų politika – tiesioginis grasinimas Rusijos valstybingumui

Rusijos saugumo tarybos vicepirmininko Dmitrijaus Medvedevo teigimu, dabartiniai Vakarų ir Ukrainos veiksmai Rusijos atžvilgiu „provokuoja globalų karą“ ir pagrasino galimu branduolinio ginklo panaudojimu. Aneksavusi Ukrainos teritorijas Rusija dabar grasina „atsaku“ už Kyjivo bandymus jas susigrąžinti.

Rusijos politikas visiškai rimtai aiškina, kad bandydama deokupuoti anksčiau užimtas ir formaliai aneksuotas teritorijas Ukraina „planuoja branduolinį konfliktą“: „Kas tai, jeigu ne tiesioginė pasaulinio karo. su branduolinio ginklo panaudojimu. provokacija?“

08:40 | Situacija Ukrainos fronte sudėtingėja: Rusija aršiai puola Donbasą

Rusija sustiprino puolimą Donbase – vykdomos aršios atakos iškart keliomis kryptimis, skelbia Karo tyrimų instituto (ISW) ataskaitoje.

Analitikų teigimu, Bachmuto apylinkėse rusų „Vagner“ samdiniai bando pramušti ukrainiečių gynybą. Viename iš paviešintų vaizdo įrašų ekspertai pagal jo geolokaciją nustatė Zaicevo gyvenvietę, kurioje vyko artimas Ukrainos kariuomenės pajėgų ir „vagnerovcų“ mūšis. Dar vienoje gyvenvietėje už vos 9 kilometrų nuo Bachmuto ukrainiečiai evakavo savo gyventojus.

#Iran plans to send more combat drones and new ballistic missile systems to #Russia for use in #Ukraine, likely further strengthening Russia’s reliance on Iranian-made weapon systems. https://t.co/FyPJjqHCUD pic.twitter.com/bHOUYmknLI