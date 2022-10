Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

14:55 | Iranietiškame drone – Ukrainos gamybiniai komponentai

Ukrainos gynybos ministerijos atstovai pranešė, kad kariniame drone „Mohajer-6“, kuris yra gaminamas Irane, buvo rasta ukrainietiškų komponentų.

Ministerijos atstovai pradėjo atskirą tyrimą šiuo klausimu.

The #Iranian drone Mohajer-6 has a #Ukrainian component, the Ukrainian Defense Ministry's Main Directorate of Intelligence reports. The Main Directorate of Intelligence of #Ukraine is launching an investigation into the matter. pic.twitter.com/FgFRphuGHk

14:24 | Į Zaporižią paleistos raketos

Ukrainos pareigūnai šeštadienį pranešė apie naują raketų ataką Zaporižioje.

Teigiama, kad smūgiai buvo paleisti į itin didelės svarbos infrastruktūros objektus.

Visgi kol kas nėra žinoma, į kur tiksliai buvo paleisti smūgiai Zaporižioje.

Zaporižios regiono administracijos vadovas Aleksandras Starukas civilius įspėjo likti slėptuvėse, nes rusų okupantai gali surengti naujas atakas.

Rusijos ir Ukrainos atstovai kaltina vieni kitą dėl įvykdytų atakų.

13:50 | Sevastopolyje nugriaudėjo galingi sprogimai

Rusijos okupuotame Kryme įsikūrusiame Sevastopolyje ankstų šeštadienį buvo girdėti sprogimai, pranešė Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Rusijos primesta valdžia savo ruožtu tvirtino, kad rusų karinis jūrų laivynas neva atrėmė dronų ataką Sevastopolio įlankoje.

Visgi vėliau šeštadienį Ukrainos vidaus reikalų ministerijos vadovo patarėjas Antonas Geraščenka teigė, kad, pirminiais duomenimis, Sevastopolio įlankoje sprogo keturi Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyno karo laivai, įskaitant fregatą ir desantinį laivą.

Šią žinią patvirtino ir karo korespondentas Andrejus Tsaplienko, tačiau daugiau informacijos dar renkama.

Be to, sprogimas Sevastapolio įlankoje buvo užfiksuotas ir vaizdo įraše.

Nors ir pradžių Maskva informacijos nepatvirtino, kiek vėliau Rusijos gynybos ministerija patvirtino, kad vienas iš karo laivų buvo pažeistas.

Be to, Rusijos kariuomenė šeštadienį apkaltino Jungtinę Karalystę padėjus Ukrainai planuoti dronų ataką prieš jos Juodosios jūros laivyną aneksuoto Krymo Sevastopolio uoste ir pareiškė, kad vienas iš jos laivų patyrė „nedidelę“ žalą.

13:22 | Nukauta daugiau kaip 70 tūkst. rusų karių

Nuo Rusijos pradėtos karinės invazijos Ukrainos teritorijoje pradžios iš viso buvo naukauta apie 70 tūkst. 250 rusų karių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Skaičiuojama, kad vien per pastarąją parą buvo nukauta 550 rusų okupantų.

Iš viso nuo invazijos pradžios buvo sunaikinti 2 tūkst. 659 rusų tankai, 5 tūkst. 401 šarvuotoji technikos priemonė, 1 tūkst. 708 artilerijos sistemos, 252 kariniai sraigtasparniai ir daugelis kitos karinės technikos.

Spalio 29 d. duomenimis, Ukraina teigia, kad rusų kariuomenė bando vykdyti puolimą Bachmuto ir Adijivkos kryptimis.

Tuo metu Majorsko gyvenvietės teritorijoje buvo eliminuota apie 300 rusų okupantų, kurie ruošėsi tolimesniam puolimui.

13:03 | Kremlius kanalo „Dožd“ vadovę ir jos bendražygius įtraukė į „užsienio agentų“ sąrašą

Rusija, vykdydama naujausius susidorojimus su pilietine visuomene, penktadienį paskelbė, televizijos kanalo „Dožd“ („Lietus“) įkūrėją ir vadovę Nataliją Sindejevą bei du jos bendražygius žurnalistus „užsienio agentais“.

Rusijos teisingumo ministerija į „užsienio agentų“ sąrašą įtraukė N. Sindejevą, Vladimirą Romenskį bei Jekateriną Kotrikadzę.

Ministerija pridūrė, kad jie buvo įtraukti į sąrašą dėl esą savo „politinės veiklos“.

„Dožd“, transliacijas pradėjęs 2008 metais, nušvietė Rusijos opozicijos ir protesto judėjimų veiklą, o praėjusiais metais Kremlius šį kanalą paskelbė „užsienio agentu“.

Kovo pradžioje, tuojau po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, „Dožd“ neribotam laikui sustabdė transliacijas. N. Sindejeva tada aiškino, kad tolesnė kanalo veikla tapo neįmanoma Rusijos Valstybės Dūmai priėmus įstatymą, draudžiantį platinti „melagienas“ apie kariuomenės veiksmus užsienyje.

Kanalas savo transliacijas atnaujino liepos 18-ąją iš Latvijos.

Į Rygą anksčiau taip pat persikėlė Vokietijos visuomeninio transliuotojo „Deutsche Welle“ Maskvoje veikęs biuras, taip pat keletas nepriklausomų Rusijos žiniasklaidos priemonių.

Taip pat „užsienio agentų“ sąrašą penktadienį papildė teisininkas Michailas Benjašas bei vaizdo tinklaraštininkas Ivanas Jakovina.

„Užsienio agento“ etiketė, kuri turi tamsų sovietinių laikų atspalvį, reikalauja, kad asmenys ar grupės atskleistų finansavimo šaltinius ir žymėtų visas publikacijas, įskaitant įrašus socialiniuose tinkluose.

Nuo invazijos Ukrainoje pradžios vasario 24 dieną Rusijos valdžia sugriežtino nepriklausomos žiniasklaidos persekiojimą ir paskelbė „melagienomis“ bet kokią informaciją, kuri atskleidžia karo nusikaltimus Ukrainoje, civilių gyventojų žudymus, rusų kariuomenės nuostolius Ukrainoje ir ukrainiečių pasipriešinimą įsibrovėliams.

Pastaruoju metu Rusijos opozicija smarkiai sumažėjo, dauguma jos narių yra priverstinai pasitraukę iš šalies arba įkalinti.

12:40 | Sulaikytas vyras, Rusijai perdavęs svarbią informaciją

Ukrainos saugumo tarnybos atstovai Dnipropetrovsko srityje sulaikė vyrą, kuris sekė ir Rusijai perdavė informaciją, kur yra dislokuojamos raketų paleidimo sistemos HIMARS ir haubicos M777 pietinėje Ukrainos dalyje.

Remiantis atlikto tyrimo duomenimis, rusų pakalikas, informavęs rusus, yra Ukrainos vietos gyventojas.

Priduriama, kad šį asmenį užverbavo Rusijos specialiųjų tarnybų atstovai.

The Security Service of Ukraine detained a man who was tracking the positions of HIMARS and M777 howitzers in the southern direction. In addition, according to the intelligence services, he corrected the attacks on #Mykolaiv. pic.twitter.com/YcCs6c5b9j