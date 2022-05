Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:48 | Zacharova Lietuvos Seimo sprendimą dėl Rusijos pavadino ekstremistiniu

Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova pareiškė, kad Lietuvos Seimo nutarimas pripažinti Rusiją teroristine valstybe yra ekstremistinis.

Tai ji pareiškė radijo stoties „Sputnik“ eteryje.

M. Zacharova atkreipė dėmesį į tai, kad tokius dokumentus priimančios šalys yra NATO narės. Per pastaruosius dešimtmečius, kaip pažymėjo Zacharova, „neteisėti agresyvūs aljanso ir jo narių veiksmai paskatino naujų konfliktų atsiradimą“.

Antradienį Lietuvos Seimas paskelbė, kad Kremliaus režimas siekia sunaikinti ukrainiečių tautą, todėl tokie veiksmai turi būti pripažįstami genocidu, o Rusija yra terorizmą remianti ir vykdanti valstybė,

Už tokią rezoliuciją parlamentarai balsavo vienbalsiai – 128 „už“ .

Rezoliucijoje Seimas konstatavo, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos ir samdiniai įvykdė masinius karo nusikaltimus Ukrainos teritorijoje, ypač Bučos, Irpinės, Mariupolio, Borodjankos, Gostomelio miestuose.

Anot dokumento, siekiama visiškai ar iš dalies sunaikinti ukrainiečių tautą, palaužti jos dvasią, žudant jos narius ištisomis šeimoms, įskaitant vaikus, grobiant juos, kankinant, prievartaujant, žaginant, tyčiojantis iš nužudytųjų ir nukankintųjų kūnų.

10:18 | Rusijos pajėgos apšaudė Zaporižią

Apie tai pranešta Zaporižios regiono karinės administracijos „Telegram“ kanale.

„Šį rytą priešas smogė Zaporižioje. Mūsų Zaporižios srities oro gynybos pajėgos sėkmingai dirbo. Raketa sprogo virš infrastruktūros objekto gyvenvietėje netoli regiono centro. Objektas buvo smarkiai apgadintas“, – rašoma pranešime.

Pirminiais duomenimis, aukų pavyko išvengti.

09:52 | Sėkminga ukrainiečių kontrataka

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį džiaugėsi, kad Ukrainos kariuomenė išvadavo kelias gyvenvietes Charkivo srityje. JAV Karo studijų centras (ISW) patvirtino, kad ukrainiečių kontrataka buvo sėkminga ir jie atstūmė rusus iki pat Rusijos pasienio.

„Ukrainos kariuomenės kontrpuolimas tęsėsi į šiaurę nuo išlaisvinto Starij Saltovo. Rusai perdislokuoja kariuomenę iš Izyumo, siekdami susilpninti Ukrainos kontrpuolimą ir užkirsti kelią tolesniam judėjimui į šiaurę link Rusijos sienos.

Tikėtina, kad Ukrainos kontrpuolimas ir toliau nukreips Rusijos karių dėmesį nuo dislokavimosi į kitas puolimo vietas, kur kovas taip pat sustabdė sėkminga Ukrainos gynyba“, – rašoma centro analizėje pranešime.

Ekspertai taip pat prognozuoja, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atsakomieji puolimo veiksmai sustabdys Rusijos artilerijos atakas šiaurės rytiniame Charkivo pakraštyje ir galbūt leis Ukrainos gynėjams atakuoti Rusijos užnugarį.

Ekspertų teigimu, ši kontrataka paralyžiuos okupantų puolimo veiksmus Iziume, iš kurio jie bandė suformuoti žiedą, siekdami apsupti Ukrainos pajėgas Donbase.

09:30 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 26 350 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 199 lėktuvus, 160 sraigtasparnių, 1187 tankus, 2856 šarvuočius, 528 artilerijos pabūklus, 185 raketų sistemas, 12 laivų, 1997 mašinas, 76 kuro cisternas, 390 bepiločių orlaivių, 87 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 41 specialiosios įrangos vienetą.

09:11 | Vakarai kaltina Rusiją prieš invaziją į Ukrainą surengus ataką prieš palydovinį tinklą

Didžiosios Vakarų valstybės antradienį apkaltino Rusijos valdžios institucijas, kad likus valandai iki invazijos į Ukrainą jos įvykdė kibernetinę ataką prieš palydovinį tinklą, siekdamos paruošti dirvą savo puolimui.

Pasak Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos, britų, amerikiečių ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo ekspertai susitiko įvertinti naujų žvalgybos duomenų, rodančių, kad su vasarį įvykdyta ataka tiesiogiai susijusi Rusijos valstybė.

„Tai aiškus ir šokiruojantis įrodymas, kad Rusija sąmoningai ir piktavališkai užpuolė Ukrainą, o tai turėjo didelių pasekmių paprastiems žmonėms ir įmonėms Ukrainoje bei visoje Europoje“, – sakė JK užsienio reikalų sekretorė Liz Truss.

Tai pirmas kartas, kai Europos Sąjunga oficialiai apkaltino Rusijos valdžios institucijas įvykdžius kibernetinę ataką, sakė Bendrijos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis.

„Europos Sąjunga ir jos valstybės narės kartu su tarptautiniais partneriais griežtai smerkia kenkėjišką kibernetinę veiklą, kurią Rusijos Federacija vykdė prieš Ukrainą ir kurios taikinys buvo bendrovės „Viasat“ valdomas palydovų tinklas KA-SAT“, – nurodė 27 valstybių blokas išplatintame pareiškime.

„Kibernetinė ataka buvo įvykdyta likus valandai iki neišprovokuotos ir nepagrįstos Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 metų vasario 24 dieną, taip palengvinant karinę agresiją“, – priduriama pareiškime.

ES pareiškime nurodoma, kad ši ataka sukėlė didelių trikdžių „Ukrainos valdžios institucijoms, įmonėms ir vartotojams, taip pat paveikė kelias ES valstybes nares“.

08:46 | JK: Rusija gali dominuoti Juodosios jūros šiaurės vakaruose

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos teigimu, Rusija gali dominuoti Juodosios jūros šiaurės vakaruose, jei sugebės sustiprinti savo pozicijas Gyvačių saloje.

„Mūšiai tęsiasi Gyvačių saloje, Rusijai nuolat bandant sustiprinti ten esančias pajėgas.

Ukraina sėkmingai smogė Rusijos oro gynybai ir atsargų papildymo laivams bepiločiais orlaiviais „Bayraktar“. Rusijos atsargų laivai beveik nesaugomi vakarinėje Juodosios jūros dalyje, Rusijos kariniam jūrų laivynui pasitraukus į Krymą po to, kai buvo prarastas kreiseris „Moskva“.

