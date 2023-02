Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:08 | Scholzas: invazija į Ukrainą – senas Rusijos planas

Ukrainos teritorijų užgrobimą Vladimiras Putinas planavo ilgą laiką, o NATO plėtros į Rytus „grėsmė“ Kremliui buvo tik pretekstas susitikime su Vokietijos miesto Marburgo gyventojais sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, rašo DW.

Pasak Vokietijos vyriausybės vadovo, Kremlius Kyjivo ir Briuselio partnerystę panaudojo kaip „pretekstą ilgai planuotam Rusijos teritorijos karinės plėtros planui“.

O. Scholzas pabrėžė, kad NATO yra gynybinis aljansas, todėl potencialus Ukrainos įstojimas į aljansą negali kelti grėsmės Rusijai.

„Nereikia apsimesti, kad žodžiai „NATO plėtra į Rytus“ yra kažkoks argumentas“, – sakė kancleris.

Kartu O. Scholzas suskubo patikinti vokiečius, kad Vokietija neleis eskalacijos, dėl kurios karas išsiplės į visą žemyną.

„Karas tarp NATO ir Rusijos būtų baisus įvykis. Mes esame atsakingi už tai, kad toks eskalavimas neįvyktų“, – patikino O. Scholzas.

10:34 | Oro pavojus Ukrainoje

Kyjive ir visoje Ukrainoje penktadienį, prieš prasidedant viršūnių susitikimui, į kurį susirinko aukšto rango ukrainiečių pareigūnai ir Europos Sąjungos atstovai, kaukė oro pavojaus sirenos.

Ketvirtadienį Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) atvyko į Ukrainos sostinę kartu su vyriausiuoju ES diplomatu Josepu Borrelliu (Žozepu Boreliu) ir dar keliolika eurokomisarų į derybas dėl Ukrainos vilčių tapti ES nare.

09:58 | Lenkija tikisi, kad 40 šalių pasipriešins Rusijos atstovų dalyvavimui olimpinėse žaidynėse

Lenkijos sporto ministras Kamilis Bortniczukas ketvirtadienį pareiškė, kad tikisi, jog kelios dešimtys šalių pasisakys prieš Rusijos ir Baltarusijos sportininkų įtraukimą į 2024 metų Paryžiaus olimpines žaidynes.

„Manau, kad kitą savaitę... dienos šviesą išvys labai tvirta šių 40 šalių atstovų pozicija“, – teigė jis visuomeninei televizijai.

Jis pridūrė, kad pozicija „labai aiškiai prieštaraus rusų ir baltarusių dalyvavimui olimpinėse žaidynėse“.

Jis sakė manąs, kad tarp šių šalių visų pirma bus Europos Sąjungos narės ir Jungtinė Karalystė.

09:46 | CŽV direktorius: ateinantis pusmetis bus lemiamas

Pasak JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) direktoriaus Williamo Burnso, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tikisi, kad Vakarų šalys pavargs padėti Ukrainai. Jis taip pat sakė, kad Vašingtonas nemato jokių ženklų, kad Maskva planuoja leistis į taikos derybas.

Pasak CŽV direktoriaus, „ateinantys šeši mėnesiai kare bus kritiniai“, o V. Putinas vis dar lažinasi, kad Vakarus apims „politinis nuovargis“.

W. Burnsas tai pasakė per savo kalbą JAV Džordžtauno universitete ketvirtadienį. Jo žodžius „Twitter“ pacitavo amerikiečių CBS žurnalistė Olivia Gazis.

CŽV direktorius prisiminė, kad praėjusį mėnesį buvo Ukrainoje. Pasak jo, iš maždaug 30 valandų buvimo Kyjive jis 6 valandas praleido slėptuvėje nuo bombų.

„Rusai surengė du atskirus smūgius civiliams taikiniams, naudodami Irano bepiločius orlaivius“, – sakė W. Burnsas ir pažymėjo, kad Irano ir Rusijos kariniai ryšiai „ypač kelia nerimą“.

Jis taip pat pareiškė, kad iš visų užsienio lyderių Kinijos lyderis Xi Jinpingas atidžiausiai seka, kaip sekasi V. Putinui. Pekinas buvo sunerimęs dėl silpnų Rusijos kariuomenės veiksmų, tačiau abi valstybės vis dar yra „įsipareigojusios“ partnerystei, nors „labai nenoriai“ tiekia, pavyzdžiui, mirtinus ginklus.

CIA Director Burns: “China remains the biggest geopolitical challenge the U.S. faces in the decades ahead, and the biggest priority for CIA.”



Says new technologies are the “main arena”for competition with China & the “main determinant of our future as an intelligence service” pic.twitter.com/1nNAbS38dP