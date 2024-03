Svarbiausi įvykiai:

12:10 | Saugumo padėtis – blogiausia nuo Antrojo pasaulinio karo laikų: Čekijos žvalgų vadas įspėja apie grėsmę Europai

Čekijos informacijos ir saugumo tarnybos vadovas Michalas Koudelka Čekijos žiniasklaidos priemonei „České Noviny“ sakė, kad dabartinė saugumo padėtis Europoje yra blogiausia nuo Antrojo pasaulinio karo laikų ir dėl to kalta Rusijos Federacija.

„Tai, ką rusų kariai daro Ukrainoje arba palestiniečių teroristai Izraelyje, jie be jokio gailesčio darytų ir čia“, – sakė jis.

Pasak jo, būtina pasirengti dabartiniams pavojams. M. Koudelka teigė, kad būtų klaida karus Ukrainoje ar Izraelyje laikyti kažkuo, kas Čekijos gyventojams mažai rūpi arba visai nerūpi.

„Agresyvioji Rusijos Federacija kelia didelę grėsmę demokratinėms Europos šalims, ypač Čekijai“, – sakė jis.

11:33 | Ukrainos Charkivo srityje per Rusijos smūgius sužeisti keturi žmonės

Per Rusijos smūgius rytiniame Ukrainos Charkivo regione trečiadienį buvo sužeisti keturi žmonės, pranešė pareigūnai, o Maskva pareiškė, kad numušė ukrainiečių raketų.

Charkivo regionas ribojasi su Rusija ir nuo 2022 metų vasario invazijos yra nuolat apšaudomas, o dėl naujausių bombardavimų tūkstančiai žmonių liko be elektros.

Jo gubernatorius Olehas Synjehubovas socialiniuose tinkluose pranešė, kad per atskirus artilerijos ir raketų smūgius į regiono miestus ir kaimus buvo sužeisti trys vyrai ir viena moteris, visi vyresni nei 50 metų amžiaus.

11:07 | Žiniasklaida: lenkai suskubo pirkti nekilnojamą turtą Ispanijoje

Lenkai šiais metais trigubai dažniau perkasi būstą Ispanijoje negu ankstesniais metais, tikina „Wyborcza“ kalbinti nekilnojamo turto brokeriai. Pagrindinės priežastys – baimė, kad karo veiksmai persikels į Lenkiją ir didelės nekilnojamo turto kainos šalyje.

10:37 | Britų generolas pripažino: britų kariuomenė su Rusija nepajėgtų kovoti ilgiau kaip du mėnesius

Didžiosios Britanijos kariuomenė negalėtų kovoti su Rusija ilgiau kaip du mėnesius.

Kaip praneša „Ukrinform“, remdamasi leidiniu „The Telegraph“, tai pripažino Jungtinės Karalystės gynybos štabo viršininko pavaduotojas generolas leitenantas Robas Magowanas.

10:00 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 1 030 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų kovo 27 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 439 190 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimu, neteko 6 904 tankų (+11), 13 216 šarvuotųjų kovos mašinų (+9), 10 931 artilerijos sistemos (+27), 1 019 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 728 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 8 578 dronų (+25), 2 015 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 14 539 automobilių (+41), 1 794 specialiosios technikos vienetų (+5).

09:38 | Lukašenkai staiga parūpo Suvalkų koridorius: „teks susidurti su Baltijos šalimis“

Su savo kariais antradienį susitikęs autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka aptarė galimą puolimą Suvalkų koridoriuje. „Telegram“ kanale „Pul Pervogo“ paskelbtame vaizdo įraše A. Lukašenka kalbėjosi su Šiaurės vakarų operatyvinės vadavietės vadu Aleksandru Naumenka.

Paskelbtame įraše politikas klausia kariškių apie Suvalkų koridoriaus plotį, apie tam tikri „jie“ nuolat „vapa“.

„Veltui jie taip elgiasi. Bet dabar teks susidurti su Baltijos šalimis... Ir jūs užgrobsite dalį Lenkijos“, – karininkui sakė A. Lukašenka, sužinojęs, kad koridoriaus plotis tiesia linija yra 42 kilometrai.

Vėliau Lukašenka klausia A. Naumenkos, ar jis gali išlaikyti šią teritoriją „su savo kariuomene“. Karininkas patikino, kad visi veiksmai suplanuoti, sprendžiami kovinės parengties klausimai. Be to, rengiamas personalas.

Krašto apsaugos ministerija (KAM), reaguodama į viešojoje erdvėje praėjusią savaitę pasirodžiusius pranešimus apie Baltarusijos karinių pajėgų judėjimą Lietuvos pasienyje, teigia, kad pagrindo nerimauti nėra.

09:00 | Ukrainos pajėgos skelbia sunaikinusios 10 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį skelbia per praėjusią naktį sunaikinusios 10 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ nurodoma, kad rusai per naktį paleido 13 atakos dronų „Shahed“ iš Kursko srities.

10 iš jų pavyko numušti Charkivo, Sumų ir Kyjivo srityse.

08:21 | Pagal Čekijos iniciatyvą Ukraina gali gauti dvigubai daugiau artilerijos sviedinių – 1,5 milijono

Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis pareiškė, kad pagal Čekijos iniciatyvą Ukraina gali gauti 1,5 mln. sviedinių vietoj anksčiau žadėtų 800 tūkst., pranešė „Ukrinform“.

„Mes galime padaryti daug daugiau, nei pradžioje paskelbtas kiekis“, – interviu „Bloomberg“ sakė J. Lipavskis, paminėjęs 1,5 mln. sviedinių.

Pasak jo, Čekijos pasiūlymas jau padeda Ukrainai „geriau kovoti“, nes Ukrainos kariuomenė „žino, kad turės naujų sviedinių atsargų, ir tai pakeitė jų požiūrį į turimų atsargų panaudojimą“. Tačiau J. Lipavskis pridūrė, kad vien Čekijos iniciatyvos nepakanka Ukrainai palaikyti.

07:47 | Rusijos oro gynybos operatoriai baudžiami už Ukrainos dronų atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas

Rusijos armijos kariškiai iš oro gynybos dalinių baudžiami už sėkmingas Ukrainos bepiločių orlaivių atakas prieš naftos perdirbimo gamyklas.

Tai trečiadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasi partizaniniu judėjimu „Ateš“.

Judėjimo agentas pažymi, kad Rusijos oro gynybos pajėgos susiduria su dideliais sunkumais kovoje su dronais dėl nepakankamo radiolokacinių stočių efektyvumo atpažįstant tokius objektus – jos jų tiesiog nemato. Šis veiksnys labai apsunkina operatyvų reagavimą ir veiksmus prieš Ukrainos bepiločius orlaivius.

07:00 | Žvalgyba: Rusijos veiksmai – pagrindinė grėsmė Suomijos saugumui

Suomijos saugumo ir žvalgybos tarnyba (SUPO) antradienį paskelbė metinį grėsmių vertinimą ir pareiškė, kad Rusijos žvalgybinė veikla tebėra didžiausia grėsmė Suomijos nacionaliniam saugumui.

SUPO sakė, kad rytinė Suomijos kaimynė, su kuria ji turi 1 340 km sieną, laiko ją „nedraugiška valstybe ir žvalgybos bei piktybinės įtakos darymo taikiniu“.

„Nors kontržvalgybos darbas, žvalgybos pareigūnų išsiuntimas iš šalies ir griežta vizų politika leido Suomijai praėjusiais metais susilpninti Rusijos žmogiškosios žvalgybos sąlygas, žvalgybos operacijos tebekelia grėsmę“, – teigiama žvalgybos agentūros pareiškime.

Manoma, kad kritinė infrastruktūra ir kibernetinė aplinka yra ypač jautrios Rusijos įtakos ir šnipinėjimo operacijoms.

Norėdama pademonstruoti, kokia pažeidžiama yra ypatingos svarbos infrastruktūra, kaip pavyzdį agentūra paminėjo praeitų metų incidentą, kai inkaras, greičiausiai iš Kinijos laivo, apgadino Suomijos povandeninį dujotiekį.

SUPO taip pat pareiškė mananti, jog Rusija ir toliau naudos migrantų instrumentalizavimą, kad parodytų „savo nepasitenkinimą Suomijos naryste NATO“ ir „veiksmų, kuriuos Rusija laiko nedraugiškais, pasekmes“.