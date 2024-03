Svarbiausi įvykiai:

„The Wall Street Journal“ skelbia, kad, nepaisant sankcijų, į Rusiją iš Kinijos atkeliauja amerikietiški dronai ir kompiuterių lustai. Prekybos keliai, einantys per buvusias sovietines Kazachstano ir Kirgizijos respublikas, yra vieni iš daugelio vadinamųjų dvejopo naudojimo prekių patekimo į Rusiją kelių.

„Prekės dažnai yra kilusios iš Kinijos, kur jas gamina kai kuriais atvejais didelės JAV bendrovės, tikinančios, kad prekes Rusija importuoja be jų leidimo“, – skelbia leidinys.

Jungtinės Valstijos ir jų sąjungininkės turi dvigubos paskirties prekių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą, įskaitant kompiuterių lustus, maršrutizatorius ir tankams naudojamus rutulinius guolius. Praėjusiais metais sąraše buvo 45 prekės, o vasario mėn. į jį buvo įtrauktos dar penkios.

Remiantis Kinijos muitinės duomenimis, dvejopo naudojimo prekių eksportas iš Kinijos į Kazachstaną ir Kirgiziją nuo karo pradžios 2022 m. vasario smarkiai išaugo ir 2023 m., palyginti su 2022 m., išaugo 64 proc. Remiantis prekybos duomenimis, daugelis šių prekių vėliau buvo išsiųstos į Rusiją.

Dronai nėra įtraukti į prekių, kurioms taikomos sankcijos, sąrašą, tačiau jie tapo svarbia karo priemone. Turimais duomenimis, 2023 m. Kazachstanas iš Kinijos įsigijo bepiločių orlaivių už 5,9 mln. Dolerių (5,4 mln. eurų), o į Rusiją eksportavo tokių gaminių už 2,7 mln. Dolerių (2,5 mln. rurų).

Buvęs Rusijos prezidentas, Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, kad taikos derybos su Ukraina įmanomos tik su nauja, o ne dabartine Ukrainos vadovybe.

Kyjivas pirmadienį paragino Vakarus perduoti jam konfiskuoto Rusijos turto kontrolę, kad šį turtą būtų galima panaudoti Ukrainos atstatymui ir atsigavimui.

“Rusijos turto konfiskavimas turėtų tapti patikimu paramos mūsų šaliai ir mūsų atsigavimo finansavimo šaltiniu,” – spaudos konferencijoje sakė ukrainiečių ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis.

NATO pirmadienį pradeda pratybas naujai išsiplėtusiai teritorijai Šiaurės Europoje ginti, vyksiančias Suomijoje, Norvegijoje ir Švedijoje.

Norvegijos vadovaujamos pratybos „Nordic Response 2024“ truks beveik dvi savaites, jose dalyvaus daugiau kaip 20 tūkst. karių iš 13 valstybių, įskaitant daugiau kaip 4 tūkst. suomių karių.

Tai didžiausias per visą istoriją NATO naujokės Suomijos dalyvavimas užsienio pratybose, nurodo suomių kariškiai.

„Pirmą kartą Suomija kaip NATO šalis narė dalyvaus Aljanso regionų kolektyvinės gynybos pratybose“, – sakoma Suomijos gynybos pajėgų pareiškime.

Ukrainos karinė žvalgyba pirmadienį paskelbė apie sėkmingą kibernetinę ataką prieš Rusijos gynybos ministeriją. Tam ukrainiečiai panaudojo DDoS ataką.

DDoS ataka – tai kibernetinis išpuolis, kuriuo siekiama sutrikdyti puolamos informacinės sistemos veiklą, ją užtvindant milžinišku užklausų kiekiu.

„Dabar Ukrainos specialioji tarnyba turi informacijos apsaugos ir šifravimo programinę įrangą, kurią naudojo Rusijos gynybos ministerija, taip pat daugybę slaptų oficialių Rusijos karo ministerijos dokumentų“, – pranešė karinė žvalgyba, rašo „Ukrainska Pravda“.

Teigiama, kad dabar ukrainiečių žinioje – įsakymai, pranešimai, instrukcijos, ataskaitos ir kiti dokumentai, kurie cirkuliavo tarp daugiau kaip 2000 Rusijos gynybos ministerijos struktūrinių padalinių.

Vyriausioji žvalgybos valdyba teigia, kad gauta informacija leidžia nustatyti visą Rusijos gynybos ministerijos sistemą ir jos padalinių struktūrą.

Kinija ir Turkija ir toliau siekia savo derybinių planų dėl taikos susitarimo Ukrainoje, o Kremlius tai išnaudoja savo informacinėms operacijoms, kuriomis siekiama atgrasyti nuo tolesnės tarptautinės paramos Ukrainai.

Taip savo naujausioje ataskaitoje teigia Vašingtone įsikūręs Karo studijų institutas (ISW).

ISW ekspertai pabrėžia, kad Rusijos pareigūnai ir toliau melagingai kaltina Ukrainą ir Vakarus dėl to, kad nevyksta taikos derybos tarp Rusijos ir Ukrainos, nepaisant daugybės viešų Rusijos pareiškimų, kuriais užsimenama arba aiškiai nurodoma, kad Rusija nėra suinteresuota geranoriškomis taikos derybomis su Kyjivu.

Ukraina pranešė, jog tai ji susprogdino geležinkelio tiltą Samaros regione Rusijos pietvakariuose, mat šis buvo naudojamas gabenti „karinius krovinius“.

Šis sprogimas – naujausias incidentas Rusijos geležinkelių tinkluose, kuriais, Kyjivo teigimu, Maskva gabena karius ir techniką, naudojamą Ukrainai pulti.

Automobiliai su rusiškais registracijos numeriais turi išvykti iš Lietuvos iki kovo 11 d., kitaip jie bus konfiskuoti, perspėja Lietuvos muitinė.

Lietuvos teritorijoje vis dar yra žmonių, kurie nesiėmė jokių veiksmų, susijusių su artėjančiais apribojimais, ir toliau važinėja kaip ir anksčiau. Muitinė jiems rekomendavo perregistruoti transporto priemones Lietuvoje arba išvykti iš ES.

Ukrainos karinė žvalgyba pirmadienį pranešė, kad Rusijoje buvo susprogdintas geležinkelio tiltas ir paralyžiuotas traukinių eismas. Jos pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtinama, kad buvo susprogdintas geležinkelio tiltas per Čapajevkos upę Samaros srityje Rusijoje.

Savaitgalį žmonės Maskvoje toliau plūdo prie penktadienį palaidoto Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno kapo. Agentūros AFP žurnalistai pasakojo, kad sekmadienį prie Borisovo kapinių Rusijos sostinės pietuose driekėsi ilgos eilės. Šimtai žmonių atėjo ir šeštadienį. Su prieš dvi savaites kolonijoje Arktyje mirusiu A. Navalnu penktadienį atvyko atsisveikinti tūkstančiai jo rėmėjų.

„Tai ženklas, kad žmonės jaučia šios netekties mastą, šio asmens svorį, – sekmadienį sakė 29-erių inžinierius Aleksandras, komentuodamas žmonių minias. – Jie jaučia, ką šis asmuo padarė šaliai“.

70-metė Irina sekmadienį jau antrą kartą aplankė A. Navalno kapą – „tiesiog, kad būčiau su savo draugais“. „Galima sakyti, kad šie žmonės yra mano šeima“, – teigė ji.

52-ejų Vadimas sakė jaučiąs „liūdesį ir kartėlį“ dėl opozicionieriaus mirties ir ragino visus elgtis taip, „kaip norėtų Aleksejus – kad žmonės mūsų šalyje ir visame pasaulyje galėtų gyventi laimingiau".

29 metų IT darbuotojas Romanas kalbėjo: „Liūdna. Ir akivaizdu, kad viskas (...), ką jis padarė, palaidota čia. Štai ir viskas“.

Sekmadienį kapinėse vėl buvo policijos pareigūnų, tačiau ne tiek daug, kiek praėjusiomis dienomis. Žmonių eilė prie kapinių vartų driekėsi apie pusę kilometro. Žmonės prie kapo ėjo nešini raudonomis, baltomis ir geltonomis rožėmis bei gvazdikais. Sekmadienio popietę gėlių kalnas siekė maždaug du metrus, stačiatikių kryžiaus beveik nebuvo matyti.

Rusijos karinėms pajėgoms savaitgalį dronais atakavus daugiabutį Odesoje, sugriuvo dalis daugiaaukščio. Per išpuolį žuvo 12 žmonių, tarp jų – keturi vaikai. Į krūviną agresiją netruko sureaguoti Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Tai absoliučiai skandalinga žmogžudystė. Sąmoningai žudydama miegančius kūdikius Rusija demonstruoja aiškų bet kokių taikos susitarimų, tiek buvusių, tiek būsimų, nepaisymą“ – pabrėžė G. Landsbergis savo X paskyroje.

This is absolutely outrageous murder. By deliberately killing babies in their sleep, Russia is declaring a clear contempt for any peace agreements, past or future. There must be serious and immediate consequences, not continued impunity. pic.twitter.com/zpSmpaBTum