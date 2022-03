Karas Ukrainoje. Rytinis išpuolis Kyjive – apšaudytas daugiabutis, evakuojami žmonės

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07.26 | Rusijos raketos smūgis Kijyve pražudė žmogų, užsiliepsnojo daugiabutis

Šį rytą Rusijos karinės pajėgos nusitaikė į Kyjivą. Į Ukrainos sostinę paleista raketą rėžėsi į daugiabutį, pražudydama vieną žmogų. Pranešama, kad daugiabutis ėmė degti.

Gelbėjimo tarnybos pranešimą apie Darnickio rajone degantį gyvenamąjį namą gavo ketvirtadienį 5.02 val.

Maždaug 30 žmonių buvo evakuoti, gelbėtojai ieško nukentėjusiųjų.

Patvirtinta, kad vienas žmogus žuvo, o trys buvo sužeisti.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ REKLAMA March 17, 2022

Taip pat vaizdo įrašuose įamžinta, kaip buvo apšaudytas Charkivo regione esantis Merefos miestas. Kol kas daugiau detalių apie šį išpuolį nėra.

07.05 | Stipriai nuniokoti Ukrainos miestai

Rusijos karinės pajėgos stipriai niokoja Ukrainos miestus, tai matyti naujausiose įmonės „Maxar Technologies“ padarytose palydovinėse nuotraukose.

Pavyzdžiui, Volnovachos mieste, esančiame apie 55 km į šiaurę nuo Mariupolio, matyti, kad ten, kur kadaise stovėjo pastatai, liko tik apdegusios konstrukcijos. Šiaurinėje Volnovachos pusėje nuniokota bažnyčia ir daugiabučių kompleksas. Matosi, kad aplink juos žemę dengia nuolaužos.

Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai (5 nuotr.) Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai +1 Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nuotraukose užfiksavo, kaip nuniokoti Ukrainos miestai

REKLAMA

REKLAMA

Žiedinėje sankryžoje link šiaurės vakarinės miesto pusės beveik visi palydoviniame vaizde matyti pastatai – smarkiai apgadinti.

O štai lauke, esančiame maždaug už 17 kilometrų į šiaurės rytus nuo Černihivo šiaurės Ukrainoje, matoma daugiau nei tuzinas rusiškų savaeigių haubicų ir daugybė raketų paleidimo sistemų.

Rytinėje Černihivo dalyje dega daugybė namų, esančių aplink žiedinę sankryžą. Kitoje palydovinėje nuotraukoje matyti apgadintos daugiafunkcinio Černihivo stadiono tribūno, o aikštės centre – didžiulis smūgio krateris.

Ukrainos šiaurės rytuose esančio Charkivo centre dega nemažai namų, esančių šalia didelio daugiabučių komplekso. Toliau į šiaurę nuo miesto esantis apsnigtas laukas netoli Charkivo orlaivių gamybos įmonės aerodromo nusėtas raketų smūgių paliktais krateriais.

06.47 | Ukrainos pajėgos teigia numušusios bent 10 taikinių

„Tiesiog danguje virš Kyjivo regiono buvo numušti priešo SU-25 ir SU-35. Iš viso per dieną numušta daugiau nei 10 Rusijos oro taikinių“, – teigia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas generolas Valerijus Zalužinas.

REKLAMA

REKLAMA

"Just in the sky over Kyiv oblast enemy's SU-25 was destroyed and the enemy's SU-35 was shot down. In total, minus more than 10 russian air targets per day." - Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine General Valerii Zaluzhnyi. — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 17, 2022

06.32 | JAV žvalgyba: Rusijos kariuomenė neteko daugiau nei 7 000 karių

Neįvardijami amerikiečių pareigūnai, kalbėję su „New York Times“, perspėjo, kad jų aukų skaičius iš Rusijos nėra tikslus.

⚡️American intelligence: Russia’s military has lost over 7,000 soldiers.



Unnamed American officials who spoke to the New York Times warned that their numbers of Russian casualties are inexact. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 17, 2022

Tuo metu patys ukrainiečiai skelbia nukovę mažiausiai 13 800 Rusijos karių.

06.20 | Rusijos sugriautame teatre Mariupolyje slėpėsi per 1 000 žmonių

Ukraina trečiadienį pareiškė, kad Rusijos sugriautame teatre apgultame Mariupolio uostamiestyje slėpėsi daugiau kaip tūkstantis žmonių, o aukų skaičius dar nežinomas.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiandien okupantai sunaikino Dramos teatrą. Vietą, kurioje prieglobstį rado daugiau nei tūkstantis žmonių. Mes niekada to neatleisime“, – „Telegram“ žinutėje teigė Mariupolio vietos taryba.

06.18 | JT Saugumo Tarybos narės ragina surengti skubų posėdį dėl Ukrainos

Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Albanija, Norvegija ir Airija paprašė ketvirtadienį surengti skubų Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį dėl blogėjančios humanitarinės padėties Ukrainoje, pranešė diplomatiniai šaltiniai.

„Rusija vykdo karo nusikaltimus ir taikosi į civilius gyventojus, – trečiadienį savo „Twitter“ paskyroje pranešė Britanijos diplomatinė atstovybė prie JT. – Rusijos neteisėtas karas Ukrainoje kelia grėsmę mums visiems.“

05.57 | Kinija „niekada nepuls Ukrainos“

Kinijos ambasadorius Ukrainoje gyrė ukrainiečių vienybę ir pasipriešinimą savo pastabose, kurios, atrodo, prieštarauja ankstesnei šalies pozicijai. Per susitikimą su Lvivo regiono karine administracija Fan Xianrong sakė, kad Kinija „niekada nepuls Ukrainos“, bet rems ją ekonomiškai ir politiškai, pranešė Ukrainos žiniasklaida „Ukrinform“.

REKLAMA

REKLAMA

„Kinija niekada nepuls Ukrainos, mes padėsime, ypač ekonomine kryptimi. Šioje situacijoje, kurią išgyvenate dabar, elgsimės atsakingai. Matėme, kokia didelė yra Ukrainos žmonių vienybė, o tai reiškia jos stiprybę“, – sakė Kinijos ambasadorius Ukrainoje.

„Kinija yra draugiška šalis ukrainiečiams. Kaip ambasadorius galiu atsakingai pasakyti, kad Kinija amžinai bus gera jėga Ukrainai tiek ekonomine, tiek politine prasme. Visada gerbsime Jūsų valstybę, santykius plėtosime lygybės ir abipusės naudos pagrindu. Mes gerbsime ukrainiečių pasirinktą kelią, nes tai yra kiekvienos tautos suvereni teisė“, – pridūrė ambasadorius.

Lvivo regiono karinės administracijos gubernatorius Maksimas Kozytskis taip pat patvirtino susitikimą šios savaitės pradžioje paskelbtame pareiškime, pažymėdamas, kad Kinija išsiuntė dvi humanitarinės pagalbos partijas Ukrainos žmonėms, o trečiosios tikimasi šią savaitę. Jis sakė:

„Kinija ir Ukraina yra strateginės partnerės, šiemet minime 30 metų nuo mūsų šalių diplomatinių santykių užmezgimo“.

REKLAMA

REKLAMA

Kinija laikosi atsargios diplomatinės pozicijos dėl karo Ukrainoje, balansuodama tarp dažnai deklaruojamos pagarbos kitų šalių suverenitetui ir nenoro kritikuoti savo artimą sąjungininkę Rusiją.

05.33 | Prancūzija: Rusija tik „apsimeta, kad derasi“

Rusija tik „apsimeta, kad derasi“ su Ukraina ir įsitraukia į „dramatišką ilgalaikio žiaurumo procesą“, pareiškė Prancūzijos užsienio reikalų ministras.

„Yra tik viena nepaprastoji padėtis: paliaubos, paliaubos, paliaubos. Tik tokiu pagrindu galite derėtis, nes nesiderėsite su ginklu ant galvos“, – interviu prancūzų laikraščiui „Le Parisien“ trečiadienį sakė Jean-Yves Le Drianas.

Le Drianas pridūrė, kad Prancūzija laikys Rusiją atsakinga už bet kokį cheminio ar bakteriologinio ginklo panaudojimą kare Ukrainoje:

„Jei Ukrainoje būtų įvykę cheminiai ar bakteriologiniai išpuoliai, žinotume, kas už juos būtų atsakingas. Tai būtų Rusija“.

Prancūzijos ministras teigė, kad dėl tokio nekonvencinės ginkluotės panaudojimo Rusijai bus taikomos papildomos sankcijos.

„Tokių ginklų panaudojimas būtų laikomas netoleruotinų karo eskalavimu, atsakas į jį – absoliučiai masinės ir radikalios ekonominės sankcijos be jokių tabu“, – patikino ministras, nepatikslinęs, kokių sankcijų galėtų imtis Europa.

REKLAMA

REKLAMA

05.02 | Zelenskis pasmerkė išpuolį Mariupolyje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Rusijos pajėgos trečiadienį numetė bombą ant teatro Mariupolio miesto centre, kur glaudėsi šimtai moterų ir vaikų.

„Ten glaudėsi šimtai žmonių... Pastatas buvo sugriautas. Aukų skaičius kol kas nežinomas. Mano širdis plyšta nuo to, ką Rusija daro mūsų žmonėms, Mariupoliui, Donecko sričiai“, – naujausioje savo kalboje sakė V. Zelenskis.

Prezidentas taip pat tiesiogiai kreipėsi į rusus, prašydamas suabejoti, ar Mariupolio apgultis kuo nors skiriasi nuo Leningrado apgulties, ir pažadėdamas, kad pasidavę Rusijos kariai išgyvens.

„Rusijos piliečiai! Kuo jūsų Mariupolio apgultis skiriasi nuo Leningrado apgulties Antrojo pasaulinio karo metais?“, – rusiškai į karius kreipėsi V. Zelenskis.

04.37 | Žvalgyba: Rusija naudoja senus ir netikslius ginklus

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė naujausią žvalgybos informaciją apie Rusijos karines pajėgas. Joje akcentuojama, kad Rusijai, tikėtina, tenka naudoti senesnius ir ne tokius tikslius ginklus, dėl kurių didesnė civilių aukų tikimybė.

REKLAMA

REKLAMA

Ataskaitoje priduriama, kad Rusija tikriausiai ėmėsi šių ginklų, nes nepasiekė savo karinių tikslų Ukrainoje.

Kol kas Jungtinės Tautos patvirtino, kad Ukrainoje žuvo 729 civiliai, nors tikimasi, kad tikrasis skaičius bus daug didesnis.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UPQE4x2Bzi



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/sToWIqF20K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 16, 2022

Karas Ukrainoje (140 nuotr.) Žmonės kilus karui Ukrainoje Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +136 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Žmonės kilus karui Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Ukrainoje Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve ir Charkove Sprogimai Kijeve Dūmai rūksta Charkove Sprogimai Kijeve Sprogimai Kijeve Apgriautas daugiabutis Kijeve Apšaudytas Luhanskas (nuotr. Twitter) Apšaudytas Luhanskas (nuotr. Twitter) Apšaudytas Starobilskas, Luhanskas (nuotr. Twitter) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Charkove nukritusi raketa (nuotr. Twitter) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(140 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Europos Taryba trečiadienį žengė beprecedentį žingsnį ir dėl invazijos į Ukrainą pašalino Rusiją iš šios pagrindinės Senojo žemyno žmogaus teisių organizacijos.

► Rusijos pajėgos trečiadienį subombardavo dramos teatro pastatą apsiaustame Ukrainos pietrytiniame Mariupolio uostamiestyje. Pastate nuo Rusijos pajėgų smūgių slėpėsi šimtai gyventojų, įskaitant vaikus

REKLAMA

REKLAMA

► Ukrainos pietinio Melitopolio miesto meras buvo paleistas į laisvę, trečiadienį pranešė Ukrainos pareigūnai, praėjus kelioms dienoms po to, kai Kyjivas pareiškė, kad jį pagrobė įsiveržusios Rusijos pajėgos.

► JAV prezidentas Joe Bidenas pranešė apie dar vieną 1 mlrd. dolerių vertės pagalbos paketą Ukrainos saugumui ir ilgesnio veikimo nuotolio ginklų siuntimą į šią šalį.

► Ukraina trečiadienį atmetė Rusijos stumiamus pasiūlymus sutikti tapti neutralia valstybe, kurios statusas būtų panašus į Švedijos ar Austrijos.

► Rusijos karinės pajėgos galimai pagrobė Ukrainos uosto Skadvosko merą Oleksandrą Jakovlevą. Šią informaciją patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

► Rusijos raketa pataikė į televizijos bokštą centrinėje Ukrainos miesto Vinycios dalyje, praneša vietos pareigūnai.

► Ukrainos pareigūnai teigia nukovę dar vieną – jau ketvirtą – Rusijos generolą. Skelbiama, kad tai buvo generolas majoras Olegas Mitiajevas, 150-osios motorizuotųjų šaulių divizijos vadas.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 13 800 Rusijos karių. Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 84 lėktuvus, 108 sraigtasparnius, 430 tankų, 1375 šarvuočius, 190 artilerijos pabūklų, 70 raketų sistemų, 3 laivus, 819 mašinų, 60 kuro cisternų, 11 bepiločių orlaivių, 43 priešraketinės gynybos sistemas bei 10 specialiosios įrangos vienetų.

REKLAMA

REKLAMA

► Nuo karo pradžios antrame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive žuvo mažiausiai 500 žmonių, praneša Ukrainos Valstybinė gelbėjimo tarnyba.

► Ukrainos mieste Zaporižioje Rusijos karinės pajėgos apšaudė geležinkelio stotį ir miesto parką.

Apšaudytas daugiabutis Ukrainoje (7 nuotr.) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) +3 Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX) Gaisras daugiabutyje Kyjive (nuotr. SCANPIX)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Apšaudytas daugiabutis Ukrainoje

► Ankstų trečiadienio rytą Rusų karinės pajėgos pataikė į 12 aukštų gyvenamąjį namą Kyjivo centriniame Ševčenkos rajone. Du žmonės buvo sužeisti, 37 evakuoti.

► Apie vidurnaktį Rusijos karo laivai raketomis ir artilerija apšaudė Ukrainos jūros pakrantę netoli Tuzlos, į pietus nuo Odesos.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina Rusijos pareigūnus palikti savo pareigas, o žurnalistus – nutraukti propagandos skleidimą. Šalies lyderio teigimu, karas baigsis „gėda, skurdu ir metus trunkančia izoliacija“ rusams.

► Didelėje Ukrainos dalyje trečiadienį buvo girdėti oro pavojaus sirenos. Jos aidėjo Kyjivo, Lvivo, Čerkasų, Dnipro, Ivano-Frankivsko, Odesos, Vinycos, Kirovohrado ir Chmelnytskio regionuose.