Rutte atsakė, kodėl NATO nenumušinės visų oro erdvę pažeidusių rusų orlaivių: „Esame stipresni“

Trumpo planai „susitvarkyti su Rusija“ sulaukė Kremliaus reakcijos
Kremlius palankiai sureagavo į naujausius JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimus apie ketinimus „susitvarkyti su Rusija“. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas teigė, kad Maskva vertina D. Trumpo sprendimą pavesti savo specialiajam atstovui Steve‘ui Witkoffui sutelkti dėmesį į karo Ukrainoje klausimo sprendimą ir tikisi, jog jo „efektyvumas Artimuosiuose Rytuose“ padės pasiekti pažangą derybose, skelbia „Unian“.
Rutte atskleidė, koks įvykis gali paskatinti Rusiją pulti NATO
Jei Kinija pultų Taivaną, tuo metu Rusija tikriausiai bandytų pulti NATO šalis, kad atitrauktų Aljanso dėmesį, sako NATO vadovas Markas Rutte, rašo „RBC Ukraina“.
„Jei Kinija imtųsi veiksmų prieš Taivaną, labai tikėtina, kad Pekinas priverstų savo jaunesnį partnerį, Rusiją, vadovaujamą Vladimiro Putino, imtis tam tikrų veiksmų prieš NATO, kad mus užimtų“, – sako jis.
M. Rutte pastebi, kad šiuo metu Rusijos karinės pajėgos yra išsisklaidžiusios ir dislokuotos įvairiose vietose.
Zelenskis ir Stubbas suderino pastangas užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas suderino pozicijas Rusijos karui prieš Ukrainą užbaigti.
Apie tai V. Zelenskis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Dabar, pasibaigus karui Artimuosiuose Rytuose, svarbu neprarasti postūmio siekti taikos. Karas Europoje taip pat gali būti užbaigtas, o tam labai svarbus tiek Jungtinių Valstijų, tiek kitų partnerių lyderio vaidmuo“, – rašė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad su Alexanderiu Stubbu apie šiuos klausimus kalbėjosi beveik valandą.
„Deriname savo pozicijas. Svarbu, kad Prezidentui Trumpui pavyko įgyvendinti būtinus veiksmus, kad būtų išlaisvinti įkaitai ir sustabdytas karas Gazoje. Neabejotina, kad tinkami Jungtinių Valstijų veiksmai gali padėti nutraukti ir Rusijos karą prieš Ukrainą. Turime atitinkamą viziją šiuo klausimu“, – pabrėžė V. Zelenskis.
V. Zelenskis su Suomijos Prezidentu taip pat aptarė pastarojo meto Rusijos išpuolius prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir būtinybę stiprinti priešlėktuvinę gynybą bei padėkojo Suomijai už jos norą padėti ukrainiečiams.
„Iš Rusijos turi būti atimtos priemonės tęsti karą ir terorą – tai gali tapti patikimiausiu taikos mūsų regione pagrindu“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 10 d. V. Zelenskis ir A. Stubbas telefonu aptarė saugumo garantijas Ukrainai.
Per naktinį rusų smūgį Charkive apgadinta ligoninė, sužeisti 7 žmonės
Per Rusijos pajėgų smūgį antrame pagal dydį Ukrainos mieste apgadinta ligoninė ir sužeisti septyni žmonės, pranešė pareigūnas, pridūręs, kad rusai per naktines atakas paleido galingų sklandančiųjų bombų ir dronų.
Per rusų ataką Charkive buvo smogta pagrindinei miesto ligoninei, pranešė srities gubernatorius Olehas Synjehubovas, pridūręs, kad dėl smūgio teko evakuoti 50 pacientų.
Pagrindiniai Rusijos naktinės atakos taikiniai buvo energetikos objektai, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Kiekvieną dieną, kiekvieną naktį Rusija atakuoja elektrines, elektros linijas ir mūsų (gamtinių) dujų įrenginius“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė V. Zelenskis.
Be to, antradienį vietos pareigūnai ukrainiečiai pranešė, kad Rusijos pajėgos smogė Jungtinių Tautų (JT) pagalbos vilkstinei iš dalies okupuotoje Ukrainos Chersono srityje.
Jie pridūrė, kad aukų nebuvo.
Rusai okupuotose Ukrainos teritorijose nusavino 25 tūkst. ukrainiečių būstų
Rusija okupuotose Ukrainos teritorijose nusavino arba ruošiasi nusavinti mažiausiai 25 tūkst. gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetų, pranešė portalas „Euromaidanpress“, remdamasis „Le Figaro“ surinktais dokumentais, liudijimais ir atvirais šaltiniais.
Pirmaisiais okupacijos mėnesiais daugiausia dėmesio buvo skiriama įmonių ir valstybinio turto nusavinimui, o dabar okupantai taikosi į ukrainiečių namus. Trejus su puse metų Maskva vykdė sistemingą konfiskacijos kampaniją, kurios pagrindinis tikslas – milijonų ukrainiečių, pabėgusių iš karo zonų, turtas, teigiama straipsnyje.
Namai, kurių nėra Rusijos žemės registruose, vadinami „bešeimininkiu turtu“, aiškina „Le Figaro“. Iš tikrųjų tai namai, priklausantys ukrainiečiams, kurie žuvo arba buvo priversti bėgti.
Kai turtas pripažįstamas bešeimininkiu, ukrainiečiai turi per 30 dienų asmeniškai atvykti į okupacinės „valdžios“ instituciją su rusišku pasu, kad išvengtų nusavinimo. Jei savininkas neatvyksta per tris mėnesius, turto nusavinimas įforminamas „teismo“ sprendimu.
Analizuodamas okupacinių „administracijų“ paskelbtus dokumentus, laikraštis nustatė, kad Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono srityse yra beveik 25 tūkst. namų, kuriuos Rusija laiko „bešeimininkiu turtu“, o tai reiškia, kad jie yra „konfiskuotini“. Šis skaičius yra mažesnis už tikrąjį – vien Kryme, okupuotame nuo 2014 m., JT užfiksavo 5 516 nekilnojamojo turto objektų, nusavintų per 10 metų.
Ekspertų skaičiavimais, okupuotose teritorijose nusavinta dešimtys tūkstančių namų ir butų.
„Tai liečia ne tik proukrainietiškai nusiteikusius gyventojus. Kiekvienas žmogus yra taikinys [...] Prisidengiant biurokratine „įforminimo“ procedūra, vykdomas plataus masto nusavinimas. Tai žiaurus, suplanuotas ir plačiai paplitęs procesas“, – sakė organizacijos „Eastern Human Rights“ direktorė Vera Jastrebova, kurios butą Debalcevėje užėmė Rusijos kariai.
Maskva pirmą kartą šią strategiją išbandė Kryme. Nuo 2014 m. ji išleido daugybę dekretų dėl nacionalizacijos, ekspropriacijos ir konfiskacijos, kurių kulminacija – 2020 m. kovo mėnesį paskelbtas Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekretas, draudžiantis „užsieniečiams“ ten turėti turto. Užsieniečių savininkų skaičius 2024 m. sausį buvo nukritęs iki 5 500, palyginti su 13 859 ketveriais metais anksčiau.
Švedija nutraukė tyrimą dėl kabelio su Latvija Baltijos jūroje pažeidimo
Švedijos prokurorai pirmadienį pranešė, kad nutraukė tyrimą dėl Bulgarijos laivo, kuris sausį pažeidė kabelį tarp Švedijos ir Latvijos Baltijos jūroje, nusprendusi, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas, tačiau pažymėjo, kad laivas turėjo techninių gedimų.
Švedijos pareigūnai sulaikė su Maltos vėliava plaukiojusį laivą „Vezhen“, kai sausio 26 dieną buvo aptiktas povandeninio šviesolaidinio kabelio, jungiančio Švedijos Gotlando salą su Ventspiliu Latvijoje, pažeidimas.
Švedų prokurorai pirmadienį atmetė diversijos galimybę ir laivą paleido.
„Tyrimas aiškiai rodo, kad kabelis buvo pažeistas dėl atšiaurių oro sąlygų, techninių trūkumų ir, kaip įtariama, nepakankamo jūreivystės įgūdžių derinio“, – pareiškime teigė vyresnysis prokuroras Matsas Ljungqvistas (Matsas Jungkvistas).
„Tyrimas rodo, kad tai buvo nelaimingas atsitikimas“, – pridūrė jis.
Buvo išanalizuota „Vezhen“ juodoji dėžė, apklausti keli žmonės ir išnagrinėta vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip buvo pažeistas kabelis, teigė prokuratūra.
Tą naktį oro sąlygos buvo blogos, o Baltijos jūra – audringa.
Paprastai laivo inkaras tvirtinamas trimis nepriklausomais saugos įtaisais. Tačiau du iš jų „kurį laiką“ neveikė, parodė tyrimas.
Vienintelis veikiantis inkarą laikęs įtaisas sugedo po to, kai sausio 25-ąją 4 val. 11 min. vietos (5 val. 11 min. Lietuvos) laiku į jį atsimušė didelė banga, sakoma tyrime.
Dėl to inkaras ir grandinė visiškai atsipalaidavo, o laivas pradėjo lėtėti ir pamažu suktis.
„Kadangi tuo metu buvo įjungtas laivo autopilotas, jis tai kompensavo. (...) Jokia signalizacija apie tai neperspėjo“, – teigė prokuratūra.
Kitą dieną laivas plaukė virš kabelio prie Gotlando salos, ir traukiamas inkaras jį pažeidė.
„Todėl galime daryti išvadą, kad kabelis nebuvo pažeistas tyčia“, – sakė M. Ljungqvistas.
Šių metų pavasarį išvados buvo pateiktos Latvijos institucijoms, kurios atlieka savo tyrimą.
Tuo metu politiniai lyderiai ir ekspertai teigė, kad šis incidentas buvo Rusijos vykdomo „hibridinio karo“ prieš Vakarus dalis, tęsiantis įtampai dėl rusų plataus masto invazijos į Ukrainą.
Rusija šiuos kaltinimus atmetė.
Ukrainos pajėgos neutralizavo 69 Rusijos dronus
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 69 rusų paleistus dronus, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo pirmadienio 19.00 val. rusai atakavo Ukrainą 96 koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Antradienio 8.30 val. duomenimis, 69 dronai numušti arba neutralizuoti šiauriniuose, pietiniuose, rytiniuose ir centriniuose Ukrainos regionuose.
Registruotis 27 dronų smūgiai septyniose vietose ir numuštų oro taikinių nuolaužos vienoje vietoje.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 200 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 14 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 125 tūkst. 150 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 200 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 256 (+5) priešo tankus, 23 tūkst. 345 (+0) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 628 (+29) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 520 (+0) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 69 tūkst. 632 (+290) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 64 tūkst. 188 (+145) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 977 (+1) specialiosios įrangos vienetus.
„Šlubuoja namo“: NATO vadovas Markas Rutte išjuokė rusų laivą
NATO vadovas Markas Rutte pirmadienį pašiepė Rusiją dėl vieno iš jos povandeninių laivų būklės, skelbia „Reuters“.
Rusija savo ruožtu neigia, kad laivas buvo priverstas išplaukti į paviršių dėl techninių problemų.
Anksčiau skelbta, kad rusų dyzelinis povandeninis laivas „Novorossiysk“ išplaukė į paviršių prie Prancūzijos. Pasirodė versijų, kad laivas stipriai sugedo. Rusija neigia tokią informaciją.
Zacharova pratrūko dėl latvių sprendimo: „Nacizmas“
Latvijos valdžios sprendimas deportuoti daugiau nei 800 Rusijos piliečių, kurie neišlaikė kalbos testo, Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės Marijos Zacharovos teigimu, atitinka nacizmo apibrėžimą, skelbia „Radio RBK“.
JAV generolas įvardijo, kaip vyktų NATO ir Rusijos karas: Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų smogiama per pirmas valandas
Jei Rusija nuspręstų pulti NATO narę, jos kariniai objektai Kaliningrade ir Sevastopolyje būtų sunaikinti per pirmąsias valandas, pareiškė buvęs JAV sausumos pajėgų Europoje vadas generolas Benas Hodgesas.
Apie tai jis kalbėjo interviu projektui „Vot Tak“, rašo UNIAN.
Anot jo, Rusijos susidūrimas su NATO nebūtų panašus į karą Ukrainoje.
„Jei 2025 m. Rusija užpultų Lenkiją taip pat, kaip užpuolė Ukrainą, ją sunaikintų NATO oro pajėgos ir Aljanso sausumos pajėgos. Galima būti tikriems: Kaliningradas būtų sunaikintas per pirmąsias valandas. Per pirmąsias valandas Kaliningrado nebebūtų, visi Rusijos objektai būtų sunaikinti. Taip pat ir visi Rusijos kariniai objektai Sevastopolyje. Todėl tiesioginiai palyginimai čia yra netinkami“, – sako jis.
B. Hodgesas taip pat pastebi, kad 2014 m., kai prasidėjo karas, Europa, JAV ir Kanada apskritai rėmė Ukrainą, bet daugelis šalių vis dar buvo pernelyg priklausomos nuo Rusijos naftos ir dujų tiekimo.
„Žmonės sakė: „Nereikia dramatizuoti, Rusija yra svarbi šalis, ji turi branduolinį ginklą“. Ir tada, dar 2014 m., mes nesugebėjome aiškiai parodyti, kad Rusijos agresija neliks nenubausta. Net Minsko susitarimai pasirodė esą farsas. Jokios sankcijos nepakeitė Rusijos elgesio – ji negerbė šių priemonių“, – pastebi generolas.
Jo vertinimu, jei NATO šalys būtų buvusios geriau pasirengusios ir karo pradžios aiškiai įspėjusios Rusiją, kad suteiks Ukrainai viską, kas reikalinga jos suverenumui atkurti, „jei tai būtų buvęs mūsų aiškus tikslas, situacija būtų buvusi visiškai kitokia, o Ukraina būtų atsidūrusi kitokioje padėtyje“.
„Vietoj to mes praleidome metus kalbėdami: „O jei Rusija panaudos branduolinį ginklą? Galbūt reikia derėtis? Turime susitarti dėl Rusijos pasitraukimo iš Ukrainos teritorijos“, – pastebi jis.
Trumpas atsakė, kas be jo gali sureguliuoti karą Ukrainoje: „Jį gerbia Putinas“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvardijo Turkijos prezidentą Recepą Tayyipą Erdoganą lyderiu, kuris galėtų padėti sureguliuoti Rusijos pradėtą karą prieš Ukrainą.
Pasak „Ukrinform“ korespondento, D. Trumpas tai sakė būdamas lėktuve, kuriuo grįžo į JAV po vizito Artimuosiuose Rytuose.
„Erdoganas gali“, – sakė jis, atsakydamas į klausimą, ar kiti lyderiai, ypač Turkijos prezidentas, gali padėti sureguliuoti Rusijos ir Ukrainos karą.
Pasak D. Trumpo, Rusija gerbia Turkijos vadovą. „Jį gerbia Putinas. Ir jis yra mano draugas“, – sakė jis.
Rusai bombardavo Charkivą: kilo didelis gaisras, dalis miesto liko be elektros
Charkive paskelbus oro pavojų buvo girdėti sprogimų garsai – Rusijos pajėgos bombardavo miestą valdomomis bombomis. Pranešama apie sužeistuosius.
Pasak Charkivo srities karinės administracijos vadovo Oleho Syniehubovo „Telegram“ tinkle paskelbtų pirminių pranešimų, priešas miestui smogė valdomomis bombomis (KAB).
Trumpas ruošiasi susitikimui su Zelenskiu: aiškėja, apie ką kalbės
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, kad vėliau šią savaitę priims Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį, pastarajam pareiškus, kad ruošiasi vykti į Vašingtoną susitikti su savo Jungtinių Valstijų kolega.
„Manau, kad taip“, – į žurnalisto klausimą, ar penktadienį jis priims Ukrainos lyderį Baltuosiuose rūmuose, atsakė JAV prezidentas, grįždamas namo iš Artimųjų Rytų.
D. Trumpas patvirtino, kad tai bus jau trečiasis Ukrainos lyderio vizitas Baltuosiuose rūmuose nuo sausio.
V. Zelenskis sakė, kad jis prisijungs prie Ukrainos delegacijos, kuri ten rengia derybas su JAV politikais ir bendrovėmis, ir tikisi, kad susitikimas su D. Trumpu įvyks penktadienį.
V. Zelenskis pabrėžė, kad savaitgalį du kartus kalbėjosi telefonu su D. Trumpu ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina, ir padėtį mūšio lauke, Rusijai suintensyvinus smūgius prieš šalies energetikos infrastruktūrą.
„Aptarėme keletą jautrių klausimų. Šio pokalbio nepakako, nors jis ir buvo reikšmingas“, – teigė Ukrainos vadovas, priėmęs Kyjive viešinčią Europos Sąjungos (ES) vyriausiąją diplomatę Kają Kallas.
Jis sakė, kad Ukrainos delegacijoje, kuri jau išvyko į Jungtines Valstijas, yra premjerė Julija Svyrydenko, taip pat jo prezidento kanceliarijos ir nacionalinio saugumo tarybos vadovai bei diplomatiniai atstovai.
Prie jų prisijungęs V. Zelenskis planuoja surengti daugiau susitikimų, įskaitant su JAV karinėmis bendrovėmis, senatoriais ir kongreso nariais, teigė jis.
„Pagrindinės temos – oro gynyba ir mūsų galimybės (...) daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis.
Rutte atsakė, kodėl NATO nenumušinės visų oro erdvę pažeidusių rusų orlaivių: „Esame stipresni“
NATO vadovas Markas Rutte paaiškino, kodėl NATO šalys nenumušinės visų jų oro erdvę pažeidusių rusų orlaivių.
Kaip skelbia „Clash Report“ viešėdamas Slovėnijos sostinėje Liublianoje M. Rutte pareiškė, kad jei orlaivio maršrutas kelia grėsmę, sąjungininkai gali suduoti maksimalų atsaką. Tačiau jei orlaiviai nekelia grėsmės, jie bus švelniai išlydimi iš NATO oro erdvės.
Anot jo, toks atsakas yra proporcingas, kadangi NATO yra daug stipresnė už Rusiją. M. Rutte sako, kad jeigu NATO nebūtų tokia stipri, kokia yra, galbūt orlaivius numuštų iš karto.
„Kadangi esame stipresni, manau, kad yra stipriau, jei mūsų reakcija yra tokia, kokia yra, proporcinga“, – sakė jis.
Vis dėlto M. Rutte pridūrė, kad būtina informuoti Rusiją, jog NATO „nėra laiminga“ dėl tokių pažeidimų.