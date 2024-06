Svarbiausi įvykiai:

16:18 | Bidenas Prancūzijoje dalyvaus karo Ukrainoje temdomame D dienos minėjime

JAV prezidentas Joe Bidenas trečiadienį pradėjo valstybinį vizitą Prancūzijoje, kur dalyvaus vadinamosios D dienos minėjime, praėjus 80 metų nuo sąjungininkų išsilaipinimo per Antrąjį pasaulinį karą Vokietijos okupuotos Prancūzijos pakrantėje.

Sąjungininkų – JAV, Didžiosios Britanijos ir Kanados – ekspedicinių pajėgų išsilaipinimo Normandijoje metinės bus minimos Europą temdant naujam karui – Rusijos invazijai į Ukrainą.

Drauge su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, britų karaliumi Charlesu III ir Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau J. Bidenas ketvirtadienį pagerbs sąjungininkų karius, 1944 metų birželio 6-ąją atidavusius gyvybę už Europos išvadavimą nuo nacių okupacijos.

Karaliui Charlesui III tai bus pirmasis užsienio vizitas po vėžio diagnozės.

Pagrindinis dėmesys teks sąjungininkų karių aukai, bet minėjime dalyvaus ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas bei Italijos prezidentas Sergio Mattarella – tai bus tarptautinio susitaikymo po Antrojo pasaulinio karo ženklas.

J. Bideno lėktuvui nutūpus Paryžiaus Orli oro uoste, JAV vadovą pasitiko prancūzų premjeras Gabrielis Attalis.

J. Bidenas per savo valstybinį vizitą, truksiantį iki sekmadienio, taip pat turėtų pabrėžti, kad Amerika gina demokratiją ir tarptautinius aljansus, taip parodydamas skirtumus tarp jo ir būsimo varžovo rinkimuose Donaldo Trumpo.

Tačiau daugiau dėmesio sulauks Rusijos 2022-ųjų vasarį pradėtas karas Ukrainoje. Į Prancūziją taip pat atvyksta ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis; numatytas jo susitikimas su J. Bidenu.

Jokie pareigūnai iš Rusijos nebuvo pakviesti – Paryžius atšaukė planus priimti žemesnio rango atstovus pripažįstant tuometinės Sovietų Sąjungos indėlį Antrajame pasauliniame kare.

15:54 | Rusų šarvuota technika – vis prastesnės kokybės, Vakarų ginkluotė ją naikina rekordiniu tempu

Per 28 aršių kovų mėnesius rusų kariai neteko apie 4 tūkst. šarvuočių ir pėstininkų mašinų – dviejų tipų šarvuotos technikos, kuri užtikrina kariuomenės judėjimą į priekį karo metu. Vidutiniškai tai yra apie 150 sunaikintų rusų šarvuočių ir šarvuotų pėstininkų mašinų per mėnesį.

„Oryx“ analitikai pažymi, kad praėjusį mėnesį rusų netektys išaugo iki 288 minėtų transporto priemonių. Ekspertas Andrew Perpetua pažymi, kad šie skaičiai – tik iš galimų patikrinti ir patvirtinti vaizdinėmis priemonėmis atvejų, o ne vienos ar kitos šalies atstovų ataskaitų, kurios gali būti netikslios.

„Tai tik tie atvejai, kuriuos mes galėjome pamatyti ir paskaičiuoti“, – cituojamas jis „Unian“.

„Avdijivkos griuvėsių apylinkėse ukrainiečiai dislokuoja geriausias mašina, o rusai – prasčiausiais. Kai ukrainiečių ir rusų mašinos susiduria, rusai patiria didelių nuostolių“, – aiškina ekspertas.

Teigiama, kad amerikiečių perduotos šarvuotos mašinos „M2 Bradley“ labai efektyviai naikina rusų siunčiamą sovietinę karinę techniką.

Anksčiau karo eigą tyrinėjantys apžvalgininkai pastebėjo, kad rusai į šturmus pradėjo siųsti karius ant motociklų, kurie itin yra pažeidžiami prieš ukrainiečių dronus.

14:43 | 50 mlrd. dolerių Ukrainai – už juos JAV prašo ES įvesti neribotas sankcijas Rusijai

„Financial Times“ skelbia apie JAV sąlygą Europos Sąjungai. JAV žada Ukrainai paskolinti 50 mlrd. dolerių (46 mlrd. eurų), jei ES neribotam laikui pratęs sankcijas Maskvai.

JAV pasiūlymas išdėstytas ES diskusijų dokumente, su kuriuo susipažino „Financial Times“. Vašingtonui reikia, jog ES pratęstų sankcijas Rusijos valstybiniam turtui iki karo pabaigos, kad JAV neliktų neatgavusi paskolos.

Tačiau tokiam sprendimui turėtų pritarti Bendrijos šalių lyderiai, įskaitant Vengrijos prezidentą Viktorą Orbaną, kuris saugo savo įprastą veto teisę sprendimams dėl sankcijų.

Vašingtonas siekia susitarimo prieš kitą savaitę Italijoje vyksiantį Didžiojo septyneto (G7) aukščiausiojo lygio susitikimą, kuriame tikimasi, kad finansavimo mechanizmas, paremtas pajamomis iš įšaldyto Rusijos turto, bus pagrindinis paramos Ukrainai elementas.

Tačiau Vašingtonas bet kokią tokią paskolą teiktų su sąlyga, kad Bendrija garantuos, jog „ES laikomos Rusijos centrinio banko lėšos bus įšaldytos tol, kol Rusija sutiks sumokėti už Ukrainai padarytą žalą“, teigiama dokumente.

14:04 | Rusai vėl apšaudė Donecko sritį: vienas žmogus žuvo, dar penki buvo sužeisti

Trečiadienio rytą okupantai rusai vėl apšaudė Donecko sritį. Vienas žmogus žuvo, dar penki civiliai buvo sužeisti. Tai feisbuke pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„1 žmogus žuvo ir 5 buvo sužeisti – tai rytinio Donecko srities apšaudymo padariniai... Nerizikuokite savo gyvybe ir sveikata! Evakuokitės laiku!“ – parašė srities vadovas.

Jis patikslino, kad Torecko bendruomenės Pivničnės gyvenvietėje rusai pražudė vieną žmogų ir sužeidė dar keturis civilius. Apgadinta ir parduotuvė.

13:32 | Rusai ne juokais išsigando naikintuvų F-16 – Europos šaliai ėmė grasinti branduoliniu smūgiu

Rusijos Valstybės Dūmos deputatas Andrejus Guruliovas pasiūlė numesti branduolinę bombą ant Nyderlandų, kad Europa „pultų ant kelių“. Nors jis tiesiogiai nepasakė, kas slypi už jo agresijos, tikėtina, kad taip rusas reaguoja į Nyderlandų pareiškimą, jog Ukraina jai suteiktais F-16 naikintuvais galės atakuoti karinius objektus Rusijoje.

13:06 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų birželio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 513 700 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 806 tankų (+12), 15 036 šarvuotųjų kovos mašinų (+16), 13 385 artilerijos sistemų (+40), 1 092 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 830 oro gynybos priemonių (+3), 357 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 805 dronų (+39), 2 270 sparnuotųjų raketų (+2), 27 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 18 297 automobilių (+69), 2 223 specialiosios technikos vienetų (+12).

12:32 | Rusai smogė kaimui Chersono srityje, kur buvo dalijama humanitarinė pagalba

Rusijos kariuomenė smogė Chersono srities Inhuleco kaimui, kur buvo dalijama humanitarinė pagalba, nukentėjo du žmonės.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rusijos kariuomenė atakavo Inhuleco kaimą. Per humanitarinės pagalbos dalijimą nuo priešo smūgio nukentėjo du vyrai, 58 ir 47 metų amžiaus“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad nukentėjusieji nugabenti į ligoninę, medikai teikia jiems pagalbą.

12:03 | JAV pasimokė iš savo klaidos: papildomai aprūpins Ukrainą, tikisi, kad ji pereis į puolimą

„Manau, kad artimiausiomis savaitėmis galite tikėtis pranešimo apie tolesnį svarbių pajėgumų tiekimą Ukrainai“, – antradienį pranešė JAV prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake‘as Sullivanas, turėdamas omenyje papildomą karinę pagalbą Ukrainai.

Pasak Joe Bideno patarėjo, Ukraina atsidūrė blogoje padėtyje dėl vėluojančios Amerikos pagalbos. Tačiau šiandien gynybos pajėgos „stiprina linijas“ svarbiausiose vietose ir stabdo okupacinių pajėgų veržimąsi į šiaurę nuo Charkivo.

„Per pastarąsias kelias dienas ir savaites tokiu mastu ir tokiais kiekiais į mūšio lauką atkeliaujantys ginklai paveikė padėtį fronte“, – kalbėjo J. Sullivanas.

Kaip pridūrė J. Sullivanas, Vašingtonas tikisi, kad galiausiai Ukrainos ginkluotosios pajėgos sugebės ne tik išlaikyti gynybą, bet ir pereiti į puolimą.

11:27 | Parodė ukrainiečio, išbuvusio Rusijos kalėjimuose dvejus metus, nuotraukas: lyg pabuvojęs nacių koncentracijos stovykloje

Ukrainiečių pagalbos projektas „Noriu gyventi“ paviešino ukrainiečio kario Romano Horilyko – buvusio Černobylio atominės elektrinės gynėjo, kurį dar 2022-ųjų pradžioje rusai pagrobė ir neteisėtai įkalino, nuotraukas. Vyras iš nelaisvės mainų dėka buvo paleistas gegužės 31-ąją.

11:02 | Kyjivas sveikina JAV viceprezidentės K. Harris dalyvavimą Ukrainos taikos susitikime

Kyjivas trečiadienį sveikino Vašingtono pranešimą, kad būsimame Ukrainos taikos susitikime dalyvaus JAV viceprezidentė Kamala Harris.

Anksčiau Kyjivas ragino atvykti JAV prezidentą Joe Bideną.

„Svarbios naujienos – patvirtinta, kad JAV viceprezidentė Kamala Harris dalyvaus Taikos viršūnių susitikime, vyksiančiame birželio 15–16 dienomis Šveicarijoje“, – socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas.

10:37 | Ukrainos oro pajėgos naktį sunaikino 22 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė praėjusią naktį sunaikinusios 22 rusų dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai naktį atakavo 27 dronais „Shahed-131/136“, paleistais iš Rusijos Kursko srities ir okupuoto Krymo.

Ukrainiečiai numušė 22 dronus virš Mykolajivo, Chersono, Dnipropetrovsko, Sumų ir Poltavos sričių.

09:59 | Žiniasklaida: Putinas renginiuose pradėjo dėvėti neperšaunamą liemenę

Karo Ukrainoje iniciatorius Kremliaus lyderis Vladimiras Putinas, atsižvelgdamas į Federalinės saugumo tarnybos rekomendaciją, 2023 m. pradėjo dėvėti neperšaunamą liemenę viešuose renginiuose.

09:26 | S. Lavrovas: Prancūzijos kariniai instruktoriai Ukrainoje būtų teisėtas Rusijos taikinys

Prancūzijos kariniai instruktoriai Ukrainoje būtų teisėtas taikinys Rusijos ginkluotosioms pajėgoms, antradienį pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

Jis tai pasakė lankydamasis Afrikoje, per bendrą spaudos konferenciją su Kongo Respublikos užsienio reikalų ministru Jeanu Claude'u Gakosso.

„Kalbant apie prancūzų instruktorius, manau, kad jie jau yra Ukrainos teritorijoje, – sakė S. Lavrovas. – Nepriklausomai nuo jų statuso, kariniai pareigūnai ar samdiniai yra teisėtas mūsų ginkluotųjų pajėgų taikinys.“

09:17 | Ruošiasi „neišvengiamam smūgiui“ – užfiksavo, kokių veiksmų prie Krymo tilto ėmėsi įbauginti rusai

Partizanų judėjimas „Ateš“ užfiksavo, kaip Rusija ruošiasi galimiems išpuoliams prieš Krymo (Kerčės) tiltą. Partizanų teigimu, rusai prie tilto pastatė senas baržas, kad apsaugotų jį nuo dronų smūgių. Rusai prie tilto taip pat perkelia papildomas priešlėktuvines sistemas, jų buvimo vietos užfiksuotos.

„Tai rodo, kad ruošiamasi neišvengiamam smūgiui jų karinei logistikai“, – savo „Telegram“ kanale rašo „Ateš“.

Pastarosiomis savaitėmis Ukrainos ginkluotosios pajėgos surengė ne vieną smūgį Kryme. „Bild“ rašo, kad ukrainiečiai ruošiasi sunaikinti Kerčės tiltą.

08:50 | Rusai praėjusią parą sužeidė keturis Donecko srities gyventojus

Praėjusią parą, birželio 4-ąją, okupantai rusai sužeidė keturis Donecko srities gyventojus.

Tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

08:12 | NATO vadovas kritikavo Kiniją, nusprendusią boikotuoti konferenciją dėl taikos Ukrainoje

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas kritikavo Kiniją už tai, kad ji boikotuos vėliau šį mėnesį Šveicarijoje vyksiančią konferenciją dėl taikos Ukrainoje. Interviu Vokietijos regioniniam visuomeniniam transliuotojui NDR J. Stoltenbergas sakė apgailestaujantis, kad Kinija nusprendė nedalyvauti.

Pasak J. Stoltenbergo, Kinijos nedalyvavimas nestebina, nes Kinija ne tik nepasmerkė invazijos, bet prieš pat ją prezidentas Xi Jinpingas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė susitarimą, žadantį vienas kitam neribotą partnerystę.

07:34 | „Taikos deryboms dar ne laikas“: 3 scenarijai, kaip gali baigtis karas Ukrainoje

Karui Ukrainoje trunkant jau trečius metus, girdėti vis daugiau raginimų sėsti prie taikos derybų stalo, nes JAV parama – ypač, jei Donaldas Trumpas būtų išrinktas prezidentu – nebus amžina. Tačiau, pasak Kolumbijos universiteto (JAV) vyresniojo mokslo darbuotojo Rajano Menono, „dabar ne laikas derėtis su Putinu“.

07:00 | Baltieji rūmai: J. Bidenas ateinančiu metu du kartus susitiks su V. Zelenskiu

JAV prezidentas Joe Bidenas šią savaitę Normandijoje, Prancūzijoje, susitiks su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, o po to abu lyderiai dar kartą pasimatys Didžiojo septyneto (G-7) grupės viršūnių susitikime Italijoje ir aptars Kyjivo kovą su Rusijos invazija, antradienį pranešė Baltieji rūmai.

Apie tai pranešta po to, kai J. Bidenas sulaukė kritikos dėl savo sprendimo praleisti artėjantį Ukrainos taikos aukščiausiojo lygio susitikimą Šveicarijoje. Vietoj to jis pasirinko dalyvavimą rinkiminės kampanijos lėšų rinkimo renginyje, kurį rengia tokios Holivudo žvaigždės kaip George'as Clooney ir Julia Roberts.