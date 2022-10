Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:28 | Rusų narai tyrinėja vandenis po Krymo tiltu

Rusų narai sekmadienį tyrinėja vandenis po Krymo tiltu, praėjus dienai po didžiulio sprogimo, per kurį žuvo trys žmonės ir per kurį apgadinta pagrindinė Rusijos kelių ir geležinkelių jungtis su Maskvos aneksuotu Ukrainai priklausančiu pusiasaliu.

„Įsakome atlikti tyrimą narams, jie pradės darbą nuo šeštos valandos ryto“, – vėlai šeštadienį valstybinei žiniasklaidai sakė Rusijos ministro pirmininko pavaduotojas Maratas Chusnulinas.

Jis taip pat sakė, kad Rusijos atlikto tilto patikrinimo „pirmieji rezultatai“ turėtų būti pateikti sekmadienį.

Tilto, jungiančio Maskvos aneksuotą Krymą su Rusija, sprogimas įvyko ankstų šeštadienio rytą. Jo metu iš dalies įgriuvo dvi tilto eismo juostos, skelbiama apie tris žuvusius.

REKLAMA

Rusijos ir Krymo valdžios institucijos stengėsi nuraminti gyventojus ir sumenkino atakos prieš tiltą, kuris Kremliui turi didelę simbolinę reikšmę, svarbą.

Šeštadienio popietę Maskvos primesta Krymo pusiasalio valdžia paskelbė atnaujinusi automobilių eismą apgadintu tiltu, o rusų susisiekimo ministerija sekmadienį tvirtino, kad tolimojo susisiekimo keleiviniai traukiniai iš Krymo į Rusiją „važinėja pagal standartinį grafiką“.

Maskvos primestas Krymo vadovas Sergejus Aksionovas vėlų šeštadienį sakė, kad pareigūnai vertina, ar saugu leisti tiltu važiuoti autobusams.

REKLAMA

REKLAMA

Jis sakė, kad žmonės, norintys grįžti į Rusiją, gali vykti automobiliu arba keltu į tokius miestus kaip Krasnodaras ir Anapa.

Maskva pranešė, kad sprogo sunkvežimyje buvusi bomba, o sprogimas sukėlė didžiulį gaisrą, tačiau nepuolė kaltinti Ukrainos.

Visgi kai kurie pareigūnai, daugiausia Kryme ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, paragino imtis atsakomųjų veiksmų.

S. Aksionovas savo ruožtu paragino Krymo gyventojus išlikti „ramius“ ir sakė, kad „situacija kontroliuojama“.

Tačiau jis pridūrė: „Žinoma, yra emocijų ir sveiko noro atkeršyti.“

Joks Ukrainos atstovas neprisiėmė tiesioginės atsakomybės už sprogimą, įvykusį po Rusijos prezidento Vladimiro Putino 70-ojo gimtadienio.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimesi netiesiogiai užsiminė apie išpuolį prieš tiltą, bet nenurodė jo priežasties.

„Šiandien mūsų valstybės teritorijoje buvo nebloga diena ir daugiausia saulėta, – sakė jis. – Deja, Kryme buvo debesuota. Nors buvo ir šilta.“

REKLAMA

REKLAMA

V. Zelenskis sakė, kad Ukraina nori ateities „be okupantų visoje mūsų teritorijoje, ypač Kryme“.

11:46 | Rusų politologas: Putinas jau įveiktas

Žinomas rusų politologas ir publicistas Andrejus Piontkovskis tikina, kad Rusija jau įveikta, o jeigu Ukrainai pavyks visiškai išlaisvinti Chersono regioną, Kremliaus atstovai būtų galutinai sužlugdyti.

Duodamas interviu UNIAN žiniasklaidos kanalui, A. Piontkovskis įvardijo, kam bus suversta kaltė už tai, kad karinė invazija Ukrainoje pavirto visišku farsu.

„Kas liks kaltas: fiureris [Vladimiras Putinas] ar generolai? Fiureris jau dabar pradėjo generolų šmeižimo programą“, – kalbėjo jis.

Pasak A. Piontkovskio, sprendimas pradėti mobilizaciją Rusijos Federacijoje lėmė socialinę katastrofą.

„Buvo pranešta apie 300 tūkst., tačiau vėliau paaiškėjo, kad planuojama [mobilizuoti] 1 mln. asmenų. Tačiau nėra nieko: nė ginklų, nė kojinių, nė ginklų – viskas pavogta. Šioje situacijoje skleidžiama propaganda iškelia dilemą: „generolai nuvylė didingąjį Putiną“.

REKLAMA

REKLAMA

<...> Putinas ruošia siaubingas žudynes savo generolams. Galbūt jis netgi suvokė, kad pralaimėjimo nepavyks išvengti. Šios katastrofiškos pasekmės turi būti kam nors paaiškinamos. Jis neužbaigs visko įvykdydamas savižudybe kaip caras Nikolajus I“, – kalbėjo politologas.

Be to, A. Piontkovskis priduria, kad dabartinis Rusijos gynybos ministrą [Sergejus] Šoigu ir kiti generolai šiuo metu nėra atleidžiami, nes jeigu jie būtų išstumti iš savo postų, prireiktų naujų [generolų], o ukrainiečiai per dvi savaites sugebėtų perimti Chersoną.

„Kai šios katastrofiškos pasekmės bus aiškios, jie pradės už viską kaltinti generolus“, – teigė rusų politologas.

10:40 | V. Zelenskis po rusų smūgio Zaporižioje: „Absoliutus niekšiškumas. Absoliutus blogis. Laukiniai ir teroristai“

Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Zaporižią, žuvo mažiausiai 17 žmonių, taip pat padaryta žalos gyvenamiesiems namams, sekmadienį pranešė vienas šio Ukrainos miesto aukšto rango pareigūnas.

REKLAMA

REKLAMA

„Po naktinės raketų atakos Zaporižioje buvo apgadinta mažiausiai 20 namų ir apie 50 daugiaaukščių pastatų. Kol kas žuvo 17 žmonių“, – platformoje „Telegram“ rašė Zaporižios miesto tarybos sekretorius Anatolijus Kurtevas.

Pasak jo, taip pat nukentėjo keturios švietimo įstaigos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir regiono pareigūnas Oleksandras Staruchas nurodė mažesnį žuvusiųjų skaičių – 12.

O. Staruchas pridūrė, kad daugiau aukų gali būti po griuvėsiais ir kad vyksta paieškų ir gelbėjimo operacija.

Raketinė ataka surengta po to, kai šeštadienį per sprogimą iš dalies sugriuvo tiltas, jungiantis Maskvos aneksuotą Krymo pusiasalį su Rusija.

Ketvirtadienį paryčiais septynioms Rusijos raketoms pataikius į Zaporižią žuvo mažiausiai 17 žmonių, įskaitant vaikus, šeštadienį atnaujintą aukų skaičių paskelbė Ukrainos valdžios institucijos.

„Vėl Zaporižia. Vėl negailestingi smūgiai taikiems žmonėms, gyvenamiesiems namams, tiesiog vidury nakties“, – apie sekmadienio išpuolį „Telegram“ rašė V. Zelenskis ir pridūrė, kad 49 žmonės, įskaitant šešis vaikus, atsidūrė ligoninėje.

REKLAMA

REKLAMA

„Absoliutus niekšiškumas. Absoliutus blogis. Laukiniai ir teroristai. Pradedant nuo to, kuris paskelbė šį įsakymą, ir baigiant visais, kurie šį įsakymą įvykdė, – jie prisiims atsakomybę. Neabejotinai. Prieš įstatymą ir prieš žmones“, – sakė prezidentas.

Zaporižia yra netoli fronto linijos, kur Ukrainos pajėgos vykdo plataus masto kontrpuolimą prieš Rusijos karius.

Pastarosiomis savaitėmis miestui, esančiam Ukrainos kontroliuojamoje regiono, kurį praėjusią savaitę, pažeisdamas tarptautinę teisę, aneksavo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, dalyje, buvo ne kartą smogta.

Ukraina pranešė, kad praėjusią savaitę Zaporižios regione apšaudžius civilių automobilių koloną žuvo mažiausiai 30 žmonių. Dėl šio išpuolio Kyjivas kaltina Maskvą.

10:28 | Vokietija Ukrainai perduos naujos karinės technikos

Vokietijos pranešė, kad Ukrainai perduos dar daugiau ginklų, karinės technikos. Skelbiama, kad bus perduotos IRIS-T oro gynybos sistemos ir 100 tankų iš Graikijos ir Slovakijos.

REKLAMA

REKLAMA

Šalies gynybos ministrė Christine Lambrecht šią žinią paskelbė šeštadienį lankydamasi Lietuvoje.

09:44 | Suduotas smūgis Krymo tiltui palies Putiną asmeniškai

Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pateiktoje analizėje teigiama, kad suduotas smūgis Krymo tiltui padarys įtaką transporto priemonių judėjimui, taip pat tai gali lemti ir tiekimo sutrikimus, rašo „Sky News“.

„Geležinkelio pervažos žalos mastas nėra tiksliai žinomas, tačiau bet kokie rimti nesklandumai greičiausiai padarys didelę įtaką Rusijos ir taip komplikuotai galimybei sustiprinti savo karines pajėgas pietinėje Ukrainos dalyje“, – sakoma pranešime.

Priduriama, kad nors ši geležinkelio pervaža buvo atidaryta tik 2020 m. birželį, ši logistinė linija atliko itin svarbų vaidmenį, siekiant perkelti karinę techniką į pietinę fronto liniją prasidėjusios invazijos metu.

REKLAMA

REKLAMA

„Tikėtina, kad šis incidentas itin asmeniškai palies prezidentą Vladimirą Putiną; [Smūgis suduotas] praėjus kelioms valandoms po jo 70-mečio, jis asmeniškai rėmė ir dalyvavo [Krymo] tilto atidaryme, o statybos rangovas buvo jo vaikystės draugas Arkadijus Rotenbergas“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 09 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/FEGhiU7s8U



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IuMKDQ1Xt6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 9, 2022

09:05 | Kremlius rado atpirkimo ožį

Siekiant numesti atsakomybę nuo Rusijos fiurerio Vladimiro Putino pečių dėl suduoto galingo smūgio Krymo tiltui, Kremlius jau rado atpirkimo ožį – tai Rusijos gynybos ministerija, kuriai jau buvo išreikšta kritika, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) atstovai.

Nors Rusijos gynybos ministerija nepareiškė jokio oficialaus pranešimo dėl suniokoto Krymo tilto, kaip pranešė „Meduza“, Kremliaus vadovo V. Putino administracija Rusijos naujienų kanalams išsiuntė atskirą instrukciją, kurioje nurodoma, kaip būtų galima sumenkinti suduoto smūgio Krymo tiltui, kuris buvo tarsi Rusijos pasididžiavimo simbolis, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos teritoriją, nuostolius.

REKLAMA

REKLAMA

Dėl pastarosios priežasties analitikai mano, kad Kremlius nurodė Rusijos gynybos ministerijai nekomentuoti susiklosčiusios situacijos.

Remiantis ISW analitikų teigimu, užkietėjęs Rusijos propagandistas Vladimiras Solovjovas savo ruožtu jau ragina Rusijos Federacija įvykdyti tam tikrus smūgius svarbiai Ukrainos infrastruktūrai, užuot klausius gynybos ministerijos.

Tuo metu vienas iš Rusijos tinklaraštininkų įspėjo, kad jei V. Putinas nesiims atsakomųjų veiksmų, tai parodytų, kad Rusijos diktatoriaus galia sumenko.

08:22 | Paleista beveik 70 raketų

Šeštadienio naktį Rusijos kariai apšaudė Dniepropetrovsko sritį, naudodami daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“ ir sunkiąją artileriją, rašo „Ukrinform“, remdamasi regiono karinės administracijos vadovo Dmytro Rezničenko pranešimu „Telegram“ kanale. „Rusai praėjusią naktį paleido beveik 70 mirtinų smūgių Nikopolio rajonui“, – rašė jis.

Priduriama, kad atakų metu buvo suniokoti keli privatūs namai, stovėjimo aikštelė, parduotuvės, žemės ūkio įmonės pastatas, dažymo dirbtuvės. Be to, po smūgių 3 mašinos sudegė, o dar 9 suniokotos, sugadinta elektros tiekimo linija. Sakoma, kad atakų metu niekas iš žmonių nenukentėjo.

REKLAMA

REKLAMA

08:17 | Suniokotas Krymo tiltas

Paviešinta palydovinė nuotrauką, kaip atrodo suniokotas Krymo tiltas po šeštadienį suduoto smūgio:

Maxar Technologies published a photo of the damaged #CrimeanBridge. pic.twitter.com/m0ldrmzENe — NEXTA (@nexta_tv) October 8, 2022

08:06 | Okupantai sudavė smūgius Zaporižios srityje

Rusijos kariuomenė sekmadienio naktį paleido raketas pietrytinėje Zaporižios miesto dalyje, rašo „SkyNews“.

Teigiama, kad atakų metu žuvo mažiausiai 17 žmonių, iš paviešintų vaizdo įrašų matyti, kad taip pat suniokoti gyvenamieji namai.

Priduriama, kad atakos buvo surengtos maždaug 125 km nuo didžiausios Europoje Zaporižios atominės elektrinės.

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2022

08:00 | Ukrainos prezidentūra: atsakymų dėl Krymo tilto sprogimo reikia ieškoti Rusijoje

Ukrainos prezidento patarėjas šeštadienį pareiškė, kad atsakymų dėl Krymo tilto sprogimo reikėtų ieškoti Rusijoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Verta pastebėti, kad sprogęs sunkvežimis, iš visko sprendžiant, ant tilto užvažiavo iš Rusijos pusės. Tad atsakymų reikėtų ieškoti Rusijoje“, – Ukrainos prezidentūros išplatintame komentare sako patarėjas Mykhailo Podoliakas.

Tilto, jungiančio Maskvos aneksuotą Krymą su Rusija, sprogimas įvyko ankstų šeštadienio rytą. Jo metu iš dalies įgriuvo dvi tilto eismo juostos, skelbiama apie tris žuvusius.

Tos pačios dienos popietę Maskvos primesta Krymo pusiasalio valdžia paskelbė atnaujinusi automobilių eismą apgadintu tiltu.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: