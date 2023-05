Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

16:08 | „Baza“: Rusijoje pranešama apie nukritusį skraigtasparnį

„Baza“ skelbiama, kad Rusijos saugumo pajėgos tikrina pasirodžiusią informaciją apie šalies teritorijoje nukritusį sraigtasparnį.

Pirminiais duomenimis, tai yra Mi-8 sraigtasparnis ir nukrito jis Belgorodo srityje, tačiau apie 100 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir šis įvykis nėra siejamas su šiuo metu vykstančiais mūšiais šiame regione.

15:30 | Rusų partizanų ataka tęsiasi: užimtas gyvenvietės „kultūrnamis“, vyksta susidūrimai su kariuomene

Ukrainos karinės žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas patvirtino, kad Rusijos teritorijoje šiandien veikia „Rusijos laisvės legiono“ ir „Rusų savanorių korpuso“ kariai. Jo teigimu, jų tikslas „sukurti saugią erdvę pasienyje, kad būtų apsaugoti ukrainiečių civiliai“.

Neoficialiais duomenimis, Gora-Podol kaime Graivorono rajone buvo užimti Kultūros namai, o Rusijos pajėgos bando atakuoti ten įsitvirtinusius partizanus.

Aplinkinėse gyvenvietėse girdimi artilerijos pabūklų šūviai, vaizdo įrašuose matomi pažeme skraidantys sraigtasparniai.

Taip pat buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti nukautas rusų pasienietis. Patvirtinti jo tikrumo kol kas negalime.

14:51 | Rusijos pasienio mieste skelbiama apie mūšį

Rusakalbis „Telegram“ kanalas „Baza“ skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos „masiškai apšaudo“ Belgorodo regioną, esantį Rusijos pasienyje su Ukraina. Kartu publikuotas vaizdo įrašas su tanku, kuris esą įlėkė į Rusijos pasienio kontrolės punkto teritoriją.

Ant jo matyti nupieštas „kryžius“ ir Ukrainos vėliava, kryžiumi pažymėtas ir šarvuotas automobilis, kuris taip pat matomas šiame vaizdo įraše. Tokį žymėjimą naudoja rusų partizanai, kovojantys prieš Putino režimą.

Rusų savanorių korpusas – į Ukrainą pabėgę rusai, suformavę savo dalinį. Prieš mėnesį jie jau buvo surengę išpuolį Rusijos teritorijoje. Šiandien jie taip pat paviešino vaizdo įrašus, kuriuose matomi šalia kelių Rusijos gyvenviečių pavadinimų.

Vaizdo įrašų autentiškumo patvirtinti negalime.

Anot regiono valdžios, Belgorodo srities Graivorono miesto rajono apšaudymas prasidėjo pirmadienį 9 val. Kaip skelbia „Baza“, Antonovos kaimo teritorijoje suveikė oro gynyba, tačiau dalis raketos nuolaužų nukrito į sodą prie vieno namo – sprogmenų ekspertai ten jau buvo išvykę.

Taip pat skelbiama, kad buvo apšaudytas Kozinkos miestas: vienas sviedinys pataikė į gyvenamąjį namą ir sukėlė gaisrą, antrasis nuskriejo į privatų namą, o trečiasis prasiveržė pro tvorą.

Vietos valdžios teigimu, žmonės nenukentėjo.

14:10 | Rusų partizanai užėmė gyvenvietę Rusijos teritorijoje: žygiuojame toliau

Gegužės 22-ąją Rusijos Belgorodo srityje užfiksuoti susidūrimai tarp Rusijos kariuomenės pajėgų ir rusų partizanų dalinių, kurie veikia Ukrainos kariuomenės sudėtyje. Rusų savanorių dalinys „Legion“ paskelbė, kad „atsiėmė“ Kozinkos gyvenvietę Belgorodo srityje.

13:42 | R. Pratasevičiui suteikta malonė – valstybinė žiniasklaida

Baltarusijos opozicijos žiniasklaidos platformos NEXTA vienas įkūrėjų, Lietuvoje gyvenęs Ramanas Pratasevičius, kuriam teismas šio mėnesio pradžioje skyrė aštuonerių metų įkalinimo bausmę, žurnalistams sakė, kad jam buvo suteikta malonė, pirmadienį pranešė valstybinė naujienų agentūra „BelTa“.

R. Pratasevičius, sulaikytas 2021-ųjų gegužę Minske nutupdžius iš Graikijos į Lietuvą skridusį „Ryanair“ lėktuvą, buvo nuteistas dėl kaltinimų neramumų organizavimu ir sąmokslo užgrobti valdžią.

13:12 | Armėnija: esame pasirengę atiduoti Kalnų Karabachą, galvojama apie pasitraukimą iš Rusijos karinės sąjungos

Armėnija pasiruošusi pripažinti Kalnų Karabachą Azerbaidžano dalimi, paskelbė premjeras Nikolas Pašinianas. Maža to, jis pareiškė ir apie galimą Armėnijos pasitraukimą iš Rusijos kontroliuojamos Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos (KSSO).

12:37 | „Wagner“ žada netrukus palikti Bachmutą ir perduoti jo kontrolę rusų kariuomenei

Rusijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas pirmadienį pareiškė, kad jo kovotojai iki birželio 1 dienos paliks Bachmutą ir perduos šio Ukrainos rytuose esančio miesto kontrolę rusų kariuomenei.

Tiek „Wagner“, tiek reguliarioji Rusijos kariuomenė teigė, kad užėmė Bachmutą, tačiau Kyjivas tai neigia ir tvirtina, kad ukrainiečiai laikosi viename miesto kampe ir kad mūšiai tebevyksta.

„Wagner“ iš Artiomovsko išvyks nuo gegužės 25 dienos iki birželio 1 dienos“, – platformoje „Telegram“ paskelbtame garso įraše sako J. Prigožinas.

1924–2016 metais Bachmutas buvo vadinamas Artiomovsku vieno sovietų revoliucionieriaus garbei.

J. Prigožinas sakė, kad prieš planuojamą kontrolės perdavimą Rusijos kariuomenei samdiniai vakariniame miesto pakraštyje įrengė gynybos linijas.

„Gynybos ministerija neturi pakankamai darbuotojų, [bet] mes turime tūkstančius generolų“, – teigė J. Prigožinas, vis dažniau viešai konfliktuojantis su Rusijos karine vadovybe.

12:10 | Britų žvalgyba praneša apie naujas rusų pajėgas

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba praneša, kad Rusija, stipriai tikėtina, kuria naują „elitinę“ aviacinę puolimo grupę, kodiniu pavadinimu „Audra“. Jos tikslas bus veikti virš Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgų teigimu, dalinyje gali būti bent viena naikintuvų-bombonešių Su-24 ir Su-34 eskadrilė, taip pat atakos sraigtasparnių eskadrilė.

„Toks orlaivių tipų derinys rodo, kad grupuotė vaidins svarbų vaidmenį smogiant antžeminiams taikiniams“, – pridūrė žvalgyba.

Žvalgai, remdamiesi Rusijos žiniasklaida, pažymi, kad Rusijos gynybos ministerija siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų pilotų, siūlydama didelius atlygius grynaisiais, taip pat leisdama įsitraukti į atsargą išėjusiems pilotams.

„Grupės sukūrimas parodo, kaip Rusija vertina savo reguliariąsias oro eskadriles, kurios labai prastai atlieka savo pagrindinę funkciją – aviacijos smūgius Ukrainos fronto linijoje“, – skelbia britų žvalgai.

