Karas Ukrainoje. Rusų okupantai smogė Mykolajivui: pranešama apie nužudytus žmones

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

12:38 | JK: sankcijos Rusijai veikia

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija teigė, kad Rusijos bandymas susitarti dėl sankcijų sumažinimo, siekiant sustabdyti galimą pasaulinę maisto krizę, rodo įvestų priemonių šaliai griežtumą.

12:18 | Apšaudytas Mykolajivo miestas, yra aukų

Sekmadienio rytą rusų okupantai apšaudė Mykolajivo miestą, rašo NEXTA.

Pranešama, kad per apšaudymas buvo nužudyti žmonės, aukų skaičius tikslinamas. rytą #Rusijos okupantai apšaudė #Mikolajevą. Buvo aukų, jų skaičius tikslinamas.

11:57 | Per karinę invaziją jau žuvo 242 vaikai

Ukraina pranešė, kad rusų okupantai karinių atakų metu pražudė 242 vaikus, dar 440 sužalojo, rašo „The Guardian“.

Visgi, pasak šalies valdžios atstovų, šie duomenys nėra galutiniai, kadangi patekti į kitas teritorijas ir surinkti visą informaciją apie aukas nėra galimybės dėl tebevykstančių karinių susirėmimų su okupantais.

Daugiausiai sužeistų ir mirusių vaikų buvo rasta Donecko (153 asmenų), Kyjivo (116 asmenų), ir Kharkivo (108) regionuose.

11:45 | Rusų kariai lavonus laiko prekybos centre

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka teigia, kad Levoberežno rajone esančio prekybos centro „Schiriy Kum“ patalpose rusų okupantai įrengė lavonų saugyklą, pranešė NEXTA.

11:28 | Okupantai apšaudė pasieniečius

Rusijos kariškiai vėl apšaudė pasieniečius Sumų srityje, taip pat pranešta apie beveik 20 sprogimų.

Visgi pranešama, kad per apšaudymą žmonės nenukentėjo, didelių nuostolių nebuvo padaryta.

11:10 | Barbariška valstybe pasitikėti negalima

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliako teigė, kad susitarimai su Rusija ir nieko verti ir jais negalima pasitikėti, rašo „Sky News“.

„Ar įmanoma derėtis su šalimi, kuri nuolatos ciniškai meluoja ir naudoja propagandą? Rusija įrodė, kad tai barbariška valstybė. Barbarai gali būti sustabdyti tik panaudojant jėga“, – teigė jis.

Paskutinės Rusijos ir Ukrainos derybos akis į akį vyko kovo 29 d.

10:46 | Droną „Bayraktar“ tikimasi nupirkti ir perduoti Ukrainai kuo greičiau

Droną „Bayraktar“, kuriam pinigai buvo surinkti „Laisvės TV“ iniciatyva, tikimasi nupirkti ir perduoti Ukrainai kuo greičiau, teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Kalbėsime su įmonės atstovais, tikimės kuo greitesniu metu“, – sekmadienį žurnalistams konservatorių tarybos posėdyje sakė ministras.

Jo teigimu, dar reikia sudaryti sutartį su „Laisvės TV“ dėl pinigų panaudojimo, toliau seks dar daugiau popierizmo.

„Reikės pasirašyti preliminarią sutartį ir toliau jau visi procesai judės. Popierių bus dar nemažai, galiausiai dar reikės pagal tuos pinigus techninę specifikaciją apibrėžti – kas į tai patenka, ką Turkijos pusė dar iš savo pusės galėtų pridėti ir panašiai“, – kalbėjo A. Anušauskas.

„Mes tikimės visų geranoriško požiūrio“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, ukrainiečiai turi reikiamą įrangą „Bayraktar“ valdymui, kadangi šiuos dronus naudoja iki šiol.

„Valdymo įrangą, įgudusius žmones, kurie ją valdytų, Ukraina turi. Jeigu mums patiems reiktų, tai būtų šiek tiek sudėtingiau“, – teigė ministras.

Jis pridūrė, kad ne problema yra ir amunicija, svarbiausia – tikslingas taktinis drono valdymas, kad jis sugrįžtų iš operacijos.

Viceministras Vilius Semaška į Turkiją, anot A. Anušausko, ketina vykti antradienį.

„Bilietai į Turkiją jau yra“, – tvirtino A. Anušauskas.

Ukraina jau daugiau nei tris mėnesius kovoja su į šalį įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, tačiau susiduria su ginklų trūkumu ir ragina Vakarų šalis jų perduoti kuo daugiau.

10:14 | Sunaikintas rusų dronas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį, netoli Zaporožės, nukovė 7 rusų okupantus bei karinį droną. Šią žinią Zaporožės srities gynybos pajėgos paskelbė „Facebook“ socialiniame tinkle, praneša „Ukrinform“.

09:49 | Siūlo gaminti daugiau rublių

Rusijos kosmoso agentūros „Roscosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas siūlo atspausdinti daugiau naujų rublių, kad šie pakeistų Vakaruose konfiskuotą Rusijos turtą, skelbia NEXTA.

„Šių pinigų ekvivalentą, kuris dabar yra užrakintas, galime sukurti namuose, įlieti pinigus į ekonomiką, atiduoti pramonei. Tai įmanoma“, – sakė jis.

Dmitri #Rogozin proposes to print new money to replace the #Russian assets seized in the West:



"The equivalent of this money, which is now under lock and key, we can create it at home, throw it into the economy, give it to the industry. This is possible". pic.twitter.com/1AFXpzCB42 — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

09:14 | NATO laivai atplaukė į Suomiją

Keturi NATO karo laivai atvyko į Hernesaari uostą Suomijoje, siekiant vykdyti karines pratybas Baltijos jūroje.

Four #NATO warships arrived at the port of Hernesaari in #Finland to conduct exercises in the Baltic Sea.



In addition, the U.S. aircraft carrier USS Kearsarge called at the port of Tallinn (Estonia) and returned from the Yeager 2022 naval maneuvers. pic.twitter.com/SuYoz2PUgd — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

08:40 | Ukrainos gynėjai nepaliaujamai priešinasi okupantams

Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad šalies gynėjai įvykdė proveržį Chersono regione, o rusų okupantai patyrė didelių nuostolių bei buvo išstumti iš palankių strateginių taškų netoli Kostromkos kaimo.

As a result of the offensive of the Armed Forces of #Ukraine in the #Kherson region, the enemy suffered losses and took disadvantageous positions near the village of Kostromka, reports the General Staff of the AFU. pic.twitter.com/S8FxXNKyob — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

08:29 | Rusų kariams kaupia vietas ligoninėse

Ukrainos kariuomenė sekmadienį pranešė, kad civiliai neįleidžiami į Kryme esančias ligonines tam, kad būtų vietos rusų sužeistiems kariams, rašo „Ukrinoform.net“.

Priduriama, kad Krymo okupacinė valdžia taip pat įsakė iš vietinių ligoninių išvežti civilius pacientus.

Be to, Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat pridūrė, kad okupuotame krašte vis dažniau vykdoma kraujo donorystė.

08:03 | Okupantai sprendžia dėl prisijungimo prie Rusijos

Rusijos įgaliotinių lyderis Chersono srityje Kirilas Stremousovas teigia, kad sprendimas prisijungti prie Rusijos bus priimtas kitąmet, mat kovos šiame regione gali lemti ilgiau užtrunkantį galutinį sprendimą, rašo „Reuters“.

07:39 | Ukraina skaičiuoja žalą gamtai

Luhansko srityje Rusijos okupantai sunaikino daugiau nei 17 tūkst. hektarų miškų, o žala aplinkai vertinama daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių, rašo „Ukrinform.net“.

07:11 | Kyjivas grįžta į normalų gyvenimą

Nepaisant vykstančio karo Ukrainoje, vaizdo įraše užfiksuota, kad šalies sostinėje Kyjive žmonės stengiasi sugrįžti į normalų gyvenimą.

06:43 | Kovos dėl Lymano miesto tęsiasi

Rusijos kariuomenė sustiprino Severodonecko miesto puolimą. Tai viena iš paskutinių teritorijų Luhansko srityje, kurią vis dar kontroliuoja Ukrianos šalies gynėjais, rašo „Sky News“.

Nors okupantai anksičau pranešė, kad užiemė netoliese Severodonecko esantį Lymano miestą, tačiau Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar paaiškino, kad kova dėl šios teritorijos tęsiasi.

Sievierodonetsko civilinės karinės administracijos vadovas Oleksandras Striukas CNN sakė, kad intensyviausios kovos telkiasi Severidibecko miesto pakraščiuose.

Pasak jo, vykdyti humanitarinę pagalbą mieste praktiškai neįmanoma dėl vykstančių susirėmimų, be to, šioje teritorijoje atjungtas elektros tiekimas, mobilioji ryšio tinklai.

06:22 | Sunaikinta daugiau kaip 30 proc. modernių okupantų tankų

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas teigė, kad šalis sunaikino daugiau kaip 30 proc. modernių, naujų rusų kariuomenės tankų.

Pasak jo, dabar okupantai dabar pradėjo naudoti „Soviet T-62“ tankus, kurie yra daugiau kaip 50 metų senumo.

„Po 6 mėnesių šis skaičius tik padidės“, – pastebėjo V. Andrusivas.

⚡️ Advisor to Interior Minister: Ukraine destroys over 30% of Russia’s modern tanks.



Viktor Andrusiv said that Russian forces have reactivated Soviet T-62 tanks, which are already over 50 years old. “In six months, this figure will only increase." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 28, 2022

06:10 | Ukrainos kariai priešinasi rusų kariuomenei

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 6 Rusijos kariuomenei priklausiusias transporto priemones Rytų Ukrainoje, praneša „The Kyiv Independent“.

Be to, Ukrainos operatyvinė taktinė grupė „Rytai“ gegužės 28 dieną pranešė, kad Ukrainos pajėgos taip pat nukovė iki 33 Rusijos karių, sunaikino vieną tanką ir penkis sunkiuosius artilerijos transporto priemones.

⚡️ Ukraine’s Armed Forces destroy six Russian military vehicles in eastern Ukraine.



Ukraine’s Operational Tactical Group “East” said on May 28 that Ukrainian forces killed up to 33 Russian troops. They also destroyed a tank and five heavy artillery tractors. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2022

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: