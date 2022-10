Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:05 | Kremlius rado atpirkimo ožį

Siekiant numesti atsakomybę nuo Rusijos fiurerio Vladimiro Putino pečių dėl suduoto galingo smūgio Krymo tiltui, Kremlius jau rado atpirkimo ožį – tai Rusijos gynybos ministerija, kuriai jau buvo išreikšta kritika, rašo JAV Karo studijų instituto (ISW) atstovai.

Nors Rusijos gynybos ministerija nepareiškė jokio oficialaus pranešimo dėl suniokoto Krymo tilto, kaip pranešė „Meduza“, Kremliaus vadovo V. Putino administracija Rusijos naujienų kanalams išsiuntė atskirą instrukciją, kurioje nurodoma, kaip būtų galima sumenkinti suduoto smūgio Krymo tiltui, kuris buvo tarsi Rusijos pasididžiavimo simbolis, jungiantis okupuotą Krymą su Rusijos teritoriją, nuostolius.

Dėl pastarosios priežasties analitikai mano, kad Kremlius nurodė Rusijos gynybos ministerijai nekomentuoti susiklosčiusios situacijos.

Remiantis ISW analitikų teigimu, užkietėjęs Rusijos propagandistas Vladimiras Solovjovas savo ruožtu jau ragina Rusijos Federacija įvykdyti tam tikrus smūgius svarbiai Ukrainos infrastruktūrai, užuot klausius gynybos ministerijos.

Tuo metu vienas iš Rusijos tinklaraštininkų įspėjo, kad jei V. Putinas nesiims atsakomųjų veiksmų, tai parodytų, kad Rusijos diktatoriaus galia sumenko.

08:22 | Paleista beveik 70 raketų

Šeštadienio naktį Rusijos kariai apšaudė Dniepropetrovsko sritį, naudodami daugkartinio paleidimo raketų sistemas „Grad“ ir sunkiąją artileriją, rašo „Ukrinform“, remdamasi regiono karinės administracijos vadovo Dmytro Rezničenko pranešimu „Telegram“ kanale. „Rusai praėjusią naktį paleido beveik 70 mirtinų smūgių Nikopolio rajonui“, – rašė jis.

Priduriama, kad atakų metu buvo suniokoti keli privatūs namai, stovėjimo aikštelė, parduotuvės, žemės ūkio įmonės pastatas, dažymo dirbtuvės. Be to, po smūgių 3 mašinos sudegė, o dar 9 suniokotos, sugadinta elektros tiekimo linija. Sakoma, kad atakų metu niekas iš žmonių nenukentėjo.

08:17 | Suniokotas Krymo tiltas

Paviešinta palydovinė nuotrauką, kaip atrodo suniokotas Krymo tiltas po šeštadienį suduoto smūgio:

Maxar Technologies published a photo of the damaged #CrimeanBridge . pic.twitter.com/m0ldrmzENe

08:06 | Okupantai sudavė smūgius Zaporižios srityje

Rusijos kariuomenė šeštadienio naktį paleido raketas pietrytinėje Zaporižios miesto dalyje, rašo „SkyNews“.

Teigiama, kad atakų metu žuvo mažiausiai 17 žmonių, iš paviešintų vaizdo įrašų matyti, kad taip pat suniokoti gyvenamieji namai.

Priduriama, kad atakos buvo surengtos maždaug 125 km nuo didžiausios Europoje Zaporižios atominės elektrinės.

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz