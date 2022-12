Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:22 | Britų žvalgai kalba apie rusų karinės sistemos perkaitimą

Naujausioje savo ataskaitoje Jungtinės Karalystės gynybos ministerija rašo, kad nors Rusija ir Baltarusija aiškiai skelbia apie Rusijos dalinių dislokavimą Baltarusijoje, Baltarusijos ginkluotosios pajėgos pastaruoju metu greičiausiai ėmėsi reikšmingo, bet atsargesnio vaidmens apmokydamos tūkstančius naujai mobilizuojamų Rusijos rezervistų.

„Tikėtinas baltarusių instruktorių panaudojimas yra bandymas iš dalies atitaisyti Rusijos karinių instruktorių trūkumą, kurių daugelis yra dislokuoti Ukrainoje, žuvo arba buvo sužeisti.

Nors Rusija ir Baltarusija turi platų karinio bendradarbiavimo pagrindą, baltarusių vykdomas mobilizuoto Rusijos personalo mokymas yra vaidmens pasikeitimas. Baltarusijos pajėgas Rusija tradiciškai laikė prastesnėmis už Rusijos pajėgas, o jų, kaip instruktorių, įdarbinimas rodo Rusijos karinės sistemos perkaitimą“, – rašoma britų žvalgų ataskaitoje.

