Svarbiausi įvykiai:

15:57 | Rusus iš Kursko srities „evakuos“ į okupuotą Zaporižios sritį

Rusija evakuoja dalį Kursko srities gyvenviečių ir ieško jiems naujų namų po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos pajėgos netikėtai įsiveržė į teritoriją ir sparčiai prasiveržė gilyn į Rusiją.

Evakuojami pasienio teritorijų gyventojai sulaukė valdžios palaikymo – V. Putinas pažadėjo visiems vienkartinę 10 tūkst. rublių (apie 100 eurų) išmoką, o Kursko srities gubernatorius pažadėjo rusus perkelti į Zaporižios sritį.

A. Smirnovo teigimu, „Zaporižios sritis, turinti patirties ne tik gyvenimo karo sąlygomis, bet ir savanorių veiklos organizavime, gali mums padėti“.

„Jevgenijus Balickis pasiūlė šiam tikslui (evakuotų žmonių perkėlimui iš Rusijos pasienio teritorijų, – red. past.) naudotis Azovo jūros pakrantės sanatorijomis ir pensionais, esančiais tarp Berdiansko ir Kirilovkos“, – rašoma „Nexta“ cituojamoje A. Smirnovo žinutėje.

Zaporižios sritis yra Rusijos dalinai okupuota Ukrainos teritorija šalies pietryčiuose. Šioje teritorijoje jau trečius metus vyksta aktyvūs karo veiksmai, Ukrainos pajėgos ne tik nuolat kontratakuoja palei fronto liniją, bet ir smogia užnugariui – jau minėtam Berdiansko miestui, į kurį Rusijos valdžia planuoja perkelti rusus iš Kursko srities.

Rusija 2022-aisiais paskelbė Zapirižios sritį „savo žemėmis“, nepaisant to, kad iki šiol nekontroliuoja pusės jos teritorijos, įskaitant regiono centro Zaporižios miesto.

14:48 | „Financial Times“: Rusijos laivynas ruošėsi branduoliniams smūgiams Europoje konflikto su NATO atveju

„Financial Times“, remdamasis turimais dokumentais, praneša, kad Rusijos karinis jūrų laivynas ruošėsi galimiems branduoliniams smūgiams taikiniams Europoje konflikto su NATO atveju.

Dokumentuose, parengtuose dar iki Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą, pateikiami Vakarų Europoje esančių taikinių žemėlapiai, įskaitant vakarinę Prancūzijos pakrantę ir Didžiąją Britaniją. Tarp taikinių – tik vienas taškas Baltijos šalyse – Estijos pietvakariai.

Remiantis dokumentais, Rusijos kariuomenė planavo smūgius keliems svarbiems taikiniams Europoje, naudodama raketas, galinčias nešti ir įprastines, ir branduolines kovines galvutes.

Šiuos duomenis laikraščiui „Financial Times“ pateikė šaltiniai Vakaruose ir jie apima 2008–2014 m. laikotarpį. Medžiagoje taip pat pabrėžiama, kad Rusija pasiliko galimybę branduolinius ginklus dislokuoti antvandeniniuose laivuose, o tai, pasak ekspertų, susiję su papildoma rizika.

Dokumentuose nurodyti 32 taikiniai Europos teritorijoje, kurie galėjo tapti Rusijos laivyno smūgių taikiniais. Analitikų teigimu, tokie veiksmai atitinka NATO vertinimą dėl galimų Rusijos grėsmių, įskaitant greitį, kuriuo Maskva galėtų griebtis branduolinio ginklo panaudojimo.

14:09 | Ukrainos pajėgoms prireikė vos kelių tanko šūvių, kad įveiktų 160 mln. eurų kainavusius rusų „drakonų dantis“

Ukrainos kariuomenės puolimas Kursko srityje leidžia realios kovos sąlygomis išbandyti gynybines linijas, kurių pagrindas yra betono luitai (piramidės formos „drakono dantys“). Rusai tam išleido milijardus rublių, tačiau ukrainiečiams užteko trijų šūvių iš tanko, kad susikurtų pravažiavimą karinei technikai, rašoma „The Wall Street Journal“.

13:29 | Putinas viešai išbarė savo gubernatorius: pats bando nusikratyti atsakomybės dėl Kursko

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas bando parodyti, kad yra kompetentingas spręsti situaciją Kursko srityje, ir atsakomybę už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų įsiveržimą perkelti kitiems Rusijos valdžios pareigūnams ir kariškiams.

12:54 | AFP analizė: Ukraina kontroliuoja mažiausiai 800 kv. km Rusijos teritorijos

Ukraina pirmadienį kontroliavo mažiausiai 800 kvadratinių kilometrų Rusijos teritorijos Kursko srityje, rodo naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) pateiktų duomenų analizė.

Praėjusį antradienį Kyjivo kariai pradėjo netikėtą puolimą į Rusijos vakarinę Kursko sritį ir užėmė daugiau kaip dvi dešimtis gyvenviečių.

Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (8 nuotr.) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) +4 Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariuomenės operacija Kurske (nuotr. SCANPIX)

(8 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariuomenės operacija Kurske

12:21 | „Sėdėjo miške ir gėrė kavą“: Ukrainos pajėgų „elektroninis blickrygas“ pribloškė rusus

Ukrainos pajėgų puolimas Kursko srityje buvo toks netikėtas Rusijos karinei vadovybei ir daliniams vietoje, kad nustebino net ten įsiveržusius ir pasipriešinimo nesulaukusius ukrainiečius. „Forbes“ Ukrainos karinę operaciją pavadino „elektroniniu blickrygu“.

11:50 | D. Lubinecas: Ukraina iš laikinai okupuotų teritorijų susigrąžino šešis vaikus

Iš Rusijos okupuotų į Ukrainos kontroliuojamas teritorijas grįžo šeši ukrainiečių vaikai. Apie tai tinkle „Telegram“ pranešė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisaras Dmytro Lubinecas.

„Mums pavyko į tėvynę iš laikinai okupuotų teritorijų grąžinti šešis ukrainiečių vaikus. Šeimos su vaikais iš Zaporižios ir Chersono sričių dabar yra saugios“, – sakė jis.

Pasak tėvų, jų vaikai buvo verčiami lankyti rusiškas mokyklas ir švęsti rusiškas šventes. Ukrainos piliečiams buvo daromas spaudimas įgyti rusiškus dokumentus.

Be to, ginkluoti rusai įsiveržė į šeimų namus ir atliko nepagrįstas kratas.

11:31 | Zelenskis: Kurskas – Putino karo katastrofa, jis pribaigs jo valdymą

Pirmadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis užsiminė, kaip simboliška, kad Vladimiro Putino eros pradžia prasidėjo su atominio povandeninio laivo „Kursk“ nuskendimu 2000 m., o baigsis – su Kursko šturmu, rašo „The Moscow Times“.

„Matome, kaip iš tikrųjų juda Putino valdoma Rusija: prieš 24 metus įvyko Kursko katastrofa – simbolinė jo valdymo pradžia; dabar matome, kokia yra jo valdymo pabaiga. Ir Kurskas taip pat. Jo karo katastrofa. Taip visada nutinka tiems, kurie niekina žmones ir bet kokias taisykles. Rusija atnešė karą kitiems, dabar jis grįžta namo“, – sakė V. Zelenskis.

V. Zelenskis pažymėjo, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pranešė, kad Ukrainos kariuomenė užėmė tas Kursko srities teritorijas, iš kurių Rusijos ginkluotosios pajėgos apšaudė Ukrainos Sumų sritį.

„Todėl mūsų operacijos yra tik Ukrainos saugumo klausimas, sienos išlaisvinimas nuo Rusijos kariuomenės“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

„Kursko" katastrofa 2000 metais (31 nuotr.) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) +27 „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX) „Kursko" katastrofa 2000 metais (nuotr. SCANPIX)

(31 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Kursko“ katastrofa 2000 metais

10:52 | Rytą rusai apšaudė tris Chersono srities kaimus ir sužeidė penkis žmones

Antradienio rytą Rusijos kariuomenė apšaudė Chersono srities Zymivnyko gyvenvietę ir Sadovės bei Tiahinkos kaimus. Buvo sužeisti penki civiliai, tarp jų – užsienietis. Tai feisbuke pranešė Chersono srities prokuratūra, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Rugpjūčio 13-osios rytą okupantai apšaudė Zymivnyką, Sadovę ir Tiahinką. Penki civiliai patyrė traumas ir sužeidimus, tarp jų – užsienietis“, – sakoma pranešime.

Prokuratūros duomenimis, rugpjūčio 12-osios vakarą ir naktį Rusijos kariškiai apšaudė Chersoną, naudodami artileriją ir bepiločius orlaivius.

Per apšaudymą sužeista 25 metų moteris mirė ligoninėje. Gydytojai jos mažametei dukrai diagnozavo ūminę reakciją į stresą.

Medikai suteikė pagalbą dar dviem nukentėjusiesiems – 35 metų moteriai ir 61 metų vyrui. Ūminė reakcija į stresą diagnozuota 70 metų moteriai ir 7 metų mergaitei, patekusioms į apšaudymą.

Antonivkoje iš drono numestas sprogmuo sužeidė 70 metų vyrą.

10:13 | Vokietijoje nužudytas pabėgėlis iš Ukrainos

Pabėgėlių prieglaudoje Vokietijos Rostoko mieste nužudytas prieglobsčio ieškotojas iš Ukrainos. Tai sakoma bendrame miesto prokuratūros ir policijos pranešime spaudai, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Turimais duomenimis, rugpjūčio 12 d. apie 12 val. 15 min. Rostoke saugos tarnybos darbuotojas bendrame bute rado sunkiai sužeistą vyrą. Darbuotojas kreipėsi į policiją ir gelbėjimo tarnybą. Greitosios pagalbos gydytojas vietoje galėjo tik konstatuoti 46 metų ukrainiečio mirtį. Aplinkybės, kuriomis jis buvo rastas, byloja, jog tai buvo žmogžudystė“, – rašoma pranešime.

Incidentą tiria kriminalinė policija. Tyrimas atliekamas pagal įtarimą nužudymu.

09:31 | Britai draudžia Ukrainai atakuoti Kurską jų ilgojo nuotolio raketomis

Didžiosios Britanijos vyriausybė nedavė Ukrainai leidimo puolant Kurską naudoti raketas „Storm Shadow“. Apie tai praneša laikraštis „The Telegraph“, remdamasis savo šaltiniu šalies vyriausybėje.

09:02 | Baltieji rūmai Putinui pasiūlė, ką daryti, kad baigtųsi Kursko šturmas

Jei Vladimirui Putinui rūpi padėtis Kurske, jis turėtų nutraukti karą prieš Ukrainą, pirmadienį žurnalistams pareiškė Baltųjų rūmų Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby.

J. Kirby sakė, kad naujausi Rusijos pareigūnų teiginiai, jog puolimą Kursko srityje koordinuoja Vakarai, „yra Putino propaganda“, kurios Kremliaus šeimininkas laikosi nuo pat invazijos į Ukrainą pradžios.

„Vieninteliai žmonės, kurie kariauja Ukrainoje, yra patys rusai. Tai jie įsiveržia į Ukrainą, o Ukraina ginasi nuo agresijos. Tai yra Rusijos karas prieš Ukrainą, ne daugiau ir ne mažiau, ir taip buvo nuo pat pradžių“, – pabrėžė Baltųjų rūmų atstovas.

Ukrainos puolimas Kurske (9 nuotr.) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) +5 Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX) Ukrainos puolimas Kurske (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos puolimas Kurske

„Tai Putino karas prieš Ukrainą. Ir jei jam kas nors nepatinka, jei jis kuo nors nepatenkintas, yra labai paprastas sprendimas – tegul eina iš Ukrainos ir nutraukia karą“, – pridūrė jis.

08:20 | TATENA negalėjo nustatyti gaisro Zaporižios AE priežasties

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertams nepavyko nustatyti, kas sukėlė gaisrą Zaporižios atominėje elektrinėje. Gaisras šios Ukrainoje įsikūrusios jėgainės aušinimo sistemoje kilo sekmadienį. Dėl incidento Rusija ir Ukraina apkaltino viena kitą.

Pasak TATENA vadovo Rafaelio Grossi, ekspertai pirmadienį pateko į aušinimo bokšto teritoriją. Jų vertinimu, mažai tikėtina, kad pirminis gaisro šaltinis susidarė aušinimo bokšto apačioje, sakė R. Grossi. TATENA vadovas pažymėjo, kad buvo paimti nuolaužų, įskaitant sudegusį ir išsilydžiusį plastiką, mėginiai.

„Komanda įvertino išlikusį gaisro kvapą ir nustatė, kad, nesant sieros kvapo, jį veikiau sukėlė degantis plastikas“, – sakė jis ir nurodė, kad nebuvo pastebėta nei padangų, nei dronų liekanų.

Remiantis Rusijos pateikta įvykių versija, gaisrą sukėlė kovinis dronas. Tuo tarpu Ukrainos pusė citavo neįvardytus šaltinius, sakiusius, kad rusai aušinimo bokšte padegė padangas.

Zaporižios atominė elektrinė (7 nuotr.) Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas +3 Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas Zaporižios atominė elektrinė (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Zaporižios atominė elektrinė

07:54 | Naktį Ukrainos kariai numušė 30 iš 38 rusų paleistų dronų

Rugpjūčio 13-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgos numušė 30 iš 38 Rusijos paleistų smogiamųjų bepiločių orlaivių „Shahed“.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų vadas generolas leitenantas Mykola Oleščukas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, rugpjūčio 13-osios naktį rusai atakavo Ukrainą dviem balistinėmis raketomis „Iskander-M“/KN-23 iš Voronežo srities ir 38 „Shahed“ tipo smogiamaisiais dronais iš Primorsko Achtarsko ir Kursko rajonų.

07:28 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje - 2 priešo laivai, iš kurių 1 yra sparnuotųjų raketų „Kalibr“ nešėjas, jo bendra salvė – iki 4 raketų, priduria Karinės jūrų pajėgos.

07:00 | Britų gynybos ministerija: invazija Rusijai jau kainavo iki 211 mlrd. JAV dolerių

Rusija greičiausiai jau yra išleidusi iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją Ukrainoje, pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

„Rusija planavo per tris dienas apsupti Kyjivą, nuversti vyriausybę ir per mažiau nei mėnesį užkariauti didžiąją Ukrainos dalį. Iš tiesų šių tikslų nepavyko pasiekti ir per 900 dienų“, – nurodė ministerija.

Pranešime pastebima, kad nuo šių metų gegužės kiekvieną dieną žūva arba iš rikiuotės išvedama vidutiniškai po daugiau nei 1 000 rusų karių.

„Gali būti, kad visai be reikalo buvo sužeista ir žuvo daugiau nei pusę milijono Rusijos piliečių“, – pridūrė ministerija.

Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad Rusija greičiausiai jau išleido iki 211 mlrd. JAV dolerių tiesiogiai finansuoti savo neteisėtą invaziją į Ukrainą.

„Neteisėta Rusijos invazija Ukrainoje kainavo gerokai daugiau, o jos metu buvo pasiekta kur kas mažiau nei V. Putinas planavo“, – akcentavo britų gynybos ministerija.