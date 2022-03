Karas Ukrainoje. Rusijos raketų smūgiai: kruviną ataką įvykdė vos už 70 kilometrų nuo Lenkijos

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

07:19 | Nesėkmingos okupantų atakos

JAV įsikūrusio karo studijų instituto astovai tvirtina, kad Rusijos karinės pajėgos šeštadienį Ukrainoje tęsė nesėkmingas pastangas užsitikrinti pozicijas, iš kurių būtų galima pulti ir užgrobti Kyjivą.

Apie nesėkmingas okupantų atakas patvirtino ir Ukrainos generalinis ginkluotojų pajėgų štabas.

Karo studijų ekspertai tvirtina, kad Rusijos karinių pajėgų smūgiai aplink Kyjivą tampa vis statiškesni, o tai rodo, kad okupantai nepajėgūs tęsti nubrėžtus tikslus karo fronte, o patiriami nuostoliai yra itin dideli.

Visgi neatmetama, kad artimiausiomis dienomis Mariupolio kontrolė gali būti perimta į okupantų rankas.

06:44 | Rusija patiria stiprų Ukrainos pasipriešinimą

Ukrainos generalinis ginkluotojų pajėgų štabas praneša, kad Rusija šeštadienį neįvykdė nė vienos iš „nustatytų užduočių“, tačiau kai kuriose srityse okupantams iš dalies pavyko okupuoti dalį teritorijų.

Pabrėžiama, kad okupantai persigrupuodami gali bandyti atnaujinti blokavimo veiksmus iš pietvakarių pusės netoli Kyjivo teritorijos.

Rusijos kariuomenė buvo sustabdyta Brovary, rytiniame Kijevo priemiestyje, o dviejuose kaimuose į rytus nuo Kyjivo – Lukjanivkoje ir Rudnicke –okupantai patyrė didelių nuostolių bei pasitraukė į Piskio ir Nova Basano gyvenvietes.

06:35 | Lvive per raketų smūgius sužeisti penki žmonės

Ukrainos vakariniame Lvivo mieste per šeštadienį suduotus du raketų smūgius nukentėjo mažiausiai penki žmonės, pranešė regiono gubernatorius.

„Suduoti du raketų smūgiai Lvivo teritorijoje, – pranešė Lvivo srities gubernatorius Maksymas Kozyckis. – Preliminariais duomenimis, buvo sužeisti penki žmonės.“

Naujienų agentūros AFP žurnalistai pranešė miesto centre matę tirštų dūmų kamuolius.

Šie smūgiai buvo reta ataka prieš miestą, kuriam pavyko išvengti įnirtingų kautynių nuo Rusijos invazijos pradžios praėjusį mėnesį.

Vėliau M. Kozyckis parašė, kad jis jau apsilankė smūgių vietoje ir kad padėtis yra „kontroliuojama“.

Lvivas yra vos už 70 km nuo sienos su Lenkija, kur šiuo metu lankosi JAV prezidentas Joe Bidenas. Teigiama, kad tai buvo tarsi Rusijos žinutė JAV vadovui.

J. Bidenas, viešėdamas Lenkijoje,sSavo vizitu jis siekia pademonstruoti paramą šiai NATO narei, į antrą mėnesį įžengus Maskvos puolimui prieš Ukrainą.

⚡️Lviv Mayor: Lviv attacked.



Andriy Sadovyi said that Lviv was hit following reports about explosions. Lviv Oblast Governor Maksym Kozytskyi said that 3 loud explosions were heard near Lviv, from the east. Sadovyi warned that more strikes may be coming.



Video: tplviv/Telegram pic.twitter.com/7ju5ux8N6d

