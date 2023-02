Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:12 | DB: rusai nepajėgs apsiginkluoti per kelias savaites

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija naujausioje savo žvalgybos ataskaitoje skelbia, jog „labai tikėtina, kad Rusija nuo 2023 m. sausio pradžios bandė iš naujo pradėti dideles puolimo operacijas Ukrainoje“.

„Jos veiklos tikslas beveik neabejotinai yra užimti likusias Ukrainos kontroliuojamas Donecko srities dalis“, – konstatuoja britų žvalgai.

Nepaisant to, britai atkreipia dėmesį, kad Rusijos pajėgoms pavyko užimti tik kelis šimtus metrų teritorijos per savaitę.

„Taip yra beveik neabejotinai todėl, kad Rusijai dabar trūksta amunicijos ir manevrinių vienetų, reikalingų sėkmingam puolimui. Vyresnieji [karo] vadai tikriausiai rengia planus, kuriuose savo per mažus ir per mažai patyrusius dalinius spaudžia pasiekti nerealius tikslus, patys jausdami politinį ir profesinį spaudimą.

Rusijos lyderiai greičiausiai ir toliau reikalaus didelės pažangos [Ukrainoje]. Vis dar mažai tikėtina, kad Rusija artimiausiomis savaitėmis sugebės sukaupti pajėgas, reikalingas iš esmės paveikti karo baigtį“, – ataskaitoje rašo britų žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WPxtRJO9h3



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/a9JW1mHMLT