Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

11:16 | DB: Kremliui iškilo dilema

Birželio 1-ąją Ukrainą palaikančios ir prieš Rusijos diktatą pasisakančios rusų partizanų pajėgos antrą kartą per 10 dienų smogė Rusijos teritorijai, Belgorodo sričiai. Vietos valdžia ėmėsi civilių gyventojų evakuacijos.

„Rusijos karinėms ir vidaus pajėgoms tikriausiai pavyko greičiau suvaldyti šį reidą nei ankstesnį.

Tačiau, kaip teigiama pačios Rusijos gynybos ministerijos pranešime spaudai, ji savo teritorijoje dislokavo didžiules karines pajėgas, įskaitant atakos sraigtasparnius ir sunkųjį termobarinį raketų paleidimo įrenginį TOS-1A.

Rusijos vadai dabar susiduria su sunkia dilema – ar sustiprinti gynybą Rusijos pasienio regionuose, ar sustiprinti savo pajėgas okupuotoje Ukrainoje“, – naujausioje savo apžvalgoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 June 2023.



