Svarbiausi įvykiai:

13:17 | Rusijos pajėgos veržiasi tolyn: JAV ekspertai patvirtino, kad užimta dar viena Ukrainos gyvenvietė

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad jos pajėgos perėmė Pobjedos – nedidelio kaimo, esančio maždaug už 5 km į vakarus nuo Donecko Ukrainos rytuose, – kontrolę.

Kaimo užėmimo faktą patvirtino JAV Karo studijų instituto analitikai, remdamiesi vasario 21 d. geolokacine medžiaga. Joje matyti, kaip rusai iškelia savo vėliavą virš šalia esančių kaimo griuvėsių.

Ukrainos pusė kol kas nekomentavo galimo kaimo užėmimo.

Rusijos ir kai kurie Ukrainos šaltiniai teigė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos iš Pobjedos pasitraukė vasario 20 d.

12:59 | Didžiulė grėsmė Ukrainai: Rusija rado naują ginklų tiekėją, gavo jau 400 raketų

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo ataskaitoje skelbia, kad Rusijos ir Irano santykiai pasiekė naujas aukštumas, o tai leidžia Kremliui turėti nuolatinę prieigą prie raketų, kuriomis galima apšaudyti Ukrainos miestus.

Analitikai, remdamiesi „Reuters“ informacija, pažymi, kad trys anoniminiai Irano šaltiniai pranešė, jog Iranas suteikė Rusijai 400 trumpojo nuotolio balistinių raketų. Jų teigimu, nuo 2023 m. pabaigos, kai buvo pasirašyta pardavimo sutartis, Iranas Rusijai išsiuntė mažiausiai keturias tokių raketų partijas.

Pasak ISW, Iranas tikriausiai svarsto galimybę iš Rusijos gauti pinigų mainais į raketų tiekimą. Vasario 4 d. įsilaužėlių grupė „Prana Network“ paskelbė dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie tariamus Kremliaus mokėjimus, siekiančius apie 4,5 mlrd. dolerių per metus už Irano bepiločių orlaivių „Shahed“ tiekimą.

„Irano tiekiamos šios raketų sistemos galėtų pagerinti Rusijos galimybes įveikti Ukrainos priešlėktuvinę gynybą“, – pastebėjo analitikai.

11:46 | Rusija tvirtina užėmusi kaimą Rytų Ukrainoje

11:05 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 1 160 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 22 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 407 240 kareivių.

Tai ketvirtadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 523 tankų (+7), 12 373 šarvuotųjų kovos mašinų (+35), 9 867 artilerijos sistemų (+41), 997 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+5), 680 oro gynybos priemonių (+2), 339 lėktuvų (+1), 325 sraigtasparnių (+0), 12 924 automobilių (+63), 25 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 7 596 dronų (+36), 1 566 specialiosios technikos vienetų (+8), 1 903 sparnuotųjų raketų (+0).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

10:17 | Branduolinio karo neatmetantis Medvedevas: turbūt teks žygiuoti iki Kyjivo, tai rusų miestas

Rusijos Saugumo tarybos vicepirmininkas, ilgametis šalies premjeras Dmitrijus Medvedevas, kalbėdamas su vietos informavimo priemonėmis, kalbėjo apie „realią branduolinio karo galimybę“ ir Rusijos tikslus Ukrainoje – „tikėtina, teks žygiuoti iki Kyjivo“.

09:40 | NATO Ukrainai leidžia Vakarų naikintuvais F-16 atakuoti taikinius Rusijoje

„Laisvės radijo“ paklaustas, kada Ukraina galės dislokuoti F-16 naikintuvus, NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas atsakė, kad to pasakyti neįmanoma.

Jis pakartojo, kad visi Ukrainos sąjungininkai nori, kad naikintuvai Ukrainoje atsidurtų kuo greičiau, tačiau sakė, kad F-16 poveikis būtų didesnis, jei pilotai, techninės priežiūros įgulos ir kitas pagalbinis personalas būtų gerai apmokyti.

„Todėl manau, kad turėtume tiksliai atsiklausti karinių ekspertų, kada būsime pasirengę arba kada sąjungininkai bus pasirengę pradėti siųsti ir pristatyti F-16. Kuo greičiau, tuo geriau“, – sakė NATO generalinis sekretorius.

Kartu jis pridūrė, kad karas Ukrainoje yra invazinis karas ir Ukraina turi teisę į savigyną, įskaitant smūgius prieš teisėtus Rusijos karinius objektus už Ukrainos ribų.

09:10 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios 8 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos ketvirtadienį pranešė sunaikinusios aštuonis rusų paleistus dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad naktį į ketvirtadienį rusai atakavo Ukrainą 10 atakos dronų „Shahed“ ir raketa Ch-31P.

Aštuoni bepiločiai buvo sunaikinti Poltavos, Dnipropetrovsko, Zaporižios ir Charkivo srityse.

08:29 | Kritus Avdijivkai, V. Zelenskis reikalauja greitesnės Vakarų paramos

Rusijos pajėgoms užėmus Avdijivkos miestą, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkes skubiau teikti pagalbą jo šaliai. Jis dar kartą pareiškė savo nepasitenkinimą dėl sulėtėjusios Vakarų paramos Ukrainos karo veiksmams, tačiau Jungtinių Valstijų tiesiogiai neįvardijo, praneša agentūra „Reuters“.

„Turime veikti greičiau. Tai reiškia, turime atsikratyti visos tos biurokratijos. Priešingu atveju neturėsime jokių šansų“, – sakė V. Zelenskis ineteviu JAV stočiai „Fox News“, kuris turėtų būti paskelbtas ketvirtadienį.

JAV Kongresas dėl vidinių nesutarimų iki šiol nepatvirtino JAV prezidento Joe Bideno pateikto didelio paramos Ukrainai paketo. V. Zelenskis pripažino, kad nebus lengva rasti alternatyvą JAV pagalbai. „Žinome, mes ją rasime. Mes nesėdėsime ir nelauksime. Mes turime išgyventi. Turime rasti paralelių sprendimų“, – kalbėjo Ukrainos vadovas.

07:56 | A. Baerbock G20 ministrų susitikime tiesiogiai kreipėsi į S. Lavrovą, reikalaudama nutraukti karą

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock G20 šalių diplomatijos vadovų susitikime tiesiogiai kreipėsi į savo Rusijos kolegą Sergejų Lavrovą, reikalaudama nutraukti karą Ukrainoje.

„Jei jums svarbios žmonių gyvybės, jei jums svarbūs jūsų pačių žmonės, rusų vaikai ir jaunuoliai, turite užbaigti šį karą“, – sakė politikė trečiadienį susitikime Rio de Žaneire, tiesiogiai kreipdamasi į S. Lavrovą, kuris sėdėjo per tris vietas nuo jos į kairę. „Jei Rusija dabar užbaigtų šį karą, kelias į taiką ir teisingumą rytoj būtų atviras“, – pridūrė ji.

Kreipdamasi į kitas G20 valstybes, A. Baerbock teigė: „Jei norime sukurti „teisingą pasaulį“, turime kartu spręsti karų ir krizių problemą. Ryžtingai, pagarbiai ir būdami pasirengę savirefleksijai“.

A. Baerbock teigė gerbianti skirtingus požiūrius į karą Ukrainoje. Šalis, kuri nutolusi nuo Kyjivo per 10 000 km, kitaip suvokia grėsmę saugumui nei šalis Europoje. Tačiau „Rusijos agresija yra daugiau nei regioninis konfliktas“, pažymėjo ministrė. „Rusijos karas ragina mus visus ryžtingai ginti pagrindinius mus saugančius principus: Jungtinių Tautų chartiją, tarptautinę teisę ir žmogaus teises. Šie principai saugo visas tautas, nesvarbu, didelės jos ar mažos“, – kalbėjo A. Baerbock.

07:32 | V. Zelenskis padėkojo karinėms oro pajėgoms už numuštus Rusijos naikintuvus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis padėkojo šalies karinėms oro pajėgoms už septynių Rusijos naikintuvų numušimą. „Suchoj“ koviniai lėktuvai buvo numušti per savaitę, sakė jis trečiadienio vakarą paskelbtame tradiciniame kreipimesi. „Dėkoju mūsų ginkluotosioms oro pajėgoms ir visiems, kas saugo mūsų oro erdvę“, – sakė V. Zelenskis. Tarp svarbiausių uždavinių kare esą yra oro erdvės ir pozicijų fronte apsauga nuo Rusijos oro ir raketų smūgių.

Prieš antrąsias karo pradžios metines V. Zalenskis paskelbė ir apie naujus reikšmingus saugumo susitarimus su Ukrainos sąjungininkėmis. Tai, be kita ko, susiję su gynybine pagalba kariams ir labai konkrečiomis finansinėmis garantijomis valstybei, kalbėjo V. Zelenskis. Tačiau detalių jis kol kas nepateikė.

06:49 | J. Bidenas pavadino V. Putiną „išprotėjusiu kalės vaiku“

Prezidentas Joe Bidenas trečiadienį Kalifornijoje vykusiame viešame lėšų rinkimo renginyje Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną pavadino „išprotėjusiu kalės vaiku“.

„Turime tokį išprotėjusį kalės vaiką kaip tas veikėjas Putinas ir kitus, ir visada turime nerimauti dėl branduolinio konflikto, tačiau egzistencinė grėsmė žmonijai yra klimatas“, – sakė J. Bidenas trumpoje kalboje San Fransiske vykusiame renginyje, kuriame dalyvavo nedidelė grupė žurnalistų.

2022 metų sausį J. Bidenas panašiai „kalės vaiku“ išvadino „Fox News“ žurnalistą.

J. Bidenas aštriai yra pasisakęs ir anksčiau, ypač kai jis Rusijos prezidentą, 2022 metais įsakiusį įsiveržti į Ukrainą, pavadino „skerdiku“ ir „karo nusikaltėliu“.

J. Bidenas sakė, kad JAV penktadienį paskelbs naujų griežtų sankcijų paketą Rusijai dėl opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno mirties kalėjime.

Lėšų rinkimo renginyje J. Bidenas taip pat užsipuolė savo tikėtiną varžovą lapkritį vyksiančiuose rinkimuose Donaldą Trumpą už tai, kad jis palygino savo teisines bėdas su A. Navalno likimu.

„Jei būčiau čia stovėjęs prieš 10–15 metų ir visa tai kalbėjęs, jūs visi manytumėte, kad mane reikia uždaryti [į psichiatrinę ligoninę]“, – sakė J. Bidenas.