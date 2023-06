Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

08:04 | Nepaprastasis posėdis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sušaukė nepaprastąjį Nacionalinės saugumo tarnybos posėdį dėl smūgio Kachovkos hidroelektrinei.

07:29 | Chersono srities vadas: „evakuacija prasidėjo“

Chersono srities vadas Oleksandras Prokudinas „Telegram“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame praneša, kad dėl Nova Kachovkos užtvankos apgadinimo „per 5 valandas vanduo pasieks kritinį lygį“, todėl pradėta gyventojų evakuacija.

Vietos gyventojai jau pradėti evakuoti iš galimų potvynių zonų. Jis patvirtino, kad rusai susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, ir paragino kuo greičiau palikti pavojingas vietas.

06:58 | Rusija susprogdino hidroelektrinę

Rusijos okupacinės pajėgos susprogdino Kachovkos hidroelektrinę, skelbia operatyvinė vadovybė „Pietūs“.

„Dabar tikslinami sunaikinimo mastai, vandens greitis ir tūris, galimos potvynių sritys. Visos paslaugos veikia. Situacija stebima“, – situaciją apibūdino OV „Pietūs“.

Apie tai, kad hidroelektrinė užminuota dar pernai spalį skelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

This reservoir provides the cooling water for the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. It will take some time for the reservoir to drain to a dangerous level for ZNPP, but the clock is now ticking.



And the destruction downstream will be enormous. https://t.co/3xasMGDD9y

