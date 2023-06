Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:18 | Jungtinė Karalystė ir toliau pasiryžusi tiekti ginklus Ukrainai

Jungtinė Karalystė ir toliau yra pasiryžusi tiekti ginklus Ukrainai, nepaisant Rusijos sabotažo, trečiadienį naujienų agentūrai AFP sakė šalies užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly.

„Priėmėme sąmoningą sprendimą, kad negalime leisti, jog Vladimiro Putino ar Kremliaus retorika ar sabotažas atgrasytų mus nuo teisingų veiksmų“, – teigė jis Paryžiuje vykstančio Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) susitikimo kuluaruose.

„Ukrainiečiams artėjant prie sėkmės ir pergalės, iš Kremliaus vis dažniau pasigirs griežtesni pareiškimai“, – pareiškė J. Cleverly.

Jis taip pat pažymėjo, kad Jungtinė Karalystė kol kas nėra linkusi kaltinti kurios nors pusės dėl Kachovkos užtvankos Ukrainoje sugriovimo. Sekretoriaus teigimu, šiuo metu šalis laukia visų faktų apie šį incidentą.

„Neketiname nieko sakyti, kol neturime visų turimų faktų. Todėl šiuo atveju ketiname elgtis atsargiai“, – nurodė J. Cleverly.

18:43 | R. T. Erdoganas Maskvai ir Kyjivui pasiūlė sudaryti komisiją dėl Kachovkos užtvankos

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas per pokalbius su Rusijos ir Ukrainos prezidentais pasiūlė sudaryti tarptautinę komisiją Ukrainos Kachovkos užtvankos sugriovimui ištirti, trečiadienį pranešė jo biuras.

Rusija ir Ukraina kaltina viena kitą dėl šios užtvankos susprogdinimo antradienį.

Po R. T. Erdogano pokalbio su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu jo biuras paskelbė, kad jis pasiūlė sudaryti komisiją, kurioje dirbtų ekspertai iš Rusijos ir Ukrainos, Jungtinių Tautų ir tarptautinės bendruomenės, įskaitant Turkiją.

R. T. Erdoganas šį pasiūlymą pateikė ir per pokalbį su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

V. Putinui jis nurodė, jog labai svarbu nuodugniai ištirti Kachovkos užtvankos susprogdinimą, kad nekiltų jokių papildomų klausimų.

Ši užtvanka buvo pastatyta ant Dnipro upės. Susidaręs rezervuaras tiekia aušinimo vandenį Rusijos okupuotai Zaporižios atominei elektrinei.

Kachovkos hidroelektrinė yra Rusijos okupuotoje Pietų Ukrainos dalyje. Dėl užtvankos sunaikinimo tūkstančiai civilių gyventojų tiek Kyjivo kontroliuojamame dešiniajame Dnipro krante, tiek rusų okupuotame kairiajame krante buvo priversti palikti savo namus, nes buvo užtvindyti didžiuliai žemupio plotai. Taip pat baiminamasi ekologinių padarinių.

V. Zelenskis sakė, kad Turkijos prezidentui kalbėjo apie Kachovkos užtvankos griūties humanitarines ir ekologines pasekmes.

Ukrainos lyderis taip pat socialiniame tinkle „Twitter“ angliškai parašė nusiuntęs R. T. Erdoganui skubių Ukrainos poreikių, susijusių su katastrofos padarinių likvidavimu, sąrašą.

Tuo metu Kremlius pranešė, kad V. Putinas Turkijos prezidentui telefoninio pokalbio metu pareiškė, kad Kachovkos užtvankos užpuolimas buvo barbariškas aktas, sukėlęs pavojų žmonėms ir ekologijai.

Tai pirmoji vieša Rusijos prezidento reakcija į šį įvykį.

NATO narė Turkija palaiko gerus santykius ir su Maskva, ir su Kyjivu.

18:08 | Šebekino mieste griaudi sprogimai

Rusijos Šebekino mieste, kuris yra Belgorodo regione, vėl tvyro neramumai – socialiniuose tinkluose užfiksuota, kaip po suduotų smūgių į dangų kyla juodi dūmai, matomi už daugelio kilometrų.

Kaip rašo UNIAN, remdamasi socialinio tinklo „Telegram“ kanalo informacija, kur ir buvo paviešinta vaizdinė medžiaga, gyventojams patariama užsidaryti namų langus dėl ore tvyrančių dūmų.

Pastebima, kad nors Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas nenurodė, kaip tokioje situacijoje turėtų elgtis gyventojai, tačiau jis informavo, kad miestas buvo apšaudytas iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų.

„Remiantis pirminiais duomenimis, aukų buvo išvengta. Daugiau kaip 40 smūgių buvo suduota į pramoninę zoną, kilo gaisras. Kiti 20 sviedinių pataikė į skirtingas miesto dalis. Miesto apšaudymas tęsiasi“, – pranešė V. Gladkovas.

Be to, pranešama, kad apšaudymai vyksta ir Novaja Tavolžankoje, kur šiuo metu yra įsitvirtinę „Rusų savanorių korpuso“ bei legiono „Rusijos laisvė“ kariai.

17:46 | Užtvankos susprogdinimas yra dar viena paskata stiprinti paramą Ukrainai – G. Landsbergis

Kachovkos hidroelektrinės užtvankos susprogdinimas yra dar viena paskata stiprinti paramą Ukrainai, sako užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Teroristai nesustoja, nebent jie yra sustabdomi. Todėl ilgalaikei taikai Europoje reikia tiek Ukrainos pergalės mūšio lauke, tiek kuo greitesnės kaltininkų atsakomybės tarptautiniame teisme. Šie beprecedenčiai Rusijos puolimai prieš civilinius objektus yra dar viena paskata demokratiniam pasauliui paspartinti ir padidinti teikiamą pagalbą Ukrainos žmonėms“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime trečiadienį cituojamas G. Landsbergis.

Taip ministras kalbėjo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Ministrų tarybos susitikime. Jame G. Landsbergis kvietė įgyvendinti Ukrainos reformas, prisidėti prie šalies atstatymo, taip atveriant kelią šaliai į Europos Sąjungą (ES) ir EBPO.

Sugriuvus užtvankai ir stipriai pakilus Dnipro upės vandens lygiui, Ukraina jau antrą dieną evakuoja tūkstančius žmonių, o Maskva ir Kyjivas kaltina vienas kitą dėl sprogdinimo.

G. Landsbergis taip pat sakė, kad Lietuva Ukrainos stojimo į ES ir EBPO procesus vertina kaip vienas kitą remiančius, skatinančius šalies reformas ir progresą.

„Šis planas yra ypatingos svarbos Ukrainai, nes tai, kas vyksta ten, svarbu ne tik ukrainiečiams, bet ir visam kontinentui, visam demokratiniam pasauliui. Būtina skubinti paramą Ukrainai, nes Rusijos terorų atakų alinamoje šalyje laikas nėra geriausias sąjungininkas“, – sakė ministras.

Susitikime ministras ragino EBPO atlikti globalios trąšų rinkos analizę, kuri pasiūlytų sprendimus dėl trąšų gamybos didinimo besivystančiose šalyse bei priklausomybės mažinimo nuo Rusijos ir Baltarusijos.

G. Landsbergis taip pat skatino EBPO įsitraukti į kovą su autoritarinių režimų taikoma ekonomine prievarta – dalyvauti kovos su ekonomine prievarta aljanse, kurį inicijuoja Lietuva.

„EBPO eina teisingu keliu, stiprindama bendradarbiavimą su Indijos–Ramiojo vandenynų regionu, bet kviečiu EBPO aktyviau dirbti kituose regionuose, siekiant mažinti priklausomybę nuo Kinijos ir Rusijos įtakos. Naujųjų laikų istorija rodo, kad šios priklausomybės atėjus laikui gali būti panaudotos prieš mus“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

EBPO Ministrų tarybos posėdžio metu Lietuvos ministras susitiko su Vietnamo užsienio reikalų ministru Bui Thanhiu Sonu (Bui Taniu Sonu) bei aptarė planuojamus vizitus ir dvišalių ekonominių santykių perspektyvas.

Ministrų tarybos susitikimas yra pagrindinis EBPO aukšto lygio renginys, kuriame dalyvauja EBPO narių ir šalių partnerių ministrai. Susitikimui šiemet pirmininkauja Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius James Cleverly.

16:59 | V. Zelenskis su R. T. Erdoganu kalbėjosi apie užtvankos griūties pasekmes žmonėms

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad trečiadienį telefonu Turkijos prezidentui Recepui Tayyipui Erdoganui kalbėjo apie Kachovkos užtvankos griūties humanitarines ir ekologines pasekmes.

V. Zelenskis taip pat socialiniame tinkle „Twitter“ angliškai parašė nusiuntęs R. T. Erdoganui skubių Ukrainos poreikių, susijusių su katastrofos padarinių likvidavimu, sąrašą.

16:17 | R. T. Erdoganas V. Zelenskiui pasiūlė atlikti tyrimą dėl sugriautos užtvankos

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas trečiadienį per pokalbį su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu pasiūlė sudaryti tarptautinę komisiją, kuri ištirtų strategiškai svarbios užtvankos Ukrainos pietuose griūtį, pranešė jo biuras.

„Prezidentas Erdoganas sakė, kad galėtų būti sudaryta komisija, kurioje dalyvautų kariaujančių šalių, Jungtinių Tautų ir tarptautinės bendruomenės, įskaitant Turkiją, ekspertai, kad būtų atliktas išsamus sprogimo Kachovkos užtvankoje tyrimas“, – po pokalbio sakė Turkijos lyderio administracija.

15:48 | Ukrainos fronto linijoje susprogdintas amoniako vamzdynas

Ukrainos teritorijoje palei pat fronto liniją prieš kelias dienas buvo susprogdintas amoniako vamzdynas, nukentėjo keli civiliai, skelbiama „Zerkalo“. Rusija apkaltino Ukrainą surengus diversiją, tačiau ukrainiečiai jau prieš kelias dienas pranešė apie rusų įvykdytą apšaudymą šioje teritorijoje ir pažeistą vamzdyną.

15:10 | Praėjus dienai po užtvankos sunaikinimo Pietų Ukrainoje toliau kyla vanduo

Pietų Ukrainoje trečiadienį toliau kyla potvynio vandens lygis, pareigūnams perspėjus, kad dėl Dnipro upės užtvankos sunaikinimo iš milžiniško rezervuaro toliau plūsta vanduo.

Kai kurie ukrainiečiai užlietose vietovėse naktį praleido ant stogų.

Aidint artilerijos šūviams, žmonės skubėjo pasitraukti iš pavojingos zonos, lipo į karinius sunkvežimius ar plaustus.

Gyventojų namuose vandens buvo iki kelių. Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai neša žmones į saugią vietą ir kaip upe plaukia nuplėštas pastato stogas.

Ukrainos kontroliuojamose teritorijose vakarinėje Dnipro pusėje Chersono regioninės karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas teigė, kad vandens lygis turėtų pakilti dar vienu metru.

Ukrainos gelbėjimo tarnybos pranešė, kad Ukrainos kontroliuojamoje pusėje išgelbėta daugiau kaip 1 450 žmonių, o rusų kontroliuojamame krante pareigūnai sakė, kad čia evakuoti 1 274 žmonės.

14:54 | NYT: sprogimas įvyko iš vidaus

„The New York Times“ (NYT) cituoja inžinerijos ir amunicijos specialistus ir skelbia, kad turimi įrodymai rodo, kad Kachovkos hidroelektrinės sprogimas įvyko iš vidaus. Vietos gyventojai praneša, kad sprogimą išgirdo apie 2,50 val. antradienio rytą.

„Sprogimas uždaroje erdvėje, kai visa jo energija nukreipiama į aplink esančią konstrukciją, gali padaryti didžiausią žalą. Net tada, pasak ekspertų, užtvankai pralaužti prireiktų mažiausiai šimtų kilogramų sprogmenų“, – skelbia NYT.

Išorinis bombos ar raketos susprogdinimas į užtvanką pasiųstų tik nedidelę savo jėgos dalį, o norint pasiekti panašų efektą, prireiktų daug kartų didesnės galios sprogmenų.

Ilinojaus (JAV) universiteto inžinerijos profesorius ir sprogmenų ekspertas Nickas Glumakas pažymėjo, kad sprogmenų, kuriuos gali gabenti kovinė galvutė, kiekis yra ribotas. Anot jo, net „tiesioginis smūgis“ užtvankos gali nesugriauti.

Merilendo (JAV) universiteto inžinerijos profesorius ir Nacionalinės inžinerijos akademijos narys Gregory B. Becheris, tyrinėjęs užtvankos gedimą, Kachovkos hidroelektrinės atvejį pavadino įtartinu.

Jis aiškino, kad kai kurios užtvankos griūva dėl jas „perliejančių“ stiprių vandens srovių. Tačiau nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad Kachovkos užtvanka pirmiausia buvo pralaužta viduryje, šalia elektrinės, esančios greta Rusijos kontroliuojamo Dnipro kranto. Abu užtvankos galai iš pradžių atrodė nepažeisti, nors dienai bėgant vis daugiau užtvankos griuvo.

14:20 | NATO sąjungininkės rengia precedento neturinčias oro pajėgų pratybas

Vokietija ruošiasi surengti didžiausias NATO istorijoje oro pajėgų dislokavimo pratybas, trečiadienį pranešė Vokietijos ir JAV pareigūnai.

Jomis bus siekiama padaryti įspūdį tiek sąjungininkams, tiek potencialiems priešininkams, pavyzdžiui, Rusijai.

Birželio 12–23 dienomis vyksiančiose pratybose „Air Defender 23“ dalyvaus 10 000 karių ir 250 orlaivių iš 25 šalių. Vien Jungtinės Valstijos siunčia 2 000 karių ir apie 100 lėktuvų.

Pratybose bus reaguojama į imituojamą išpuolį prieš NATO valstybę narę.

„Tai pratybos, kurios padarytų didžiulį įspūdį bet kam“, – sakė JAV ambasadorė Vokietijoje Amy Gutmann.

„Tai neabejotinai pademonstruos mūsų sąjungininkų pajėgų NATO, kaip pirmojo reagavimo priemonės, miklumą ir greitumą, – kalbėjo ji. – Būčiau labai nustebusi, jei kuris nors pasaulio lyderis neatsižvelgtų į tai, ką tas rodo, kalbant apie šio aljanso dvasią.“

„Įskaitant poną Putiną“, – pridūrė ji, turėdama omenyje Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną.

13:53 | Prasidėjo mūšis dėl Bachmuto: Ukraina paskelbė perėjusi į puolimą

Ukrainos kariuomenė Bachmuto kryptimi perėjo iš gynybinių pozicijų į puolimą ir ženkliai pasistūmėjo keliose vietose, paskelbė oficiali Ukrainos kariuomenės atstovė Hanna Maliar.

„Bachmuto kryptimi mūsų pajėgos perėjo iš gynybos į puolimą. Per praėjusią parą įvairiomis Bachmuto kryptimis turime progresą nuo 200 iki 1,1 tūkst. metrų. Priešas šiomis kryptimis perėjo į gynybą, bandant išlaikyti užimtas pozicijas. Dabar priešas sutraukia savo rezervus šia kryptimi iš gilumos gynybai“, – skelbia Ukrainos gynybos viceministrė.

13:25 | Reaguodama į sugriautą užtvanką, Lietuva Ukrainai siunčia humanitarinę pagalbą

Reaguodama į šią savaitę sugriautą Kachovkos hidroelektrinės užtvanką, Lietuva Ukrainai perduos humanitarinę pagalbą, trečiadienį nusprendė Vyriausybė.

„Suprantame, kad tikrai yra labai sudėtinga situacija, turime padaryti viską, kad padėtume savo draugams ir broliams ukrainiečiams“, – žurnalistams sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Į Ukrainą iš rezervo bus siunčiama 30 palapinių, 240 sudedamų lovų, 50 tūkst. eurų finansinė parama.

12:53 | Ukrainos premjeras: užtvankos sugriovimas – aplinkos katastrofa

Ukrainos premjeras trečiadienį sakė, kad Kachovkos užtvankos sugriovimas yra viena reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių aplinkos katastrofų Europoje.

Vaizdo ryšiu kalbėdamas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) susitikimui Paryžiuje, Denysas Šmyhalis sakė, kad užtvankos susprogdinimas paveiks laukų drėkinimo sistemas Pietų Ukrainoje, o tai nulems sausrą ir derliaus sumažėjimą.

Be to, griuvus užtvankai į Dnipro upę išsiliejo 150 tonų mašininės alyvos.

12:22 | DB: sudėtinga padėtis Chersone

Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos, Kachovkos hidroleketrinė buvo susprogdinta antradienį apie 3 val. ryto.

„Iki 12 val. buvo nušluota visa rytinė užtvankos dalis ir didžioji dalis vandens ir komunalinių paslaugų infrastruktūros. Prieš griūtį Kachovkos tvenkinio vandens lygis buvo rekordiškai aukštas, todėl ypač didelis vandens kiekis užtvindė teritoriją pasroviui“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo britų žvalgai.

„Tikėtina, kad per kelias ateinančias dienas užtvankos konstrukcija dar labiau pablogės ir sukels papildomus potvynius“, – įspėjo žvalgyba.

Tiesa, britų teigimu, mažai tikėtina, kad dėl potvynio kyla tiesioginis pavojus Zaporižios atominei elektrinei, esančiai už 120 km nuo užtvankos.

