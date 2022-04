Karas Ukrainoje. Rusijos jūrų pajėgos sparnuotosiomis raketomis apšaudo Ukrainą

Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

13:14 | Pagrobtas buvęs Chersono administracijos vadovas

Chersone buvo pagrobtas buvęs regiono administracijos vadovas Andrejus Putilovas, praneša Ukrainos žiniasklaida.

In #Kherson, the former head of the regional administration Andrei Putilov was kidnapped, #Ukrainian media report. pic.twitter.com/YfyPf02rjI — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

12:40 | Rusija į karą siekia įtraukti rezervistus

JAV pareigūnas penktadienį tvirtino, kad Rusija siekia į kariuomenę įtraukti 60 tūkst. rezervistų.

Tiesa, nėra žinoma, ar šis Kremliaus planas bus sėkmingas.

⚡️ US official says Russia seeks to recruit more than 60,000 reservists.



Russia has started mobilizing reservists but it is unclear how successful that effort will be, the official told Reuters on April 8.

12:29 | Rusijos jūrų pajėgos apšaudo raketomis Ukrainą

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija šeštadienį pranešė, kad Rusijos karo laivai leidžia sparnuotąsias raketas į Ukrainą, palaikydami Maskvos pajėgų karines operacijas rytiniame Donbaso regione ir aplink Mariupolio bei Mykolajivo miestus.

Ryte paskelbtame pranešime ministerija nurodė, kad Rusijos aviacija tikriausiai suaktyvins veiksmus Ukrainos pietuose ir rytuose, toliau teikdama paramą šioms operacijoms.

Ministerija pridūrė, kad Rusija stengiasi sukurti sausumos koridorių tarp 2014 metais jos aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų kontroliuojamos Donecko srities dalies, bet šiuos užmojus „toliau žlugdo Ukrainos priešinimasis“.

Britų pareigūnai taip pat sakė, kad Rusija toliau atakuoja civilius ir kaip pavyzdį paminėjo penktadienį įvykdytą raketų smūgį rytinio Ukrainos miesto Kramatorsko traukinių stočiai, per kurį žuvo dešimtys žmonių

12:12 | Suomija griebėsi sankcijų prieš Rusiją

Suomija uždraudžia sausumos krovinių gabenimą transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos.

Priemonė įsigaliojo balandžio 9 dieną.

11:49 | EK vadovė: Rusijos laukia „irimas“, o Ukraina turi „europinę ateitį“

Rusijos laukia „irimas“ dėl vis griežtesnių Vakarų šalių sankcijų, o Ukraina turi „europinę ateitį“, penktadienį viešėdama Kyjive pareiškė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.

„Rusiją apims ekonominis, finansinis ir technologinis irimas, o Ukraina žygiuoja į europinę ateitį“, – per bendrą spaudos konferenciją su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu sakė Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucijos vadovė.

„Jūsų kova taip pat yra mūsų kova. Šiandien esu čia, Kyjive, siunčiu labai stiprią žinią, kad ES – jūsų pusėje. Mes stovime kartu su jumis“, – kalbėjo U. von der Leyen.

EK vadovė pasmerkė civilių žudynes netoli Kyjivo esančiame Bučos mieste. Ukraina dėl šių žiaurumų kaltina Rusiją, kelias savaites kontroliavusią tą teritoriją.

„Bučoje buvo sudaužytas mūsų žmoniškumas“, – kalbėjo U. von der Leyen ir pasmerkė „pasibaisėtiną“ dešimčių žmonių žūtį per anksčiau penktadienį surengtą raketų ataką Ukrainos rytinio Kramatorsko miesto traukinių stotyje.

„Mobilizuojame mūsų ekonominę galią, kad priverstume [Rusijos prezidentą Vladimirą] Putiną labai, labai brangiai sumokėtume“, – sakė ji.

V. Zelenskis sakė, kad yra „asmeniškai dėkingas“ U. von der Leyen už penkis ES sankcijų Maskvai paketus, bet pridūrė, kad „to nepakanka“.

„Jie iš mūsų daug atėmė – teritorijų, žmonių. Galime susigrąžinti teritoriją, bet niekada nebegalėsime susigrąžinti žmonių“, – pabrėžė jis.

„Už visa tai Rusija privalo prisiimti atsakomybę. Štai kodėl prašau padėti mums savo sankcijomis. Jos turėtų tik didėti“, – aiškino prezidentas.

Kalbėdama apie Ukrainos pastangas įstoti į Europos Sąjungą, U. von der Leyen sakė: „Esame kartu su jumis, jums svajojant apie Europą.“

Ji simboliškai įteikė V. Zelenskiui klausimyną, tapsiantį „pagrindu“ diskusijoms dėl Kyjevo europinių siekių artimiausiomis savaitėmis.

„Čia prasideda jūsų kelias į Europą ir Europos Sąjungą“, – pabrėžė Europos Komisijos vadovė.

11:33 | Abramovičius prašo paskolų: neturi, iš ko sumokėti atlyginimų darbuotojams

Rusų oligarchas Romanas Abramovičius kreipėsi į turtingus ausmenis JAV, prašydamas milijoninių paskolų tam, kad jis galėtų sumokėti darbuotojams.

„Daily Mail“ rašo, kad R. Abramovičius, kuriam dėl Rusijos pradėtos invazijos Ukrainos teritorijoje taikomos sankcijos, apribojančios galimybę naudotis savo turtu, kreipėsi į Holivoduo prodiuserį Bretta Ratnerį, taip pat Rošildų šeimą, prašydamas gauti 1 mln. vertės paskolą.

Visgi pats oligarchas šiuos pranešimus neigia.

11:10 | Černihivo atstatymui prireiks mažiausiai 4-erių metų

Černihivo meras Vladislavas Atrošenko sako, kad po Rusijos įvykdytų atakų miestui atkurti prireiks mažiausiai 4-erių metų.

Kiek anksčiau V. Atrošenko teigė, kad okupantai mieste sunaikino 70 proc. infrastruktūros.

10:52 | „Youtube“ užblokavo Rusijos Valstybės Dūmos kanalą

„YouTube“ platforma užblokavo Rusijos Valstybės Dūmos kanalą, kuris turėjo apie 145 tūkst. prenumeratorių.

10:39 | Rusija pražudė beveik 200 Ukrainos vaikų

Ukrianos generalinė prokuratūra pranešė, kad nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios okupantai nužudė mažiausiai 176 vaikus, dar 324 buvo sužeisti.

Since the start of #Russia's invasion in #Ukraine 176 children died and 324 were wounded, according to the Prosecutor General's Office of Ukraine. pic.twitter.com/NHbuICcZlN — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

10:08 | Nukautas rusų pulkininkas

Ukrainos kariuomenė nukovė rusų pulkininką leitenentą Georgijų Petruniną.

„Telegram“ tinkle savanorių bendruomenė „InformNapalm“ pranešė, kad rusų leitenantas G. Petruninas buvo Samaros karinis komendatas.

Rusijos atstovai sako, kad G. Petruninas žuvo kovo pabaigoje ir buvo palaidotas balandžio 5 d. Volgograde.

09:50 | Sutarta dėl 10 humanitarinių koridorių

Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščiuk sakė, kad buvo susitarta dėl 10 humanitarinių koridorių, siekiant evakuoti žmones iš okupantų kontroliuojamų teritorijų, praneša „Reuters“.

Vienas iš humanitarinių koridorių skirtas ir tiems, kurie evakuojasi pravačiu transportu iš Mariupolio miesto.

Humanitariniai koridoriai veiks šeštadienį.

09:38 | Okupantai surengė naują ataką

Rusijos okupantai raketomis smogė infrastruktūrai, esančiai Mirgorode, Poltavos srityje. Pranešama, kad du žmonės buvo sužeisti.

⚡️ Russian missile strikes infrastructure in Myrhorod, Poltava Oblast.



Two people were injured as a result of the attack, Dmytro Lunin, governor of the region, said on April 9. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 9, 2022

09:26 | Rusijos ambasadorius griebiasi grasinimų

Rusijos ambasadorius JAV Anatolijus Antonovas teigia kad Vakarų šalių veiksmai gali sukelti tiesioginę karinę Rusijos ir Amerikos konfrontaciją.

The actions of Western countries are dangerous and provocative, they can lead to a direct military confrontation between #Russia and #America, #Russian Ambassador to the US Anatoly #Antonov said. pic.twitter.com/ehXAdzdBVD — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

09:05 | Skelbia, kuriuose regionuose okupantai sutelkę savo pajėgas

JK Gynybos ministerija naujausiame pranešime teigia, kad Rusija yra sutelkusi sustiprintas karines operacijas Donbaso, Mariupolio ir Nikolajaus regionuose.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022

09:01 | Rusijoje – protestas prieš karinę invaziją Ukrainoje

Šeštadienį Rusijos mieste chabarovske žmonės išėjo protestuoti prieš Rusijos vykdomą invaziją Ukrainos teritorijoje, rašo NEXTA.

Teigiama, kad protesto dalyviai, kaip ir įprasta Rusijoje, buvo sulaikomi, jiems surašyti protokolai.

In #Khabarovsk today people came out for anti-#war pickets.



As usual, they ended up with detentions and administrative protocols. pic.twitter.com/a7piL7WXDT — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

08:53 | Ukraina išlaiko gynybinę poziciją, Rusija perdislokuoja karius

JAV įsikūręs karo studijų institutas savo naujausioje analizėje teigia, kad Ukrainos pajėgos išlaiko gynybines pozicijas rytinėse ir pietvakarinėse Mariupolio miesto teritorijose, rašo „The Guardian“.

Tuo metu Rusijos karinės pajėgos toliau bando perdislokuoti karius, išvestus iš šiaurės rytų Ukrainos teritorijos, siekiant sustiprinti atakas rytinėje Ukrainos dalyje.

Nepaisant to, teigiama, kad nėra galutinai aišku, ar iš minėtų teritorijų išvestiems Rusijos kariams pavyks pasiekti didesnį proveržį, be to, pastebima, kad jų moralė yra sumenkusi.

#Mariupol Update:#Ukrainian forces continued to hold out against #Russian assaults in areas of southwestern and eastern Mariupol, notably in the port and the Azovstal Metallurgy plant, respectively. https://t.co/q2yWXZGFBW pic.twitter.com/D6yKmN9B5m — ISW (@TheStudyofWar) April 8, 2022

08:46 | Rusija uždarė žmogaus teisių organizacijų „Amnesty International“ ir HRW vietos padalinius

Rusija penktadienį pranešė uždariusi žmogaus teisių organizacijų „Human Rights Watch“ (HRW) ir „Amnesty International“ vietos padalinius, dirbusius šalyje pastaruosius 30 metų.

Šis pranešimas buvo paskelbtas Rusijos karinės kampanijos prieš provakarietišką Ukrainą 44-ąją dieną. Šis puolimas jau nusinešė tūkstančius žmonių gyvybių ir dar 11 mln. privertė palikti savo namus arba šalį, todėl Europoje išsivystė didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių krizė.

HRW Rusijoje dirbo 30 metų, o „Amnesty“ veikė nuo 1993-iųjų.

Iš viso 15 organizacijų buvo išbrauktos iš Rusijoje veikiančių tarptautinių organizacijų ir užsienio nevyriausybinių organizacijų registro dėl „dabar galiojančių Rusijos Federacijos įstatymų pažeidimų“, sakom Teisingumo ministerijos pranešime, kuriame daugiau detalių nepateikiama.

Rusija taip pat uždarė Carnegie fondo už tarptautinę taiką, Friedricho Naumanno laisvės fondo, Agos Khano, Lenkų bendrijos ir kitų organizacijų vietos biurus.

HRW Europos ir Centrinės Azijos padalinio direktoriaus pavaduotojas Rachel Denber sakė, kad beveik neabejotina, kad šis žingsnis yra atsakas į organizacijos pranešimus apie brutalią Rusijos invaziją Ukrainoje.

„Rusijos vyriausybė jau labai aiškiai parodė, kad jai jokios naudos iš bet kokių faktų, susijusių su civilių apsauga Ukrainoje. Tai tėra dar vienas mažas to įrodymas“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime rašo R. Denber.

R. Denber, kuri anksčiau vadovavo HRW biurui Maskvoje, sakė, kad „Human Rights Watch“ tęs darbą Rusijoje.

„HRW dirbo Rusijoje nuo sovietinių laikų, kai ji buvo uždara totalitarinė valstybė, – pridūrė ji. – Rasdavome būtų dokumentuoti žmogaus teisių pažeidimus anuomet ir toliau darysime tai ateityje.“

08:35 | Odesos mieste – komendanto valanda

Nuo šeštadienio vakaro iki pirmadienio vakaro Ukrainos pietiniame Odesos mieste galios komendanto valanda.

Griebtis šios saugumo priemonės buvo nuspręsta po to, kai Rusijos kariuomenė įvykdė kruviną ataką Kramatorsko traukinių stotyje ir pražudė daugiau kaip 50 žmonių, rašo „The Guardian“.

08:24 | Joe Bidenas pasirašė du naujus įstatymus

JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį pasirašė du įstatymus dėl tolesnių sankcijų, nukreiptų prieš Rusiją ir Baltarusiją, pranešė Baltieji rūmai, rašo CNN.

Vienas iš pasirašytų įstatymų sustabdys normalius prekybinius santykius su Rusija ir Baltarusija, bus taikomi didesni mporto tarifai. Taip pat pasirašytas įstatymas ir dėl Rusijos energijos pirkimų sustabdymo, įskaitant naftą, anglį ir gamtines dujas.

08:03 | JAV pareigūnas: už Kramatorsko subombardavimą atsakinga Rusija

JAV gynybos departamento pareigūnas tvirtina, kad už Kramatorsko geležinkelio stoties subombardavimą, per kurį žuvo mažiausiai 50 žmonių, yra atsakinga Rusijos kariuomenė, rašo „Ukrinform“.

Pasak JAV pareigūno, Rusijos karinės pajėgos iš pradžių paliudijo apie tikslą pasiekusių raketų „Tochka-U“ smūgį, tačiau, sužinoję apie civilių mirtis, nuo šio teiginio staiga atsitraukė.

07:39 | Rusija pakeitė karo vadą, sako Vakarų pareigūnas

Vakarų pareigūnas tvirtina, kad Rusija pertvarkė karinio vadovavimo Ukrainoje pagrindus, o naujai paskirtas generolas turi didelę kovinių operacijų patirtį Sirijoje, rašoma BBC.

Šaltinis sakė, kad invazijai Ukrainoje dabar vadovauja Rusijos pietinės karinės apygardos vadas generolas Aleksandras Dvornikovas.

„Jis turi didelę Rusijos karinių operacijų Sirijoje patirtį. Manome, kad karinis vadovavimas ir kontrolė pagerės“, – teigė šaltinis.

Aiškinama, kad tokiu būdu Rusija siekia pagerinti karinį koordinavimą tarp įvarių padalinių.

Iki šiol Rusija „specialios operacijos“ metu savo karinius tikslus bandė pasiekti per 44 dienas, tačiau, nepavykus užimti didžiųjų miestų, įskaitant sostinę Kyjivą, okupantai tikina atsitraukiantys ir dabar nusitaikė į Donbaso regioną, esantį rytuose.

Visgi Vakarų pareigūnas tikina, kad dabartinė Rusijos okupantų taikoma taktika neveikia.

„Jei Rusija nesugebės pakeisti taktikos, sunku suvokti, kaip okupantams pavyks pasiekti net ir šiuos ribotus tikslus“, – sakė jis.

Manoma, kad Rusija surengs naujas atakas Ukrainos teritorijoje, siekdama sulaukti tam tikros sėkmės iki gegužės 9 d., kai šalis pažymės pergalę Antrajame pasauliniame kare.

07:18 | Siunčia naują dalinį į Ukrainą

Į Ukrainą okupantai siunčia naują karinį dalinį iš vienos skurdžiausių ir labiausiai atsilikusių Rusijos regionų Tuvos.

07:00 | Japonija išsiunčia rusų diplomatus, atsisako anglies importo

Japonijos ministras pirmininkas Fumio Kishida penktadienį surengė spaudos konferenciją, kurioje paskelbė apie 8 Rusijos diplomatų išsiuntimą iš šalies, rašo BBC.

Be to, Japonijos premjeras teigė, kad šalis visiškai atsisako Rusijos anglies importo dėl pradėtas karinės invazijos Ukrainoje.

06:40 | V. Zelenskis: tai, ką padarė Rusija, yra karo nusikaltimas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasauliniu mastu tvirtai reaguoti į penktadienį Rusijos kariuomenės įvykdytą kruviną nusikaltimą subomborduojant Kramatorsko srityje esančią geležinkelių stotį ir nužudant dešimtis civilių, tarp kurių buvo vaikų.

Pasak jo, okupantai paleisdami raketas ir nužudydami mažiausiai 50 žmonių, tarp kurių buvo ir 5 vaikai, įvykdė tikrą karo nusikaltimą, už kurį privalo sulaukti visų valstybių tvirtos reakcijos.

„Tikimės tvirto, visuotinio atsako į šį karo nusikaltimą. Kaip ir žudynės Bučoje, kaip ir daugelis kitų Rusijos karo nusikaltimų, raketos smūgis į Kramatorską turi būti vienas iš kaltinimų, atsidursiantis tribunole. Tai būtinai įvyks.

Visos pasaulios pastangos kiekvieną minutę bus nukreiptos nustatyti, kas ir ką padarė, kas davė įsakymus, iš kur buvo paleista raketa, kam ta raketa priklauso, kas davė įsakymą ir kaip buvo koordinuojamas smūgis“, – sakė Ukrainos prezidentas.

V. Zelenskis pažymėjo, kad po Rusijos atakos Kramatoske, 38 žmonės žuvo iš karto, o dar 12 žmonių mirė ligoninėje.

Ukrainos prezidentas taip pat dar kartą paprašė pasaulio valstybių suteikti Ukrainos kariuomenei daugiau ginklų ir sugriežtinti sankcijas Rusijai.

JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį apkaltino Rusiją surengus ataką prieš traukinių stotį Ukrainos rytiniame Kramatorsko mieste, o šį išpuolį pavadino „siaubingu žiaurumu“.

Per smūgį stotyje, kur evakuacijos laukė iš Rytų Ukrainos pabėgti norintys asmenys, žuvo mažiausiai 50 žmonių.

„Išpuolis Ukrainos traukinių stotyje yra dar vienas siaubingas žiaurumas, kurį įvykdė Rusija, smogdama civiliams gyventojams, mėginusiems evakuotis ir pasiekti saugią vietą“, – tviteryje parašė J. Bidenas.

06:32 | JK į Ukrainą siunčia šarvuočius

Jungtinė Karalystė (JK) į Ukrainą pirmą kartą siunčia šarvuočius „Mastiff“. Šios karinės pagalbos vertė siekia 100. mln. svarų sterlingų, rašo „Sky News“.

JK Gynybos sekretorius Benas Wallace'as teigia, kad Ukrainos kariai, naudodami 23 tonas sverenčias kovos mašinas „Mastiff“ galės panaudoti vykdant puolimo operacijas netoli dislokuotų Rusijos karinių pajėgų linijų.

06:24 | Rusija ruošiasi suduoti naują smūgį

Ukrainos karinės žvalgybos agentūros vadovas Kyrylo Budanovas teigia, kad Rusijos karinės pajėgos persigrupuoja prieš pajudėdamos link Charkivo, rašoma CNN.

Be to, pabrėžiama, kad papildomi rusų kariai dislokuojamo Belgorode, kadangi tokiu būdu siekiama kompensuoti patirtus nuostolius karo lauke.

06:16 | Evakuota beveik 7 tūkst. civilių

Pasak Ukrainos vicepremjerės Irynos Vereščiuk, penktadienį, pasitelkiant humanitarinius koridorius, šalyje buvo evakuoti 6665 žmonės.

06.05 | Čekija Ukrainai perduoda tankų, kovos mašinas, raketų paleidimo įrenginius

Čekija į Ukrainą pristatė tankų, raketų paleidimo įrenginius, haubicas ir pėstininkų kovos mašinas, praneša naujienų agentūra „Reuters“.

Karinės parama Ukrainai siekia šimtus milijonų dolerių.

Ukraina ne kartą ragino Vakarus skubiai tiekti daugiau ginklų, ypač sunkiosios technikos.

Svarbiausi penktadienio įvykiai: