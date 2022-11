Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

09:18 | Ukrainos pajėgas kelyje į Chersoną pasitiko šypsenos, gėlės ir rusų paliktos minos

Ukrainos pajėgas, penktadienį judėjusias į šalies pietuose esantį Chersono miestą, pasitiko vietos žmonių šypsenos ir gėlės, taip pat atsitraukusios rusų kariuomenės paliktos minos.

„Matome malonius, besišypsančius veidus, gėles, siuvinėtus rankšluosčius; juos užsidedame ant savo transporto priemonių“, – sakė vieno karo medikų junginio, buvusio už 50 km nuo Chersono, vadas Andrijus Žolobas.

REKLAMA

„Matome vaikus, atbėgančius mūsų pasitikti ir mus sveikinančius“, – sakė šis vyras iš vakarinio Lvivo miesto, prieš karą dirbęs ortopedu.

Ukrainos kariuomenė penktadienį paskelbė įžengusi į Chersoną, iš kurio atsitraukė rusų pajėgos. Šis srities centras Maskvos pajėgų buvo užimtas prieš devynis mėnesius, invazijos pradžioje.

A. Žolobas pripažino, kad srityje „turbūt yra kažkiek vietos žmonių“, apgailestaujančių dėl rusų atsitraukimo, bet pridūrė, jog džiaugiasi tokių nesutikęs.

REKLAMA

REKLAMA

Kitas ukrainiečių karys, ką tik įžengęs į Chersono miestą, naujienų agentūros AFP žurnalistui parodė artėjant prie miesto nufilmuotą medžiagą. Viename įraše jauna moteris šaukia „Šlovė Ukrainai!“ ir siunčia oro bučinius kariams.

Kitame įraše dešimtys civilių netoli Ukrainos vėliavos spalvomis papuoštos autobusų stotelės karių transporto priemonę pasitinka plojimais, gėlėmis ir šūksniais „Mūsų gelbėtojai!“.

„Taip yra visur“, – sakė karys, dėl saugumo negalėjęs viešinti savo vardo.

A. Žolobo brigada žygiuoti į Chersoną pradėjo praėjusią savaitę, prieš tai stovyklavusi kelis mėnesius.

Kariai iš pradžių judėjo lėtai, o pastarąsias 48 valandas – labai sparčiai.

„Mūsų priešas sumanus ir pavojingas. Dabartinis... žengimas į priekį ir okupantų pabėgimas...visiems mums buvo netikėtas“, – sakė A. Žolobas.

Pastaraisiais mėnesiais vyko „pozicinis karas su puolimais, artilerijos dvikovomis“, buvo „labai sunku, kruvina, daug nuostolių, labai sekinama“, pasakojo jis.

REKLAMA

REKLAMA

Kario teigimu, regione sunaikinta daug namų, žemės ūkio technikos.

A. Žolobas taip pat sakė, kad nors džiaugiasi, vis dėlto nepraranda budrumo ir įtarumo, nes Ukrainos pareigūnai ne kartą įspėjo saugotis Rusijos pajėgų paliktų apgaulingų minų.

Dabar visur yra rusų karių prieš atsitraukimą padėtų minų ir nesprogusių šaudmenų, galinčių sprogti bet kurią akimirką, sakė jis.

08:39 | J. Prigožinas kuria naujas karines struktūras

Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas formuoja naujas karines struktūras Belgorodo ir Kursko regionuose, rašo UNIAN, remdamasi JAV Karo studijų instituto analitikų teigimu.

Pastebima, kad šiuo metu pasienio zonose yra treniruojami į karinę struktūrą įtraukti asmenys.

Manoma, kad J. Prigožino užmojis Belgorodo ir Kursko srityse sukurti naujas karines struktūras reiškia norą padidinti savo autoritetą ir galią, nebūti visos Rusijos kariuomenės dalimi.

„J. Prigožinas greičiausiai ir toliau kurs karines struktūras, savo privačią armiją, siekdamas plėsti savo įtaką ir pozicijas Rusijos politiniame rate“, – sakoma analitikų pranešime.

REKLAMA

REKLAMA

Pastebima, kad Kremliaus vykdoma mobilizacija kai kuriuose regionuose lėmė ir tam tikras pasipiktinimo bangas. Pavyzdžiui, Kursko srityje mobilizuotų asmenų sutuoktinės kreipėsi į valdžią tam, kad susigrąžintų savo vyrus.

Be to, dar lapkričio 11 d. mobilizuotų asmenų artimieji iš Belgorodo regiono skundėsi socialiniuose tinkluose dėl to, kad į karą paimtiems asmenims išmokos yra gerokai mažesnės, nei žadėjo Rusijos valdžios atstovai.

Analitikų pastebėjimu, karo fronte mobilizuotas karinis personalas ir toliau patiria milžiniškų pralaimėjimų.

08:22 | Baltųjų rūmų atstovas: Chersono išvadavimas yra strategiškai svarbus

Baltųjų rūmų patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas teigė, kad Chersono išvadavimas Ukrainai reiškia „išskirtinę pergalę“. Visgi J. Sullivanas negalėjo patvirtinti fakto, kad rusų kariai atsitraukė iš Chersono regiono dešiniojo krašto.

„Atrodo, kad ukrainiečiai ką tik laimėjo išskirtinę pergalę, kuomet vieninteliame regiono centre, kurį buvo okupavusi Rusija, vėl suplėvesavo Ukrainos vėliava. Tai gana įsimintinas dalykas“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

REKLAMA

J. Sullivano pastebėjimu, kad ši ukrainiečių pergalė kare yra svarbi strategiškai.

„Galimybė išstumti rusus į kitą upės pusę reiškia, kad ilgalaikė puolimo grėsmė Odesai ir Juodosios jūros pakrantei yra gerokai sumažėjusi“, – teigė jis.

Tiesa, JAV atstovas pažymėjo, kad nors tai yra galingas ukrainiečių pasiekimas, tai anaiptol nereiškia pergalės kare.

08:10 | Zelenskis: Chersonas mūsų

Chersonas „mūsų“, penktadienį socialiniuose tinkluose parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, Rusijai paskelbus, kad jos kariuomenė atsitraukė iš šio Pietų Ukrainos miesto.

„Mūsų žmonės. Mūsų. Chersonas“, – parašė V. Zelenskis platformoje „Telegram“, kurioje paskelbė ir mėgėjišką vaizdo įrašą, kuriame, regis, matyti ukrainiečių kariai, susitinkantys su miesto gyventojais.

Ukraina kiek anksčiau penktadienį paskelbė, kad jos pajėgos įžengia į Chersono miestą ir gyrė šią „svarbią pergalę“, Rusijai pranešus, kad jos kariuomenė atsitraukė iš miesto į gynybines pozicijas rytiniame Dnipro upės krante.

REKLAMA

REKLAMA

„Chersonas grįžta ukrainiečių kontrolėn, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų junginiai įžengia į miestą“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė ukrainiečių Gynybos ministerija.

„Rusijos įsibrovėlių atsitraukimo kelius ugnimi kontroliuoja Ukrainos kariuomenė. Bet kokie bandymai priešintis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms bus sustabdyti“, – sakoma pranešime.

Prieš tai Rusija pranešė užbaigusi savo pajėgų atitraukimą.

„Šiandien 5 val. ryto Maskvos (4 val. Lietuvos) laiku Rusijos pajėgų perkėlimas į kairįjį (rytinį) Dnipro upės krantą buvo užbaigtas. Dešiniajame (vakariniame) krante nepalikta nė vieno karinės įrangos vieneto ar ginklo“, – sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime socialinėje žiniasklaidoje.

Rusija taip pat paskelbė iš Chersono srities, įskaitant Chersono miestą, atitraukusi per 30 tūkst. karių.

„Iš viso atitraukta daugiau kaip 30 tūkst. rusų karių, maždaug 5 tūkst. sunkiosios technikos ir karinės bei techninės įrangos vienetų, – nurodė Gynybos ministerija.

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Kremlius tvirtino, kad Chersonas vis tiek yra Rusijos dalis.

„Tai yra Rusijos Federacijai pavaldi teritorija. Jokių pokyčių čia nėra ir negali būti“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Reporterių paklaustas, ar Rusija dabar gailisi aneksavusi Chersoną, D. Peskovas atsakė, kad Kremlius to nesigaili.

Svarbiausi penktadienio įvykiai: