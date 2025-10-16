Rusijoje – ukrainiečių smūgis: atakuota svarbi naftos gamykla

Generalinis štabas: Ukrainos pajėgos netoli Pokrovsko naikina tūkstančius rusų karių
Pokrovsko pakraščiuose ir aplinkinėse gyvenvietėse Ukrainos pajėgos neutralizuoja tūkstančius rusų užpuolikų – tuo tarpu pačiame mieste tebesitęsia kovos su priešo diversinėmis ir žvalgybinėmis grupuotėmis.
Apie tai socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Prie Pokrovsko fronto vyksta Ukrainos gynybinė operacija. Miesto prieigos tampa dar vienu dideliu Rusijos kariuomenės kapinynu. Priemiesčiuose ir netoliese esančiose gyvenvietėse likviduojami tūkstančiai priešo karių, o pačiame Pokrovske tęsiasi kova su rusų diversinėmis grupuotėmis, kurios bando įsitvirtinti mieste.
Vladimiras Putinas: Rusija yra viena didžiausių naftos gamintojų, nepaisant „nesąžiningo“ spaudimo
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pareiškė, kad jo šalis tebėra viena didžiausių naftos gamintojų pasaulyje, nepaisant to, ką jis pavadino „nesąžininga“ antikonkurencine praktika.
„Rusija ir toliau išlieka viena iš pirmaujančių naftos gamintojų, nepaisant to, kad prieš mus naudojami nesąžiningos konkurencijos mechanizmai“, – sakė V. Putinas energetikos forume Maskvoje.
Taip jis kalbėjo JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) raginant šalis nebepirkti iš Maskvos rusiškos naftos dėl jos invazijos į Ukrainą.
Trečiadienį D. Trumpas sakė, kad Indijos ministras pirmininkas Narendra Modi (Narendra Modis) jam pažadėjo, jog Naujasis Delis nustos pirkti rusišką naftą, ir pridūrė, kad spaus Kiniją pasekti Indijos pavyzdžiu.
Indija nei patvirtino, nei paneigė, kad keičia savo politiką šiuo klausimu, o Kinija gynė rusiškos naftos pirkimą kaip teisėtą.
D. Trumpas apkaltino Kiniją ir Indiją, kad jos pirkdamos naftą finansuoja karą Ukrainoje, taip pat pareikalavo, kad Europos sąjungininkės nedelsiant nutrauktų naftos pirkimą iš Rusijos.
Ukrainoje atsirado karinio ombudsmeno institucija
Prezidentas Volodymyras Zelenskis paskyrė Olhą Rešetylovą (Kobylynską) Ukrainos karine ombudsmene. Atitinkamas dekretas paskelbtas Ukrainos prezidento interneto svetainėje.
Kitu dekretu O. Kobylynska buvo atleista iš ankstesnių – prezidento įgaliotinės karių ir jų šeimų narių teisių apsaugos klausimais – pareigų.
Kaip primenama prezidento interneto svetainėje, Olha Rešetylova (Kobylynska) tapo pirmąja Ukrainos istorijoje karine ombudsmene.
„Kalbama apie realią mūsų karių teisių apsaugą. Svarbu, kad tai būtų jaučiama visuose Ukrainos gynybos pajėgų lygmenyse: mes darome tai, kas stiprina kariuomenę, ir darome tai, kas stiprina karius mūsų kariuomenėje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Pažymima, kad šiuo metu vyksta karinio ombudsmeno tarnybos kūrimo darbai. Prezidentas šių metų rugsėjo 19 d. pasirašė dekretą dėl jos įsteigimo, taip pat patvirtino jos įstatus.
Kaip jau pranešė „Ukrinform“, šių metų rugsėjo 17 d. Ukrainos Aukščiausioji Rada antruoju svarstymu priėmė Karinio ombudsmeno įstatymą.
Karinio ombudsmeno pareiga bus vykdyti civilinę priežiūrą, kaip užtikrinamos kariškių, rezervistų ir šauktinių, dalyvaujančių mokymuose ar specialiuose susirinkimuose, teritorinės gynybos savanorių būrių narių, užsieniečių ir asmenų be pilietybės, tarnaujančių Ukrainos ginkluotosiose pajėgose, Valstybinėje specialiojoje transporto tarnyboje, Nacionalinėje gvardijoje, taip pat policijos pareigūnų, dalyvaujančių kovinėse operacijose karo padėties metu, teisės.
Karinį ombudsmeną skiria Ukrainos prezidentas penkerių metų kadencijai su teise eiti pareigas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
Liapsusas kaip reikiant: rusai pametė aviacinę bombą, vos nesusprogdino aerodromo
Rusijos bombonešis numetė bombą Engelse, skelbia „Telegram“ kanalas „Astra“. Nukentėjusiųjų nėra.
Rusija smogė į Ukrainos dujų įrenginius
Ketvirtadienio rytą Rusija smogė į dujų įrenginius Rytų Ukrainoje, per dar vieną didelio masto bombardavimą sutrikdė elektros energijos tiekimą aštuoniuose regionuose, didindama spaudimą Ukrainos energetikos tinklui.
2022 m. Ukrainą užpuolusi Maskva per visą karą kiekvieną žiemą puola Ukrainos energetikos infrastruktūrą, Kyjivas priverstas įvesti avarinius elektros energijos tiekimo nutraukimus ir importuoti energiją iš užsienio.
„Smūgiai ir sunaikinimas įvyko keliuose regionuose vienu metu. Sustabdytas daugelio kritiškai svarbių įrenginių veikimas“, – sakoma dujų bendrovės „Naftogaz“ generalinio direktoriaus Serhijus Koreckio pranešime.
Ukrainos energetikos tinklo operatorė po ketvirtadienio smūgių paskelbė apie avarinius elektros energijos tiekimo sutrikimus aštuoniuose regionuose.
„Šį rudenį rusai kiekvieną dieną puola mūsų energetikos infrastruktūrą“, – sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija paleido 320 dronų ir 37 raketas, buvo numušti 283 dronai ir penkios raketos. Pranešime sakoma, kad atakos daugiausia buvo nukreipti į Charkivo sritį šiaurėje ir rytinę Poltavos sritį, ten buvo uždaryta dujų gamybos įmonė, pranešė didžiausias šalies privatus energijos tiekėjas DTEK.
Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose buvo teigiama, kad dėl pastarųjų Rusijos smūgių buvo sustabdyta apie 60 proc. Ukrainos dujų gamybos, o dėl atakų prieš elektrines elektros tiekimas nutrūko šimtams tūkstančių šalies gyventojų.
Kremlius tvirtina, kad jo pajėgos neva taikosi tik į karinius objektus.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas praėjusiais metais išdavė dviejų aukščiausių Rusijos armijos pareigūnų arešto orderius dėl atakų prieš Ukrainos energetikos objektus ir teigė, jog tai yra „karo nusikaltimas“.
Kyjivas prašo sąjungininkių daugiau oro gynybos sistemų, kad apsaugotų ypatingos svarbos infrastruktūrą, ir rengia atsakomuosius smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.
Piešia nykų scenarijų Rusijai: jei Trumpas priims šį sprendimą, Putino lauktų rimti iššūkiai
JAV Karo tyrimų institutas (ISW) įvertino, ką Rusijai reikštų JAV sprendimas siųsti Ukrainai „Tomahawk“ raketas.
Zelenskis ruošiasi pas Trumpą: „Mes padarėme savo namų darbų dalį“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad penktadienį Vašingtone numatyti jo pokalbiai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu gali priartinti karo su Rusija pabaigą.
„Kaip tik Jungtinės Valstijos turi galimybę padaryti tokią globalią įtaką“, – kalbėjo V. Zelenskis savo vakariniame vaizdo kreipimesi. Numatyta darbotvarkė esą labai turininga.
„Prieš susitikimą su D. Trumpu mes padarėme savo namų darbų dalį – tiek karinę, tiek ekonominę“, – teigė Ukrainos vadovas.
Susitikimą su D. Trumpu rengia į JAV jau nuvykusi Ukrainos delegacija. Būta pokalbių su JAV ginklų ir energetikos įmonėmis.
„Tokie dalykai, kaip „Patriot“ (oro gynybos sistemos) ir „Tomahawk“ (sparnuotosios raketos), gali padėti sukurti ilgalaikį pagrindą taikai“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Ukraina daugiau kaip pusketvirtų metų priešinasi Rusijos agresijai. Penktadienį V. Zelenskis Baltuosiuose rūmuose susitiks su D. Trumpu. Viena pagrindinių temų turėtų būti Kyjivo pageidaujamos amerikietiškos sparnuotosios raketos „Tomahawk“.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 80 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 16 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 127 tūkst. 300 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 80 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 261 (+2) priešo tanką, 23 tūkst. 384 (+9) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 713 (+42) artilerijos sistemų, 1 tūkst. 520 (+0) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 227 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 70 tūkst. 437 (+416) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 64 tūkst. 468 (+139) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 977 (+1) specialiosios įrangos vienetus.
Susidūrusios su Rusijos grėsme NATO ir ES stengiasi stiprinti gynybą nuo dronų
NATO ir Europos Sąjunga (ES) trečiadienį ieškojo būdų, kaip sustiprinti apsaugą nuo dronų, Europai stengiantis atremti Rusijos keliamą grėsmę po virtinės oro erdvės pažeidimų.
Didelio atgarsio sulaukę incidentai Lenkijoje ir Estijoje paskatino Europos pareigūnus imtis aktyvių veiksmų siekiant užtaisyti žemyno gynybos spragas.
NATO pradėjo naują karinę misiją rytinių sienų saugumui stiprinti, tačiau ji turi vytis, stengdamasi pasinaudoti Ukrainos patirtimi, kad galėtų atremti Maskvos keliamą dronų pavojų.
Aljanso generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) sakė, kad NATO dabar „testuoja integruotas sistemas, padėsiančias mums aptikti, sekti ir neutralizuoti oro grėsmes“, skirtas naudoti rytiniame flange.
Karinis aljansas iniciatyvos imasi tuo metu, kai pati ES svarsto apie „dronų sienos“ sukūrimą, kad būtų galima kovoti su šia grėsme.
ES trečiadienį ministrams pristatė veiksmų planą, kuris, kaip ji tikisi, bus patvirtintas kitą savaitę vyksiančiame lyderių susitikime.
Briuselis nori, kad šis projektas pradėtų veikti iki 2027 metų pabaigos, tačiau kai kurios ES šalys jį skeptiškai vertina, baimindamosi, kad blokas kišasi į NATO veiklą.
„Mes nedubliuojame NATO atliekamo darbo; iš tiesų mes vieni kitus papildome“, – sakė ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas (Kaja Kalas).
Ši iniciatyva yra vienas iš kelių pavyzdinių ES gynybos projektų, kuriais siekiama iki 2030 metų paruošti bloką galimai Maskvos atakai.
Pradinis tikslas buvo sustiprinti valstybes prie rytinių ES sienų, tačiau vėliau jis buvo išplėstas, reaguojant į incidentus, per kuriuos neatpažinti dronai pastebėti keliose valstybėse toliau į vakarus.
„Iš tikrųjų kiekvienai valstybei narei aišku, kad dronai gali atskristi iš bet kur“, – sakė K. Kallas.
„Tai yra susiję su visomis valstybėmis narėmis, ne tik tomis, kurios yra rytiniame flange“, – pažymėjo ji.
„Rusija turi sumokėti“
NATO ne tik siekė spręsti galimas grėsmes sau, bet ir mėgino paremti dabartinę Ukrainos kovą su Rusija.
M. Rutte teigė, kad dar apie 10 NATO šalių įsipareigojo prisidėti prie JAV schemos, pagal kurią sąjungininkės moka už amerikietiškus ginklus Ukrainai.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) griežtai paragino daugiau šalių prisidėti prie šios schemos.
„Atėjo laikas visoms NATO šalims žodžius paversti veiksmais, – sakė Pentagono vadovas. – Jokių mėgėjų gauti dykai.“
Vašingtonas priartėjo prie Kyjivo pozicijos, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) praradus kantrybę dėl Rusijos lyderio Vladimiro Putino ir apkaltinus jį taikos pastangų vilkinimu.
„Jei artimiausiu metu nebus kelio į taiką, Jungtinės Valstijos kartu su savo sąjungininkais imsis būtinų veiksmų, kad Rusija sumokėtų kainą už tęsiamą agresiją“, – tvirtino P. Hegsethas.
„Jei turime žengti šį žingsnį, JAV karo departamentas yra pasirengęs atlikti savo vaidmenį taip, kaip tai gali padaryti tik Jungtinės Valstijos“, – pridūrė jis.
Ukrainos rėmėjai derybas surengė D. Trumpui svarstant galimybę tiekti Kyjivui tolimojo nuotolio raketas „Tomahawk“.
Kremlius perspėjo Vašingtoną dėl tokio žingsnio, tačiau D. Trumpas gali būti pasirengęs leisti Ukrainai smogti toli Rusijos teritorijoje, kad būtų galima spausti V. Putiną siekti taikos.
Ukrainos gynybos ministras Denysas Šmyhalis pareiškė, jog Kyjivas tikisi, kad bendra pagal JAV iniciatyvą skirta suma kitais metais pasieks 12–20 mlrd. JAV dolerių (10–17 mlrd. eurų).
Jis teigė, kad Kyjivas siekia iš rėmėjų 2026 metais gauti apie 60 mlrd. dolerių (51 mlrd. eurų) paramą savo kariuomenei.
D. Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.
Rusija ruošiasi antram etapui, jau matyti ženklai „netoli mūsų sienų“, perspėja Suomijos ministras
Suomijos gynybos ministras Antti Hakkanen įspėjo, kad net ir po karo Ukrainoje pabaigos Rusija vis dar kels grėsmę Europai, rašo CNN.
„Rusija tikrai stiprina savo karines pajėgas, ruošdamasi antrajam galimos agresijos etapui... po karo Ukrainoje NATO kyla reali grėsmė“, – sako jis.
A. Hakkanen kaip to įrodymus vardija Rusijos karinių pajėgų modernizavimą ir kariuomenės stiprinimą „netoli mūsų sienų“.
Rusijoje skamba uždrausta daina prieš Putiną: šimtai jaunų žmonių susirinko protestui
Protestuojantys šimtai jaunų rusų antradienio vakarą susirinko Sankt Peterburgo centre ir atliko uždraustą dainą, kurioje kritikuojamas šalies prezidentas Vladimiras Putinas, skelbia „TVP World“.
Minia prisijungė prie mieste grojančių gatvės muzikantų ir kartu dainavo dainą „Kooperatyvinis gulbių ežeras“, kuri buvo uždrausta 2025 m. gegužę, kai Sankt Peterburgo teismas paskelbė šį kūrinį „ekstremistiniu“.
TATENA: Zaporižios AE bus „netrukus“ suremontuota
JT branduolinės priežiūros institucijos vadovas Rafaelis Grossi trečiadienį sakė, kad tikisi, jog „netrukus“ prasidės remonto darbai, skirti atkurti elektros energijos tiekimą Zaporižios atominei elektrinei Ukrainoje.
Nuo 2022 m. kovo Rusijos pajėgų okupuotas objektas rugsėjo 23 d. dešimtą kartą atsijungė nuo tinklo – tai ilgiausias išorinio elektros energijos tiekimo nutraukimas nuo karo pradžios.
„Toliau konsultuojuosi su Rusija ir Ukraina, kad šie darbai galėtų prasidėti artimiausiomis dienomis“, – sakoma Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) vadovo pranešime.
Didžiausią Europoje atominę elektrinę dabar maitina atsarginiai dyzeliniai generatoriai, o „elektros linijų remontas reikalingas abiejose fronto linijos pusėse, per kelis kilometrus nuo objekto“, sakė R. Grossi.
TATENA teigimu, branduolinė sauga tebebuvo „išlaikyta“: šeši sustabdyti reaktoriai ir toliau efektyviai aušinami, o radiacijos lygis išlieka normalus.
Netoli Enerhodaro miesto, esančio prie Dniepro upės, branduolinė jėgainė yra netoli fronto linijos. Vietoje esanti TATENA komanda „toliau praneša apie karinę veiklą įvairiais atstumais nuo objekto“.
Šeši reaktoriai, kurie iki karo gamino apie penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai užėmus elektrinę.
Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, siekiant išvengti katastrofos.
Spalio pradžioje Maskva tvirtino, kad padėtis Zaporižioje „kontroliuojama“, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išreiškė susirūpinimą.
Maskva ir Kyjivas ne kartą keitėsi priekaištais, kad atakuojant objektą kyla branduolinės katastrofos pavojus, ir kaltino vieni kitus dėl naujausio elektros tiekimo sutrikimo.
„Nė vienai pusei branduolinė avarija nebūtų naudinga, todėl nuolat palaikau su jomis ryšį, kad būtų sudarytos sąlygos greitai atkurti tiekimą“, – sakė M. Grossi.
Triukšminga naktis Rusijoje: griaudėjo sprogimai, teko riboti oro uostų darbą
Bent septyniuose Rusijos regionuose naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį buvo neramu, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Rusų pareigūnai, institucijos ir rusų žiniasklaida pranešė, kad Volgogrado srityje degė elektros pastotė, keliuose oro uostuose buvo įvesti apribojimai, dalis gyvenviečių liko be elektros.
Markas Rutte pašiepė Rusiją: „Nereikia pervertinti“
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pašiepė Rusiją, skelbia UNIAN. Jis paragino nepervertinti Rusijos galimybių, rašo UNIAN.
M. Rutte pabrėžia, kad NATO yra 25 kartus didesnis už Rusiją. Bendras NATO ekonomikos dydis yra 50 trilijonų, palyginti su 2 trilijonais Rusijos.
„Ji nėra didesnė už Teksaso valstiją, nėra didesnė už bendrą Nyderlandų ir Belgijos ekonomiką, žinoma, atsižvelgiant į branduolinį potencialą. Todėl aš jos visiškai nelyginčiau su Belgija ir Nyderlandais. Bet, akivaizdu, kad nereikia pervertinti Rusijos galimybių.
Mes žinome, kad jų naikintuvų pilotai nėra labai įgudę valdyti šiuos lėktuvus, o jų kapitonai nežino, kaip nuleisti inkarą, atsižvelgiant į viską, ką jie sukuria jūros dugne“, – komentuoja jis.
Trumpas atskleidė apie ką kalbės su Zelenskiu: jie nori pradėti puolimą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas, komentuodamas būsimą susitikimą su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pareiškė, kad Ukraina nori pereiti į puolimą. Apie tai jis kalbėjo komentuodamas žiniasklaidai Baltuosiuose rūmuose, rašo UNIAN.
„Mes su juo kalbėsime apie karą. Ir mes kalbėsime apie tai, kad, kaip suprantu, jie nori pereiti į puolimą. Aš priimsiu sprendimą šiuo klausimu. Bet jie nori pereiti į puolimą – jūs tai žinote. Ir mums teks priimti sprendimą“, – sako D. Trumpas.
V. Zelenskis ir D. Trumpas turėtų susitikti penktadienį.
D. Trumpas taip pat paragino Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną nustoti žudyti ukrainiečius ir rusus. Anot jo, Rusija karo metu prarado 1,5 milijono žmonių, daugiausia karių.
„Jie turėjo laimėti šį karą per pirmąją savaitę, o dabar jis tęsiasi jau ketvirtus metus“, – pridūrė D. Trumpas.
Rusijoje – ukrainiečių smūgis: atakuota svarbi naftos gamykla
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį Ukrainos specialiųjų operacijų pajėgos smogė Saratovo naftos perdirbimo gamyklai Rusijoje, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Saratovo naftos perdirbimo gamykla yra viena seniausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių. Anksčiau buvo žinoma kaip „Krekingo“ gamykla, priklauso naftos bendrovei „Rosneft“.
Naftos perdirbimo apimtis 2020 m. – 7,2 mln. tonų, 2023 m. – 4,8 mln. tonų.
Įmonė užsiima Rusijos ginkluotųjų pajėgų poreikių tenkinimu.
Ukrainiečiai jau smogė šiam objektui lygiai prieš mėnesį, 2025 m. rugsėjo 16 d.