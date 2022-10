Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:49 | Partizanai nusitaikė į geležinkelius

Didžiosios Britanijos gynybos ministerija savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje rašo, kad spalio 24 d. Rusijos Belgorodo srities gubernatorius paskelbė, kad netoli Novozybkovo kaimo, maždaug 15 km nuo Rusijos ir Baltarusijos sienos, sprogmuo apgadino geležinkelį. Ši linija – pagrindinė geležinkelio jungtis tarp Rusijos ir pietinės Baltarusijos.

Britų žvalgybos teigimu, atsakomybę už incidentą prisiėmė Rusijos antikarinė grupė „Stop the Wagons“ (STW) (liet. „Sustabdykite vagonus“).

„Tai mažiausiai šeštas sabotažo prieš Rusijos geležinkelių infrastruktūrą incidentas, prie kurio STW prisidėjo nuo birželio mėnesio“, – rašo britų žvalgai.

„Tai dalis platesnės partizanų atakų prieš geležinkelius Rusijoje ir Baltarusijoje tendencijos. Rusijos valdžia anksčiau apribojo STW veikimą internete“, – priduriama žvalgų apžvalgoje.

Kaip rašoma gynybos ministerijos apžvalgoje, Rusijos kariuomenė visų pirma remiasi geležinkelių transportu, kad galėtų dislokuoti pajėgas į Ukrainą. Tačiau rusams labai sunku nuo fizinių grėsmių apsaugoti savo geležinkelių tinklą, kurio ilgis siekia daugiau nei 33 000 km.

10:07 | Rusai naktį atakavo degalinę Dnipre – mašinoje sudegė nėščia moteris

Rusijos pajėgos trečiadienio naktį atakavo Dnipro miestą Dnipropetrovsko srityje ir pataikė į degalinę, kurioje kilo didelis gaisras. Aišku, kad per išpuolį žuvo du žmonės, dar keturi buvo sužeisti. Tarp žuvusiųjų – nėščia moteris.

Rusų raketai vėlų vakarą smogus Ukrainos Dnipro miestui, žuvo du žmonės, dar keturi buvo sužeisti, trečiadienį pranešė Dnipropetrovsko srities administracijos vadovas Valentynas Rezničenka.

Ukrainos vidaus reikalų ministerijos teigimu, per išpuolį žuvo nėščioji – ji sudegė automobilyje, kuri buvo atakuotos degalinės teritorijoje.

„Naktinis išpuolis nusinešė nėščios moters ir vyro gyvybes. Rusai raketa užpuolė Dniprą. Degalinėje kilo gaisras. Į degalinę įvažiavusi nėščia moteris automobilyje sudegė gyva“, – rašoma ministerijos pranešime.

09:36 | Lukašenka Lietuvai ruošia naują pabėgėlių laviną? Imasi jau patikrintos taktikos – atveria naują skrydį iš Dubajaus

Baltarusijos oro vežėja „Belavia“ paskelbė nuo gruodžio 1 d. pradedanti skrydžius į Dubajų, Jungtinius Arabų Emyratus. Lenkija spėja, kad tai gali būti naujas Rusijos ir Baltarusijos bandymas užtvindyti Rytų Europą migrantais.

„Belavia“ skelbia nuo gruodžio 1 d. atverianti skrydžių maršrutą Minskas–Dubajus–Minskas. Skrydžiai bus vykdomi du kartus per savaitę pirmadieniais ir ketvirtadieniais.

Tuo metu Lenkija prakalbo, kad jai gali tekti statyti užtvarą savo pasienyje su Rusijos eksklavu Kaliningradu, antradienį pranešė vienas aukštas Lenkijos pareigūnas, Varšuvai įtariant, kad Rusija ateinančią savaitę ketina padėti migrantams iš Afrikos ir Azijos pasiekti Europą, skelbia „Reuters“.

08:56 | Bidenas įspėjo Rusiją

Interviu CNN JAV prezidentas Joe Bidenas įspėjo Rusiją, kad ši nesugalvotų Ukrainoje panaudoti branduolinių ginklų, nes tai būtų „itin rimta klaida“.

„Šiandien daug laiko praleidau kalbėdamas apie tai. Leiskite pasakyti, kad Rusija padarys itin rimtą klaidą, jei panaudos taktinius branduolinius ginklus“, – sakė JAV prezidentas.

„Tai būtų rimta, rimta klaida“, – pridūrė jis.

Susirūpinimas dėl galimo Rusijos branduolinio ginklo panaudojimo Ukrainoje išaugo po to, kai Maskva pradėjo viešai kalbėti apie tariamą Kyjivo rengimąsi provokacijai naudojant „nešvarią bombą“. Tiek Ukraina, tiek Vakarai šiuos kaltinimus griežtai neigė.

Tačiau, atsižvelgiant į aktyvesnę Rusijos retoriką apie tariamą Ukrainos „nešvarios bombos“ provokaciją, JAV nemato naujų Rusijos rengimosi branduoliniam smūgiui ženklų.

Anksčiau J. Bidenas teigė, kad branduolinio ar cheminio ginklo panaudojimo Ukrainoje atveju Rusija susidurs su pasekmėmis – tačiau jis atsisakė patikslinti, kokiomis.

08:39 | Stipriai apšaudytas Dnipras

Naktį Rusijos kariuomenė smogė Dnipro miestui. Raketos skeveldros nukrito ant degalinės ir sukėlė gaisrą.

Šiuo metu žinoma apie du išpuolio metu žuvusius žmones. Keli žmonės buvo sužeisti.

08:01 | Auga nepasitenkinimas Putino artimiausiame rate – jie vis labiau kritikuoja tai, kaip Rusija kariauja

JAV Karo studijų institutas savo naujausioje apžvalgoje akcentuoja, kad artimiausiame Rusijos prezidento Vladimiro Putino rate, kurį sudaro karininkų ir jėgos struktūrų atstovai, kyla vis didesnis nepasitenkinimas tuo, kaip Rusija kariauja.

Savo naujausioje apžvalgoje ISW analitikai tvirtina, kad Rusijos karininkų ir jėgos struktūrų atstovai (geriau žinomi kaip „silovikai“) ir toliau reiškia savo nepasitenkinimą Rusijos pastangomis kariauti Ukrainoje. Tai, pasak analitikų, atskleidžia, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui ilguoju laikotarpiu bus sunku įsiteikti karą palaikantiems rinkėjams.

„Silovikai“ – žmonės, turintys reikšmingos įtakos V. Putino vidiniame rate, jie tiesiogiai susiję su karinėmis pajėgomis Ukrainoje. Pavyzdžiui, Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas antradienį skundėsi, kad Rusijos atsakas į tariamus Ukrainos smūgius Rusijos teritorijai buvo „silpnas“, pažymėdamas, kad Rusija turi „nušluoti Ukrainos miestus nuo žemės paviršiaus“.

07:19 | Naujas Rusijos kliedesių lygis: kviečia Ukrainą „išvalyti nuo šėtono“

Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos sekretoriaus padėjėjas Aleksejus Pavlovas tikina, kad Ukrainos, kurioje, jo įsitikinimu, dabar veikia šimtai sektų, „dešėtonizacija“ tampa vis aktualesnė.

Savo tekste viename iš Rusijos leidinių A. Pavlovas lunatikavo tvirtindamas, kad naujoji Ukrainos valdžia „Ukrainą iš valstybės pavertė totalitarine hipersekta“. Taip pat, tikina Rusijos pareigūnas, Orumo revoliucija, kurią Rusijos propaganda ir pats A. Pavlovas ir toliau vadina valstybės perversmu, buvo postūmis Ukrainoje atsirasti daugybei sektų.

Kova su šiomis „sektomis“, pasak Saugumo Tarybos pareigūno, yra vienas iš kruvino rusų pradėto karo tikslų, rašo UNIAN.

„Manau, kad, tęsiantis „specialiajai karinei operacijai“ (taip Rusija vadina karą Ukrainoje – red. past.), darosi vis svarbiau vykdyti Ukrainos „dešėtonizaciją“, arba, kaip taikliai pasakė Čečėnijos Respublikos vadovas Ramzanas Kadyrovas, jos „visišką dešėtonizaciją“, – pažymėjo jis.

06:39 | Ukrainos laukia naujos gynybos sistemos

JAV vyriausybė jau perdavė Ukrainai sudėtingas oro gynybos sistemas NASAMS. Kompleksai bus dislokuoti artimiausiu metu, praneša „Defense News“.

Gregas Hayesas, gamybos įmonės „Raytheon Technologies“ direktorius, sakė, kad dvi sistemos prieš kelias savaites buvo perduotos JAV vyriausybei.

„Ką tik pristatėme dvi NASAMS sistemas. Dvi iš jų prieš kelias savaites perdavėme vyriausybei. Greitai jos bus dislokuotos Ukrainoje“, – sakė G. Hayesas.

06:10 | Po pokalbio su R. Sunaku V. Zelenskis tikisi ryšių su Londonu plėtojimo

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė antradienį telefonu kalbėjęsis su naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Rishi Sunaku ir išreiškė įsitikinimą, kad ryšiai tarp abiejų valstybių bus plėtojami.

„Tikiu, kad mūsų valstybių partnerystė, taip pat Britanijos... lyderystė ginant demokratiją ir laisvę toliau stiprės“, – sakė V. Zelenskis savo tradiciniame vakaro pranešime.

Ukrainos lyderis taip pat pakvietė britų ministrą pirmininką apsilankyti Ukrainoje.

Vėliau socialiniame tinkle „Twitter“ V. Zelenskis pridūrė: „Per puikų pokalbį su @RishiSunak sutarėme rašyti naują Ukrainos ir JK santykių skyrių, bet istorija yra ta pati – visiška parama Rusijos agresijos akivaizdoje.“

Tuo metu Dauningo gatvė savo pareiškime nurodė, kad R. Sunakas patikino V. Zelenskį dėl JK „tvirtos paramos“.

„Ministras pirmininkas sakė, kad Jungtinės Karalystės parama Ukrainai jam vadovaujant bus stipri kaip visuomet ir kad prezidentas Zelenskis gali tikėtis jo vyriausybės... tolesnio solidarumo“, – sakė R. Sunako atstovė.

