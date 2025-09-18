Rusijoje nugriaudėjo sprogimai: dronai atakavo Volgogradą, atšaukti skrydžiai

Vietos gyventojai pranešė apie daugiau nei dešimt sprogimų, skelbia minėtas leidinys, remdamasis pranešimais „Telegram“.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 930 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 18 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 98 tūkst. 380 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 930 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 191 (+2) priešo tanką, 23 tūkst. 277 (+0) šarvuotas kovos mašinas, 32 tūkst. 879 (+33) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 491 (+1) daugkartinį raketų paleidimo įrenginį, 1 tūkst. 217 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 60 tūkst. 469 (+390) taktinių bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 718 (+0) kruizinių raketų, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 62 tūkst. (+108) automobilių ir degalų cisternų, 3 tūkst. 965 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 48 rusų dronus iš 75
Ukrainos oro gynyba neutralizavo 48 Rusijos paleistus dronus iš 75, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo trečiadienio 21.00 val. rusai atakavo Ukrainą 75 koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Ketvirtadienio 9.00 val. duomenimis, patvirtinta, kad Ukrainos oro gynyba šalies šiauriniuose, rytiniuose ir centriniuose regionuose numušė arba neutralizavo 48 dronus.
Registruoti 26 dronų smūgiai šešiose vietose.
Naktį į ketvirtadienį rusų agresoriai atakavo geležinkelio infrastruktūrą Myrhorodskio rajone Poltavos srityje. Nukentėjo vienas žmogus.
Dėl atakos keliuose geležinkelio ruožuose Poltavos srityje nėra elektros. Vėlavo traukiniai.
Gerasimovas meluoja Putinui? Versijos apie „pergales“ stipriai skiriasi
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad trečiadienį aukšto rango Rusijos karininkas, apžiūrėjęs savo kariuomenės pozicijas Ukrainoje, pareiškė, jog Maskvos pajėgos smarkiai žengia į priekį, o intensyviausi kovos veiksmai vyksta aplink Pokrovsko logistikos centrą. Ukrainiečiai kalba kiek kitaip, rašo „Reuters“.
Lenkija patvirtino: į namą pataikė pačių lenkų raketa
Lenkijos vidaus reikalų ministras Tomaszas Siemoniakas ketvirtadienį patvirtino, kad Lenkijos karinio lėktuvo paleista raketa, skirta numušti Rusijos droną, greičiausiai buvo atsakinga už žalą, padarytą gyvenamajam namui Virikų kaime, esančiame rytinėje Lenkijoje.
Praėjusią savaitę virtinė Rusijos dronų pažeidė šalies oro erdvę, o Europos pareigūnai tai pavadino sąmoninga provokacija, dėl kurios Lenkija ir NATO nusiuntė naikintuvus dronus neutralizuoti.
Lenkija tuo metu teigė, kad dronai, kėlę tiesioginę grėsmę, naktį buvo numušti.
Saugumo tarnybas koordinuojantis T. Siemoniakas, duodamas interviu privačiam transliuotojui TVN 24, pakomentavo neseniai laikraščio „Rzeczpospolita“ paskelbtą pranešimą, kuriame, remiantis anoniminiais šaltiniais šalies saugumo struktūrose, buvo teigiama, kad namą Virikuose apgadino ne krintantis dronas, o nuklydusi priešlėktuvinė raketa, paleista Lenkijos naikintuvo F-16.
„Viskas rodo, kad tai buvo mūsų lėktuvo paleista raketa, skirta ginti Lenkiją“, – sakė T. Siemoniakas, pridurdamas, kad netrukus bus paskelbtas oficialus pareiškimas.
Ministras taip pat patikino, kad kariuomenė įsipareigojo padengti išlaidas, susijusias su turtui padaryta žala.
Zelenskio teigimu, Rusija per silpna, kad pradėtų naują didelį puolimą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija neturi jėgų rengti naujų didelio masto puolimų, paminėdamas didelius karių nuostolius daugiau nei trejus su puse metų trunkančiame kare.
„Manau, kad šiuo metu trūksta jėgų didelio masto puolimui“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė V. Zelenskis, pridurdamas, kad Rusija patyrė tokius didelius nuostolius, kad negali pradėti tolesnių didelio masto veiksmų.
Abi šalys retai skelbia duomenis apie savo patirtus nuostolius, o ekspertai mano, kad tie, kurie ligi šiol buvo pateikti, yra gerokai per maži.
V. Zelenskio teigimu, šiais metais Rusija rengė operacijas keturiomis – Sumų, Novopavlivkos, Pokrovsko ir Zaporižios – kryptimis.
„Sumų operacija jau žlugo – Rusija patyrė didelių nuostolių, ypač gyvosios jėgos, ir perkėlė pajėgas į kitus frontus“, – rašė jis, pridurdamas, kad Ukrainos pajėgos juose padarė priešams dar daugiau nuostolių.
Rugpjūčio pradžioje Ukrainos vyriausiasis ginkluotųjų pajėgų vadas Oleksandras Syrskis padėtį rytinėje Donecko srityje ties fronto linijomis prie Pokrovsko, Dobropilijos ir prie sienos su Dnipropetrovsko sritimi apibūdino kaip ypač sudėtingą.
V. Zelenskis taip pat sakė, kad Ukraina tikisi netrukus gauti raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“ ir HIMARS. Pasak jo, pagal naują NATO prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą Kyjivas iš partnerių jau gavo pagalbos už daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių.
Spalio mėnesį gavus daugiau lėšų, bendra pagalbos suma sieks apie 3,6 mlrd. dolerių, o pirmuosiuose dviejuose 500 mln. dolerių pagalbos paketuose turėtų būti ir raketų sistemoms „Patriot“ bei HIMARS. PURL yra skirtas koordinuoti Jungtinėse Valstijose sąjungininkų šalių lėšomis įsigytų ginklų tiekimą Ukrainai.
Putinas už raginimą baigti karą Ukrainoje patraukė pareigūną: analitikai įvardijo, ką tai reiškia
Aukšti Kremliaus pareigūnai, tikriausiai gavę Rusijos prezidento Vladimiro Putino pritarimą, pašalino Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotoją Dmitrijų Kozaką iš jo pareigų Kremliuje, sako JAV Karo studijų institutas (ISW).
Sprendimas esą priimtas po kelerių metų nesutarimų su V. Putino politika dėl karo Ukrainoje. Rusijos valstybinė žiniasklaidos priemonė RBK rugsėjo 17 d. pranešė, kad du šaltiniai teigė, jog D. Kozakas savaitgalį (rugsėjo 13–14 d.) „atsistatydino“ iš pareigų ir svarsto įvairius pasiūlymus pereiti į verslą.
Rusijos politologas Arkadijus Dubnovas rugsėjo 17 d. taip pat pranešė, kad šaltiniai Maskvoje teigė, jog D. Kozakas „savanoriškai“ paliko savo pareigas. A. Dubnovas teigė, kad D. Kozakas buvo vienintelis 2022 m. vasario 21 d. Saugumo Tarybos posėdžio dalyvis, kuris prieštaravo visapusiško įsiveržimo į Ukrainą pradžiai.
Rusijos žurnalistas Aleksejus Venediktovas rugsėjo 17 d. patvirtino A. Dubnovo informaciją. Pranešama, kad D. Kozakas karo pradžioje tarpininkavo sudarant susitarimą su Ukraina, kuris būtų užkirtęs kelią Ukrainos narystei NATO, tačiau V. Putinas, kaip pranešama, atmetė susitarimą, nes taip pat norėjo aneksuoti Ukrainos teritoriją.
„The New York Times“ rugpjūčio 10 d. pranešė, kad Vakarų ir Rusijos šaltiniai nurodė, jog D. Kozakas prarado įtaką Kremliuje po to, kai pastaraisiais mėnesiais patarė V. Putinui nedelsiant nutraukti karo veiksmus Ukrainoje, pradėti taikos derybas ir sumažinti Rusijos saugumo tarnybų galias.
„Pranešimai apie D. Kozako nuolatinius nesutarimus su V. Putinu rodo, kad V. Putinas ir galbūt kiti Kremliaus įtakingi asmenys, tokie kaip Rusijos prezidento administracijos vadovo pavaduotojas Sergejus Kirijenko, atleido D. Kozaką iš pareigų arba privertė jį „atsistatydinti“ savo noru.
Rugpjūčio 29 d. V. Putinas pasirašė dekretą, kuriuo panaikino Prezidento administracijos Tarpregioninių ir kultūrinių santykių su užsieniu departamentą ir Tarpvalstybinio bendradarbiavimo departamentą, kuriuos abu prižiūrėjo D. Kozakas, tikriausiai ruošdamasis D. Kozako pasitraukimui.
Rugsėjo 17 d. pranešimai, kad D. Kozakas svarsto verslo pasiūlymus, taip pat paneigia ankstesnius rugpjūčio pabaigos pranešimus, kad D. Kozakas buvo kandidatas tapti prezidento įgaliotuoju atstovu Šiaurės Vakarų federalinėje apygardoje, o tai rodo, kad V. Putinas pastarosiomis savaitėmis galėjo nuspręsti visiškai pašalinti D. Kozaką iš vyriausybės“, – pastebi analitikai.
D. Kozakas anksčiau buvo vienas iš artimiausių V. Putino patarėjų ir prižiūrėjo Kremliaus strategiją Ukrainoje, kol Kremlius 2022 m. šią atsakomybę perdavė S. Kirijenko. S Kirijenko taip pat, kaip pranešama, neseniai perėmė D. Kozako vadovavimą Kremliaus Moldovos portfeliui.
„D. Kozako išėjimas iš Kremliaus sustiprins S. Kirijenko galią ir atsakomybę prezidento administracijoje. V. Putino sprendimas pašalinti iš savo artimiausių patarėjų ratą ilgametį Kremliaus pareigūną, išreiškus norą baigti karą Ukrainoje, dar labiau rodo, kad V. Putinas ir jo patarėjai vienijasi aplink savo įsipareigojimą tęsti karą Ukrainoje ir V. Putino maksimalistinius karo reikalavimus“, – pabrėžia ISW.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Rusijoje nugriaudėjo sprogimai: dronai atakavo Volgogradą, atšaukti skrydžiai
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį dronai atakavo Rusijos Volgogrado regioną, skelbia „Ukrainska Pravda“. Čia veikia „Lukoil“ įmonė.
Vietos gyventojai pranešė apie daugiau nei dešimt sprogimų, skelbia minėtas leidinys, remdamasis pranešimais „Telegram“.
Vietos gyventojai sako, kad pirmiausia pietinėje Volgogrado dalyje pasigirdo variklio garsas, o vėliau sprogimai.
Volgogrado oro uoste buvo įvesti apribojimai, atšaukti du skrydžiai į Maskvą.
Regiono gubernatorius Andrejus Bočarovas pareiškė, kad dėl nukritusių dronų nuolaužų buvo išdaužyti langai ir apgadintas stogas dviejuose privačiuose namuose. Nukentėjusiųjų nėra.
Socialiniuose tinkluose spėjama, kad dronų tikslas buvo „Lukoil“ koncerno įmonė, kuri tiekia degalus rusų kariuomenei.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį budintys oro gynybos pajėgos perėmė ir sunaikino 43 Ukrainos dronus virš Rostovo, Volgogrado, Kursko ir Belgorodo sričių bei okupuoto Krymo.
Ukraina taip pat skelbia, kad rusai naktį atakavo šalį.