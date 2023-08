Svarbiausi įvykiai:

07:02 | Rusijoje – didelis gaisras degalinėje

Skelbiama, kad sprogimas įvyko 21 val. 40 min. vietos (18 val. 40 min. Grinvičo laiku) regiono sostinėje Machačkaloje, kuri yra Kaspijos jūros pakrantėje.

Per incidentą, kurio priežastis išlieka neaiški, buvo sužeista dar kelios dešimtys žmonių.

Priduriama, kad gaisras išplito 600 kv. m plote ir kad yra tolesnių sprogimų pavojus.

Tuo metu NEXTA taip pat paviešino vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti nelaimės vietoje.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot



Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.



The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr