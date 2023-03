Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

08:11 | Ukrainos gynėjai sudavė smūgį okupantams

Ukrainos gynėjai sudavė rusų kariuomenei galingą smūgį ir numušė okupantų atakos sraigtasparnį Mi-24, taip pat 6 įvairaus tipo dronų.

Be to, pranešama, kad Ukrainos kariuomenei pavyko atremti 59 rusų okupantų atakas, o gynėjai per pastarąją parą taip pat surengė 17 antskrydžių.

\

07:50 | Rusijoje tvyro nerimas

Rusijos žiniasklaidos priemonės, taip pat agresorės šalies tinklaraštininkai „su dideliu susirūpinimu“ reaguoja į sulėtėjusį Kremliaus kariuomenės puolimą Ukrainos teritoritorijoje, taip pat ir apie žinią, kad Ukraina gali pradėti galingą kontrpuolimą prieš okupantus, rašo UNIAN.

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai dar kartą užsiminė, kad buvęs Rusijos Federacijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas kovo 24 d. užsiminė, kad Maskva žinojo apie Ukrainos karinių pajėgų kontrpuolimo tikimybę.

REKLAMA

Be to, diktatoriaus Vladimiro Putino marionetė D. Medvedevas užsiminė, kad, reaguodami į Ukrainos veiksmus, Rusijos generalinis štabas neva ruošia atsakomąsias priemones.

REKLAMA

ISW analitikai pastebi, kad jeigu Rusijos karinė vadovybė išdrįs bandyti sustabdyti Ukrainos kariuomenės rengiamą kontrpuolimą, Kremliaus vadovybei prireiktų siųsti didelę dalį karių į frontą. Visgi toks scenarijus, ISW teigimu, mažai tikėtinas, mat abejojama, ar rusų karių pakaks.

Primenama, kad šiuo metu Ukrainos kariuomenė kaupia reikiamą įrangą ir ruošiasi naujam kontrpuolimui, siekiant atsikovoti prarastas teritorijas. Manoma, kad kontrpuolimo pradžia turėtų prasidė balandžio arba gegužės mėnesį.

REKLAMA

Tuo metu Čekijos prezidentas Petro Pavelas mano, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos naujam kontrpuolimui surengti turės tik vieną galimybę. Pasak jo, Vakarų sąjungininkai vėliau gali neužtikrinti reikiamo kiekio karinės įrangos tam, kad būtų įvykdytas naujo masto kontrpuolimą.

„Bloomberg“ užsimena, kad Rusijos puolimas Ukrainoje žlunga. Tuo metu Rusija ruošiasi rasti dar 400 tūkst. karių, tačiau ekspertai sako, kad net ir tai Rusijai nepadės pasiekti reikšmingesnių pergalių.

REKLAMA

REKLAMA

07:16 | JAV sankcijomis nusitaikė į A. Lukašenkos lėktuvą, bendroves „BelAZ“ ir „MAZ“

Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė sankcijas Baltarusijos autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos tarnybiniam lėktuvui ir dviem didžiausioms šalies automobilių gamintojoms už antivyriausybiniuose protestuose dalyvavusių darbuotojų bauginimą.

JAV iždo departamentas, administruojantis sankcijas, išskyrė A. Lukašenkos prezidentinį lėktuvą „Boeing 737“, pažymėtą numeriu EX-001PA.

REKLAMA

Šiuo lėktuvu A. Lukašenka ir jo šeima naudojasi oficialioms tarnybinėms ir asmeninėms kelionėms, įskaitant keliones į užsienį.

Dėl sankcijų, kuriomis draudžiama JAV fiziniams ir juridiniams asmenims sudaryti sandorius su asmenimis, kuriems taikomos sankcijos, orlaivio operatoriui gali būti sunkiau gauti paslaugų ir atsarginių dalių.

Iždo departamentas taip pat įvedė sankcijas „BelAZ“ ir „MAZ“ – stambiems automobilių ir sunkvežimių gamintojams.

REKLAMA

Abiejose gamyklose buvo grasinama darbuotojams, „kurie dalyvavo streikuose ir taikiuose protestuose po nesąžiningų 2020 metų rugpjūčio prezidento rinkimų“, teigiama Iždo departamento pranešime.

Iždo departamento duomenimis, protestų dalyviai buvo įbauginti ir vėliau atleisti iš darbo „MAZ“, o „BelAZ“ buvo grasinama atleisti protestavusiuosius iš darbo.

Iždo departamentas taip pat įtraukė į sankcijų juodąjį sąrašą kelis neseniai paskirtus Baltarusijos centrinės rinkimų komisijos, kuriai jau taikomos sankcijos, narius.

REKLAMA

REKLAMA

„Jungtinės Valstijos toliau skatina atsakomybę už Lukašenkos režimo smurtą, susijusį su suklastotais 2020 metų rugpjūčio mėnesio prezidento rinkimais“, – sakoma JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno (Entonio Blinkeno) pareiškime.

2020 metų rugpjūtį Baltarusijoje paskelbus, kad rinkimus vėl laimėjo nuo 1994 metų šaliai vadovaujantis autoritarinis prezidentas A. Lukašenka, šalyje kilo masiniai protestai.

Opozicija ir Vakarų šalys šių rinkimų nepripažįsta laisvais bei teisingais.

Baltarusijos valdžia į opozicijos demonstracijas sureagavo itin griežtomis priemonėmis: milicija sulaikė dešimtis tūkstančių žmonių, tūkstančiai protestuotojų teigė patyrę jėgos struktūrų pareigūnų smurtą. Svarbiausi opozicijos veikėjai buvo įkalinti arba priversti palikti šalį, nepriklausomų žiniasklaidos priemonių redakcijos apieškotos, o jų žurnalistai – areštuoti.

REKLAMA

„Viasna“ duomenimis, Baltarusijoje yra daugiau kaip 1 400 politinių kalinių.

Svarbiausi penktadienio įvykiai: