Svarbiausi įvykiai:

13:02 | JK žvalgyba: Rusija bando reklama pritraukti savanorius į karą Ukrainoje

Socialiniame tinkle „Twitter“ sekmadienį paskelbtoje JK gynybos ministerijos žvalgybos apžvalgoje sakoma, kad reklama pasirodė Rusijos socialiniuose tinkluose, reklaminiuose stenduose ir televizijoje.

„Naujosiose reklamose apeliuojama į potencialių savanorių vyriškąjį pasididžiavimą, kreipiamasi į „tikrus vyrus“, taip pat pabrėžiama finansinė prisijungimo nauda“, – sakė žvalgyba.

Britų žvalgybos duomenimis, po to, kai samdinių grupė „Wagner“ baigė kampaniją, kuria siekė į savo gretas pritraukti kalinių, ši privati karinė bendrovė taip pat turi konkuruoti su oficialia kariuomene dėl riboto skaičiaus karinei tarnybai tinkamo amžiaus vyrų.

„Mažai tikėtina, kad [reklaminė] kampanija padės pasiekti aptariamą Gynybos ministerijos tikslą – 400 tūkst. savanorių“, – mano britų žvalgyba.

Jos nuomone, „valdžia beveik neabejotinai stengiasi kuo toliau atidėti naują privalomą mobilizaciją, kad minimizuotų protesto nuotaikas“.

12:55 | J. Prigožinas siekia įtikinti Putiną imtis kitų veiksmų karo fronte

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas, reaguodamas į Ukrainos kontrpuolimo veiksmus, greičiausiai, siekia įtikinti Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną liepti savo kariuomenei išlaikyti gynybines pozicijas ir stengtis neprarasti okupuotų Ukrainos teritorijų, rašo „Ukrinform“.

„Pastaruoju metu Prigožino retorika atspindi vis didesnį nerimą po to, kai jis išsakė savo pareiškimus dėl neaiškios Rusijos puolimo operacijų Donbase ateities. Prigožinas raginimas stiprinti Rusijos gynybą okupuotose teritorijose ir dažnas kalbėjimas apie Ukrainos kontrpuolimo tikimybę tarsi įrodo, kad jis bando paskatinti diskusijas Rusijos vidinėje informacijos erdvėje“, – kalbėjo analitikai.

Pasak ISW, J. Prigožinas pasisako, kad rusų pajėgos išlaikytų dabartines fronto linijas, o ne vykdytų naujus puolimus. Manoma, kad tokiu būdu esą Rusijos kariuomenė vėliau galėtų būti pajėgesnė vykdyti naujas atakas.

12:18 | Kinijos ambasadoriaus pasisakymai sukėlė ažiotažą

Atsižvelgdama į Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimus, esą buvusios sovietinės respublikos nebūtinai yra suverenios, Latvijos užsienio reikalų ministerija iškvietė kinų ambasados Rygoje reikalų patikėtinį pasiaiškinti, savo „Twitter“ paskyroje šeštadienį parašė užsienio reikalų ministras Edgaras Rinkevičius.

Jis nurodė, kad šis žingsnis koordinuotas su Lietuva ir Estija.

Estijos dienraštis „Postimees“ išvakarėse pranešė, kad estų diplomatijos vadovas Margusas Tsahkna iškvietė Kinijos atstovą Estijoje.

„Kinijos diplomato pareiškimai yra nesuprantami, ir mes smerkiame tokius komentarus nepriklausomos ir suverenios šalies atžvilgiu“, – sakė M. Tsahkna.

„Estijos užsienio reikalų ministerija planuoja išsikviesti Kinijos Liaudies Respublikos atstovą Estijoje ir, jei reikės, informuosime jį apie mūsų istoriją. Mūsų tikslas – aiškiai parodyti, kad tokios pažiūros nepriimtinos ir kad Estija yra suvereni šalis“, – pridūrė jis.

Kaip pranešama, Kinijos ambasadorius Prancūzijoje Lu Shaye interviu Prancūzijos televizijos LCI žurnalistui Dariui Rochebinui sakė, esą buvusios sovietinės šalys neturi statuso pagal tarptautinę teisę.

„Tarptautinėje teisėje šios buvusios Sovietų Sąjungos šalys net neturi faktinio statuso, nes nėra jokio tarptautinio susitarimo, kuris materializuotų jų suverenitetą“, – sakė jis.

„Jis neigia patį tokių šalių kaip Ukraina, Lietuva, Estija, Kazachstanas ir t. t. egzistavimą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė Paryžiuje įsikūrusio analitinio centro „Foundation for Strategic Research“ Kinijos ekspertas Antoine'as Bondaz.

Be to, paklaustas, ar mano, kad Krymas priklauso Ukrainai, kinų ambasadorius atsakė, kad „tai priklauso nuo to, kaip jūs suvokiate problemą“, ir pridūrė, kad esą „tai nėra taip paprasta“.

Dėl Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimų, jog buvusios Sovietų Sąjungos šalys tarptautinėje teisėje neturi efektyvaus statuso, Užsienio reikalų ministerija (URM) pirmadienį kviečia pasiaiškinti Kinijos laikinąjį reikalų patikėtinį.

„Dėl nepriimtinų Kinijos ambasadoriaus Prancūzijoje pareiškimų apie Baltijos šalių nacionalinį suverenitetą, pirmadienį kviesime pasiaiškinti Kinijos ambasados Vilniuje laikinąjį reikalų patikėtinį. Šis žingsnis derinamas su Latvija ir Estija“, – šeštadienio vakarą tviteryje pranešė URM.

Apie tai BNS sekmadienį patvirtino URM atstovė Paulina Levickytė.

Ukraina šio klausimo kol kas nekomentavo.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

11:20 | Rusija paleido raketas į Charkivą

Šeštadienio naktį Rusijos kariuomenė paleido raketas į Charikvo miestą ir aplinkinius rajonus, pranešė „SkyNews“.

At night, the #Russian invaders attacked #Kharkiv with C-300 missiles. There were five arrivals in total, the mayor of the city said.



Also, simultaneously with the shelling in Kharkiv, a gas station caught fire. Investigators are investigating the cause of the fire. pic.twitter.com/ABmMKlfgZm