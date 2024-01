Svarbiausi įvykiai:

18:35 | Rusija: dronas atakavo naftos terminalą prie Briansko

Naftos terminalą Briansko srityje atakavo dronas. Rusai nusprendė nenukrypti nuo įprasto scenarijaus ir teigia, kad esą ataka buvo nesėkminga, o bepilotė skraidyklė „tik įlenkė“ rezervuaro sieną.

Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis „Telegram“ kanalu „Baza“.

„Sausio 22-osios rytą naftos bendrovės „Russneft-Briansk“ teritorijoje Starodubo rajono Žečios gyvenvietėje buvo rasta bepiločio aparato nuolaužų“, – rašoma pranešime.

Rusijos propagandistai jau spėjo pareikšti, kad esą nukentėjusiųjų nėra ir „gaisras nekilo“.

„Dronas įsirėžė į 3-iąjį rezervuarą, bet tik paliko įlenkimo pėdsaką“, – priduria „Baza“.

Rusijos žiniasklaidos duomenimis, kurie, švelniai tariant, dažnai neatitinka tikrovės, šis naftos terminalas Žečios kaime jau daugiau kaip pusmetį yra visiškai užkonservuotas. Terminalą sudaro naftos pilstymo estakada ir keturi naftos rezervuarai.

UNIAN primena, kad sausio 21 d. Leningrado srities Ust-Lugos gyvenvietėje, netoli Jūrų prekybos uosto naftos terminalo, įvyko sprogimas, kilo gaisras. Iš įmonės teko evakuoti apie 150 žmonių. Vėliau paaiškėjo, kad šią specialiąją operaciją surengė Ukrainos saugumo tarnyba.

18:27 | Žiniasklaida: Rusijos valdžia permeta prie Sankt Peterburgo oro gynybos sistemas S-300

Po sėkmingų Ukrainos bepiločių orlaivių smūgių objektams Leningrado srityje Rusijos valdžia dislokuoja oro gynybos sistemas S-300 aplink Sankt Peterburgą, praneša portalas ERR.

Rusijos „Telegram“ kanalas ASTRA rašo, kad po pirmųjų nuo karo pradžios dronų atakų Leningrado srityje gyventojai pastebėjo regione oro gynybos sistemų S-300.

Oro gynybos kompleksus nufilmavo vietos gyventojas, viena iš sistemų užtvėrė kelio važiuojamąją dalį, bandydama apsisukti.

2024 metų sausio 18 d. dronai atakavo Sankt Peterburgo naftos terminalą, o sausio 21 d. – bendrovės „Novatek“ terminalą Ust-Lugos uoste.

Ukrainos žiniasklaidos duomenimis, šias operacijas surengė Ukrainos specialiosios tarnybos.

18:16 | Charkive nuo raketų smūgių nukentėjo 112 daugiabučių gyvenamųjų namų

Antradienį Charkive nuo rusų raketų smūgių nukentėjo 112 daugiabučių gyvenamųjų namų ir šeši privatūs namai.

Tai feisbuke pranešė Charkivo miesto taryba, kuria remiasi „Ukrinform“.

„13 val. buvo žinoma apie 112 nukentėjusių daugiabučių ir šešis privačius namus Kyjivo ir Saltivkos rajonuose. Iš viso per apšaudymus išdaužta 3,4 tūkst. langų“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad komunalininkai jau uždengė daugiau kaip 300 langų.

Miesto būstų ir komunalinio ūkio departamento duomenimis, šildymas išjungtas 38-iuose namuose, elektra – 27-iuose, dujos – 16-oje.

„Gelbėjimo operacija tęsiama. Ieškome žmonių po penkių aukštų namo griuvėsiais, ten tikriausiai yra du nukentėjusieji, vienas iš jų gali būti 9 metų berniukas“, – pareiškė Nacionalinės policijos Vyriausiosios valdybos Charkivo srityje Tyrimų valdybos viršininkas Serhijus Bolvinovas.

Jis pažymėjo, kad raketų smūgiai buvo užfiksuoti aštuoniais adresais.

„Tai daugiaaukščiai gyvenamieji namai, privatus sektorius, mokymo įstaiga, kapinės, mokslo įmonė“, – informavo pareigūnas.

Kaip pranešė bendrovė „Charkivoblenerho“, elektros tiekimas atnaujintas daugiau kaip 90 proc. vartotojų, kurie buvo likę be šviesos dėl rytinio apšaudymo, vėl dirba ir katilinė Šiaurės Saltivkoje.

Likusius vartotojus ir dar vieną katilinę energetikai tikisi prijungti iki dienos pabaigos.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, per rytinę raketų ataką sužeistų žmonių skaičius Charkive išaugo iki 57, tarp jų – aštuoni vaikai ir trys policininkai, kurie po pirmųjų smūgių šalino griuvėsius. Žuvo šeši žmonės.

17:29 | JAV surengė nuotolinį sąjungininkų susitikimą dėl paramos Ukrainai

Pirmą kartą nuo tada, kai JAV gynybos sekretorius Lloydas Austinas (Loidas Ostinas) 2022-ųjų balandį įkūrė tarptautinę paramos Ukrainai grupę, Jungtinės Valstijos surengė kasmėnesinį maždaug 50 šalių susitikimą.

Šį kartą jis rengiamas nuotoliniu būdu.

Visgi pačios Jungtinės Valstijos šiuo metu negali ukrainiečiams atsiųsti daugiau amunicijos ir raketų, kurių šiems reikia norint atremti Rusijos invaziją. Laukdamas, kol Kongresas priims biudžetą ir galbūt patvirtins daugiau lėšų Ukrainos kovai, Vašingtonas kreipiasi į sąjungininkus, kad šie padėtų užpildyti spragą.

„Ukrainos kovoje ant kortos pastatytas visos tarptautinės bendruomenės saugumas. Esu labiau nei bet kada pasiryžęs bendradarbiauti su mūsų sąjungininkais ir partneriais, kad paremtume Ukrainą ir nudirbtume darbą“, – sakė L. Austinas įžanginėje kalboje vaizdo ryšiu.

„Raginu šią grupę gilintis ir aprūpinti Ukrainą daugiau gyvybiškai svarbių antžeminių oro gynybos sistemų ir perėmėjų“, – kalbėjo jis.

Įžanginė kalba buvo pirmasis 70 metų L. Austino, kuris atrodė šiek tiek sulysęs, viešas pasirodymas po to, kai jis buvo paguldytas į ligoninę dėl vėžio gydymo komplikacijų.

17:16 | Didžiausias Lvivo gyvenamasis rajonas dėl programišių atakos liko be šilumos ir vandens

Antradienį Lvivo miesto Sichivo mikrorajonas liko be karšto vandens ir šildymo dėl programišių atakos prieš komunalinę įmonę „Lvivteploenerho“.

Tai pranešė įmonės atstovai, kuriais remiasi „Ukrinform“.

„Dėl programišių atakos sutriko šilumos tiekimo valdymo sistema. Dirbama, kad būtų atnaujintas šildymo ir karšto vandens tiekimas Sichivo gyvenamajame rajone“, – rašoma pranešime.

Komunalininkai pažymi, kad šilumos ir vandens tiekimas turėtų būti atnaujintas apie 21 val.

„Ukrinform“ primena, kad gruodį dėl programišių atakos prieš Ukrainos mobiliojo ryšio operatorių „Kyivstar“ Lvive buvo laikinai sutrikęs atsiskaitymas banko kortele miesto viešajame transporte.

16:54 | Kremliui nuolankus patriarchas Kirilas susirūpino Rusijos demografija: nori gelbėti gimstamumą

Rusijos patriarchas Kirilas paragino šalies valdžią nemobilizuoti vyrų, kurie turi tris ar daugiau vaikų, skelbia „The Moscow Times“.

Pasak Kremliui nuolankaus Rusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovo, tokią nuostatą būtina užtikrinti teisiškai, nes tai galėtų prisidėti prie geresnės šalies demografijos.

„Siekiant gelbėti žmones ir skatinti gimstamumą Rusijoje, manau, kad federaliniu lygmeniu svarbu įstatymiškai uždrausti mobilizuoti daugiavaikių šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, tėvus taikos metu. Tai ypač aktualu dabar“, – kalbėjo patriarchas.

Anot jo, Rusijoje šeimų su keturiais vaikais nėra daug, tačiau yra šeimų su trimis ir būtent jos „užtikrina gyventojų daugėjimą“.

16:25 | Rusai numetė ant Beryslavo keturias aviacines bombas, yra sugriovimų

Rusijos kariškiai numetė keturias valdomąsias aviacines bombas ant Chersono srities Beryslavo miesto, pataikė į daugiaaukštį gyvenamąjį namą, gamyklą, autobusų parką ir vaikų darželį.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Daugiaaukštis gyvenamasis namas Beryslave po rusų aviacijos smūgio... Šįryt rusai numetė ant miesto keturias valdomąsias aviacines bombas“, – parašė O. Prokudinas ir paskelbė sugriauto pastato nuotrauką.

Anot jo, nukentėjo ir viena iš gamyklų, autobusų parkas ir vaikų darželis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Rusijos kariškiai bepiločiu orlaiviu atakavo Beryslavą, buvo sužeistas 47 metų vyras.

16:09 | Jungtinėse Tautose Rusija neigė deportuojanti ukrainiečių vaikus

Antradienį Jungtinėse Tautose (JT) Rusija tvirtino, kad nuo 2022 m. vasarį pradėtos invazijos prievarta neperkėlė į Rusiją jokių ukrainiečių vaikų, tačiau tai prieštarauja Kyjivo ir nevyriausybinių organizacijų teiginiams.

JT Vaiko teisių komitetas paklausė Maskvos, kiek vaikų nuo invazijos pradžios buvo „evakuota“ į Rusiją arba į Rusijos okupuotas Ukrainos teritorijas. Kyjivo duomenimis, į Rusiją priverstinai buvo perkelti 20 tūkst. ukrainiečių vaikų.

„Nuo 2022 m. vasario Rusijos Federacija nevykdo Ukrainos piliečių deportacijų“, – JT komitetui sakė Rusijos darbo ir socialinės apsaugos viceministras Aleksejus Vovčenka.

18 nepriklausomų ekspertų komisija tiria Rusijos duomenis, tai reguliarus patikrinimas, taikomas visoms šalims. „Rusijos Federacija priėmė kiek daugiau nei tris milijonus Ukrainos gyventojų, daugelis jų buvo vaikai“, – per posėdį sakė Maskvos delegacijos vadovas A. Vovčenka. Jis tvirtino, kad dauguma vaikų atvyko su šeimomis arba globėjais, jie buvo apgyvendinti laikinose prieglaudose arba pas gimines. Jis pridūrė, kad dar tikrinami duomenys dėl „daugiau nei 5000 vaikų“.

Pasak Kyjivo, tik maždaug 400 nuo invazijos pradžios į Rusiją perkeltų vaikų grįžo namo.

2023 m. kovą Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) išdavė prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl kaltinimų karo nusikaltimu – neteisėtu Ukrainos vaikų deportavimu. Tokius pačius kaltinimus TBT iškėlė ir Rusijos prezidento vaiko teisių komisarei Marijai Lvovai-Belovai. Rusija nėra TBT narė ir tvirtina, kad V. Putino arešto orderis yra „niekinis“.

„Evakuotų vaikų vietos organizuojamos jų prašymu ir jiems sutikus“, – pernai spalį JT komitetui raštu nurodė Rusija.

A. Vovčenka sakė, kad apie 2 000 vaikų namuose gyvenusių vaikų buvo perkelti į Rusijos Federaciją iš rytinių Donecko ir Luhansko sričių. Jas Kremlius neteisėtai aneksavo ir dabar laiko Rusijos teritorija. Šiuos vaikus „lydėjo pensionatų, kuriuose jie anksčiau gyveno, direktoriai ir darbuotojai“, sakė Rusijos ministro pavaduotojas ir pridūrė, kad „anksčiau jų būklė ar sveikata ne itin rūpėjo Ukrainos valdžiai“.

Atsakydamas į komiteto klausimus, A. Vovčenka pareiškė, kad nėra žinoma, kiek rusų vaikų neteko Ukrainoje kariavusių tėvų.

15:27 | NATO ramina: „Kol elgsimės taip, Rusija nepuls“

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad NATO nemato tiesioginės Rusijos Federacijos puolimo grėsmės savo narėms.

Tačiau, pasak jo, Aljansas ir toliau atgraso šalį agresorę rengdamas karines pratybas. Visų pirma, didžiausios tokios per pastaruosius dešimtmečius turėtų prasidėti po savaitės.

„Visa tai darome tam, kad užtikrintume, jog Maskva neapsiriktų dėl mūsų pasirengimo ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą. Ir kol mes tai darysime, NATO teritorija nebus užpulta“, – žurnalistus antradienį patikino Aljanso generalinis sekretorius.

14:59 | Medvedevas „pajuokavo“ dėl Aliaskos: dabar jau karas su JAV neišvengiamas

Karas su JAV dėl Aliaskos „neišvengiamas“, paskelbė Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas. Įtakingas Rusijos politikas galimai ironizavo, komentuodamas JAV pareiškimus dėl „Aliaskos sugrąžinimo“ Rusijai.

14:19 | Lenkija dėl didelio Rusijos oro pajėgų aktyvumo pakėlė į orą naikintuvų

Lenkijoje antradienį ryte dėl didelio Rusijos oro pajėgų aktyvumo atakuojant Ukrainą buvo pakelta į orą lenkų ir NATO naikintuvų, pranešė Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadavietė DORSZ.

Apie oro pajėgų atsaką buvo paskelbta socialiniame tinkle „X“.

„Norėtume informuoti, kad pastebėtas didelis rusų tolimojo nuotolio aviacijos aktyvumas, susijęs su ketinimu rengti smūgius Ukrainai, ir [kad] dėl to buvo aktyvuota lenkų ir sąjungininkų aviacija“, – sakoma DORSZ įraše.

Situacija nuolat stebima, įgyvendinamos „visos saugumo procedūros, būtinos lenkų oro erdvės saugumui užtikrinti“, nurodė DORSZ.

13:07 | Užduotis – nužudyti Zelenskį: „Bellingcat“ išaiškino slaptą rusų žvalgų padalinį

Kartu su Rusijos leidiniu „The Insider“ tyrimą atlikęs „Bellingcat“ žurnalistas Christo Grozevas aptiko Rusijos Federacijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (GRU) padalinį 29155, planuojantį ir organizuojantį sabotažą užsienyje. Viena iš padaliniui patikėtų užduočių – nužudyti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

12:37 | Orbanas pakvietė Švedijos premjerą „derėtis“ dėl narystės NATO

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas antradienį pakvietė į Budapeštą kolegą iš Švedijos aptarti Šiaurės šalies narystės NATO, tam dar reikia Vengrijos ir Turkijos pritarimo.

„Šiandien išsiunčiau kvietimo laišką ministrui pirmininkui Ulfui Kristerssonui atvykti į Vengriją derėtis dėl Švedijos stojimo į NATO“, – socialiniame tinkle X parašė V. Orbanas.

Tikimasi, kad šią savaitę Turkijos parlamentas balsuos už Švedijos siekį prisijungti prie Vakarų gynybos Aljanso. Turkijai ratifikavus jos prašymą, Vengrija liktų paskutinė narystei nepritarusi šalis. Budapeštas ne kartą smerkė Stokholmą dėl „atvirai priešiško požiūrio“, kaltino Švedijos atstovus „ne kartą siekus kritikuoti Vengriją“ teisinės valstybės klausimais.

U. Kristerssono biuras iš karto neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti V. Orbano kvietimą. Praėjusią savaitę Vengrija kritikavo Švediją, kad ji nesiėmė jokių veiksmų dvišaliams santykiams sustiprinti.

V. Orbano štabo viršininkas Gergely Gulyasas ketvirtadienį pasiūlė Švedijos vyriausybei „susisiekti, pasiteirauti, dėl ko būgštauja Vengrijos parlamentas ir ką ji dėl to galėtų padaryti“.

Opozicija spaudžia Vengrijos vyriausybę suplanuoti balsavimą parlamente. Vengrijos socialistų partija antradienį prašė V. Orbano „baigti šią kvailą, žalingą ir nereikalingą šaradą“.

Vengrija ne kartą tvirtino palaikanti Švedijos paraišką įstoti į NATO, bet vilkina surengti balsavimą parlamente ir ją ratifikuoti. Rugsėjį V. Orbanas pareiškė parlamentui, kad Švedijos paraiškos ratifikavimas nėra „skubus“, ir reikalavo Šiaurės šalies „pagarbos“.

11:59 | Humeniuk: Pietų Ukrainoje rusai intensyviau naudoja artileriją, nepilotuojamus orlaivius

Padėtis Chersono srityje išlieka gana įtempta, priešas mėgina spausti panaudodamas artileriją, aviaciją ir įvairių modifikacijų nepilotuojamus orlaivius, per nacionalinį telemaratoną sakė Ukrainos pietų gynybos pajėgų jungtinio koordinacinio spaudos centro viršininkė pulkininkė Natalija Humeniuk, pranešė „Ukrinform“.

„Padėtis išlieka gana įtempta. Priešas mėgina kompensuoti spausdamas artilerija, aviacija, naudoja įvairių modifikacijų dronus nuo smogiamųjų iki nešančiųjų skeveldrinius sprogmenis“, – sakė N. Humeniuk. Ji patikslino, kad taip priešas bando kompensuoti tas dienas, „kai dėl oro sąlygų buvo prarastas laikas“.

Pasak atstovės, agresorė aktyviau naudoja nepilotuojamus orlaivius, užfiksuota daugiau nei 30 dronų su vaizdo kameromis ir numetusių šrapnelių amuniciją.

11:32 | Turkijos parlamentas ketina balsuoti dėl Švedijos stojimo į NATO

Po daugelį mėnesių trukusio NATO sąjungininkių spaudimo Turkijos parlamentas suplanavo balsavimą dėl Švedijos priėmimo į NATO ir įtraukė jį į antradienio darbotvarkę.

Tikslus balsavimo laikas lieka neaiškus, nes, kaip skelbiama parlamento interneto svetainėje, Švedija yra 42 darbotvarkės punktų sąrašo pabaigoje.

Jei Turkija ratifikuos prisijungimą, Vengrija bus likusi vienintelė NATO narė, dar nepritarusi Švedijos siekiui prisijungti prie karinio aljanso.

Kad Švedija galėtų prisijungti, kiekviena NATO narė turi tam pritarti.

10:44 | NATO pasirašė 1,1 mlrd. eurų amunicijos gamybos ir tiekimo sutartį

NATO pasirašė 1,1 mlrd. eurų vertės kontraktą, kuris numato 155 mm artilerijos sviedinių tiekimą aljanso valstybėms, antradienį paskelbė generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas. Dalis amunicijos bus skirta Ukrainai, pažymima pranešime.

09:55 | Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

Ukrainos Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka „Telegram“ skelbia, kad antradienio rytą per Rusijos ginkluotųjų pajėgų išpuolį žuvo penki Ukrainos gyventojai, dar mažiausiai 40 buvo sužeisti.

Kyjivas: dėl raketų smūgio sostinėje kilo keli gaisrai Sviatošinsko, Solomjanskio ir Pečerų rajonuose. Vienas žmogus žuvo, yra sužeistų civilių gyventojų. Apgadinti du daugiaaukščiai pastatai, privatus pastatas ir automobiliai.

Kyjivo sritis: gelbėtojai dirba Bučanskio rajone. Apgadinti du daugiaaukščiai pastatai, privatus namas, ūkiniai pastatai ir automobiliai. Trys žmonės buvo sužeisti.

Dnipro sritis: dėl išpuolio Pavlohrade vienas žmogus žuvo, vienas buvo sužeistas.

Charkivas: Rusijos pajėgos smogė dviem daugiaaukščiams pastatams. Preliminariais duomenimis, žuvo trys žmonės, dar apie 30 buvo sužeisti, tarp jų ir vaikai.

Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (5 nuotr.) Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (nuotr. SCANPIX) Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (nuotr. SCANPIX) Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (nuotr. SCANPIX) +1 Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (nuotr. SCANPIX) Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai (nuotr. SCANPIX)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

„Gelbėtojai apžiūri apgadintus pastatus, rūšiuoja nuolaužas. Vietoje dirba psichologai. Policijos tyrėjai kruopščiai fiksuoja šiuos nusikaltimus.

Dar vienas teroristinis išpuolis, nusinešęs žmonių gyvybes ir palikęs šimtus žmonių be pastogės. Tokie yra tikrieji Rusijos ketinimai: kasdienis civilių teroras“, – rašė I. Klymenka.

09:35 | Per praėjusią parą Ukrainoje sunaikinta 960 rusų okupantų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. sausio 22 d. Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia sunaikinusios 377 820 rusų karių, iš jų 960 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos kariuomenė skelbia sunaikinusi 6 214 priešo tankus (+22 per pastarąją parą), 11 548 šarvuotąsias kovos mašinas (+59), 8 947 artilerijos sistemas (+51), 970 raketų paleidimo sistemų (+2), 657 oro gynybos sistemas, 331 karo lėktuvą, 324 sraigtasparnius, 6 961 bepiločius orlaivius, 1 820 sparnuotųjų raketų (+1), 23 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 11 956 sunkvežimius ir kuro talpyklas (+65), 1 409 specialiosios įrangos vienetus (+12).

09:05 | Branduolinė grėsmė auga: Maskva branduolinius ginklus laiko „veiksminga priemone nugalėti NATO“

Tarptautinio strateginių tyrimų instituto (IISS) ataskaitos autorius, IISS Strategijos, technologijų ir ginklų kontrolės skyriaus direktorius Williamas Alberke mano, kad Maskva nestrateginius branduolinius ginklus pradėjo vertinti kaip veiksmingesnę „priemonę atgrasyti ir nugalėti NATO potencialiame konflikte ateityje“.

„Reuters“ rašo, kad ekspertas daro prielaidą, jog Rusijos valdžia nelaiko Amerikos taktinių branduolinių ginklų arsenalo rimta grėsme. Remiantis IISS išvadomis, Maskva įsitikinusi, kad sugebės laiku atsakyti į JAV branduolinių pajėgų didinimą Europoje.

„Rusijos kariuomenės nesugebėjimas įprastiniais ginklais laimėti karo Ukrainoje paskatino Maskvą permąstyti branduolinių ginklų vaidmenį“, – teigia W. Alberke.

Be to, ekspertas įsitikinęs, kad Vakarų žvalgyba galės iš anksto sužinoti apie Rusijos pasirengimą panaudoti nestrateginius branduolinius ginklus. Tai rodo ginklų perkėlimas iš saugyklų į oro bazes ir, galbūt, įprastinių smūgių sudavimas netoli galimo branduolinio smūgio zonos. Šiuo metu V. Putinas taip pat turėtų persikelti į branduolinę slėptuvę ir įvesti visą Rusijos branduolinio valdymo sistemą į aukštą parengtį JAV branduolinio atsako atveju.

Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (24 nuotr.) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) +20 Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX) Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė (nuotr. SCANPIX)

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė

08:25 | Rusija atakavo Ukrainą raketomis

Rusija anksti antradienį atakavo Ukrainą raketomis, pranešė ukrainiečių oro pajėgos.

Kyjive veikė oro gynybos sistemos, miesto Sviatošyno rajone dėl raketų smūgio užsidegė keli stovėję automobiliai, informavo sostinės karinė administracija.

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko platformoje „Telegram“ pranešė, kad buvo padaryta žalos gyvenamiesiems pastatams keliuose rajonuose, nukentėjo žmonių.

Charkivo meras Ihoris Terechovas pranešė apie sprogimus šiame šalies šiaurės rytuose esančiame mieste.

Charkive, kur apgriautas gyvenamasis namas, „preliminariais duomenimis, [kelis] vaikus sužeidė šrapnelis [...], taip pat sužeista viena moteris“, sakė Charkivo regiono tyrimų departamento vadovas Serhijus Bolvinovas.

Taip pat skelbta apie raketas, skriejančias Pavlohrado, Dnipro link.

Nurodoma, kad raketos buvo leidžiamos iš strateginių bombonešių Tu-95MS ir Tu-22M3.

07:45 | Borrellis: Trumpo planui dėl Ukrainos reiktų stebuklo

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį paragino Donaldą Trumpą pasidalyti savo „stebuklinga formule“ taikai Ukrainoje po to, kai buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas pareiškė galįs užbaigti karą per 24 valandas.

„Maniau, kad stebuklai vyksta tik Lurde, – sakė J. Borrellis, turėdamas omenyje katalikų piligrimystės vietą Prancūzijoje. – Mums nepavyko sugalvoti stebuklingos formulės, kaip išspręsti problemą per 24 valandas, bet, kaip supratau, [ukrainiečių] prezidentas [Volodymyras] Zelenskis pakvietė prezidentą Trumpą vykti į Kyjivą ir greitai rasti sprendimą.“

J. Borrellis pridūrė: „Žmonės, kurie labiausiai nori taikos, kurie labiausiai nori, kad karas baigtųsi, žinoma, yra ukrainiečiai, ir esu tikras, kad jie labai apsidžiaugtų, jei prezidentas Trumpas jiems pateiktų stebuklingą formulę, kaip užbaigti karą per 24 valandas.“

07:00 | V. Zelenskis po D. Tusko vizito: Lenkija pristatys Ukrainai naujų ginklų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad Lenkija jo šaliai, besiginančiai nuo plataus masto Rusijos invazijos, pristatys naujų ginklų.

„Bus naujas ginkluotės paketas iš Lenkijos“, – sakė jis pirmadienio vakarą savo kasdieniame vaizdo kreipimesi.

Be to, per Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko vizitą Kyjive buvo kalbama apie bendrą ginklų gamybą Ukrainos gynybiniams pajėgumams stiprinti.

Trečias dalykas, kurį paminėjo V. Zelenskis, – Ukrainos karių mokymas naudotis lenkiškomis ginklų sistemomis.

V. Zelenskis nepateikė informacijos apie ginklų tiekimo mastą ar gynybos paketo turinį. Varšuva laikoma viena artimiausių ir svarbiausių Kyjivo sąjungininkių. Nuo karo su Rusija pradžios Lenkija tiekė Ukrainai kovinius tankus, įskaitant „Leopard“, ir naikintuvus MiG.