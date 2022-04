Karas Ukrainoje. Rusija užspaudė Ukrainos civilius gyventojus – trečią dieną iš eilės neleidžia evakuotis

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:27 | Putinas pagerbė civilių žudikus

Invaziją į Ukrainą pradėjusios Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pirmadienį pasirašytame laiške pasveikino Rusijos 64-ąją atskirąją gvardijos motorinių šaulių brigadą už „didelį herojiškumą ir drąsą“ ir skyrė „Gvardijos“ vardą už „Rusijos suvereniteto apsaugą“.

„Šis aukštas įvertinimas pripažįsta jūsų ypatingus nuopelnus, didelį didvyriškumą ir drąsą ginant tėvynę ir ginant Rusijos suverenitetą bei nacionalinius interesus“, – rašoma V. Putino laiške.

„Sumaniais ir drąsiais veiksmais specialiosios karinės operacijos Ukrainoje metu (taip Rusija vadina invaziją į Ukrainą – red. past.) padalinio štabas tapo sektinu pavyzdžiu vykdant karinę pareigą, narsumą, atsidavimą ir profesionalumą“, – tęsiama laiške.

Balandį Rusijos karinėms pajėgoms pasitraukus iš Kyjivo apylinkių Bučos ir Borodiankos miestuose aptiktos masinės nužudytų civilių gyventojų kapavietės.

10:06 | Trečią dieną iš eilės neveikia humanitariniai koridoriai

Ukrainos ministro pirmininko pavaduotoja Iryna Vereščuk per „Telegram“ pranešė, kad šiandien, trečią dieną iš eilės, Ukrainoje nebus organizuojami humanitariniai koridoriai.

„Šiandien, balandžio 19 d., humanitarinių koridorių, deja, nėra. Donbase tęsiasi intensyvūs apšaudymai. Mariupolio teigimu, rusai atsisako suteikti koridorių civiliams Berdiansko kryptimi. Tęsiame sudėtingas derybas dėl humanitarinių koridorių atidarymo Chersono ir Charkivo regionuose“, – teigė I. Vereščuk.

09:51 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 20 800 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 169 lėktuvus, 150 sraigtasparnių, 802 tankus, 1891 šarvuotį, 386 artilerijos pabūklus, 132 raketų sistemas, 8 laivus, 2063 mašinas, 76 kuro cisternas, 158 bepiločius orlaivius, 67 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 27 specialiosios įrangos vienetus.

09:42 | Ukraina pradeda gauti JAV ginkluotės pagal naujausią pagalbos paketą

Pirmoji ginkluotės siunta pagal naują JAV karinės pagalbos paketą atvyko prie Ukrainos sienų ir bus perduota Kyjivui, kovojančiam su Rusijos invazija, pirmadienį pranešė aukšto rango Pentagono pareigūnas.

Balandžio 13-ąją Vašingtonas paskelbė skirsiantis Ukrainai 800 mln. dolerių (743 mln. eurų) vertės karinių priemonių, įskaitant sraigtasparnius, haubicas ir šarvuotuosius transporterius.

„Vien vakar buvo keturi skrydžiai iš Jungtinių Valstijų į šį [kovos veiksmų] teatrą“, – pirmadienį sakė Pentagono pareigūnas ir pridūrė, kad penktoji siunta atvyks artimiausiu laiku.

Be kita ko, šis paketas apima 18 155 mm kalibro haubicų, Ukrainai perduodamų pirmąjį kartą, taip pat 40 000 artilerijos sviedinių, 200 šarvuotųjų transporterių M113, 11 sraigtasparnių Mi-17 ir 100 šarvuotų daugiafunkcių automobilių.

09:24 | Arestovyčius: rusai Charkivą įnirtingai šaudo, nes bijo mūsų puolimo

Ukrainos prezidento patarėjas Oleksijus Arestovyčius pareiškė, kad Rusija nėra numatę Charkivo savo puolimo tikslu, o miestą ir apylinkes apšaudo, nes baiminasi Ukrainos kariuomenės puolimo.

„Charkivą, miesto apylinkes dabar labai stipriai apšaudo. Ne, jiems tai nėra tikslas (užimti miestą, – red. past.). Jie baiminasi, kad mes prasimušime. Jie apšaudo numanomas mūsų rezervų vietas, mūsų pajėgas, nes nuo Charkivo ir Mykolajevo vyksta judėjimas. Nes jie bando tai atremti“, – pareiškė O. Arestovyčius.

08:57 | Rusijos pajėgos patyrė didelių nuostolių

Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, 126-oji Rusijos Juodosios jūros laivyno pakrančių gynybos brigada patyrė 75 proc. nuostolių.

Remiantis turima tikslia informacija, Juodosios jūros laivyno 126-osios pakrantės gynybos brigados nuostoliai siekia 75 proc.“, – rašoma naujausioje operatyvinėje ataskaitoje, kurią paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Pareigūnai taip pat tvirtino, kad Rusijos 810-oji atskira Juodosios jūros jūrų laivyno jūrų pėstininkų brigada neteko 158 karių, dar apie 500 buvo sužeisti, o 70 laikomi dingusiais.

Rusijos pajėgos siekia visiškai kontroliuoti Donecko ir Luhansko sričių teritoriją, taip pat sudaryti sausumos koridorių su laikinai okupuotu Krymu, pridūrė Ukrainos kariuomenė.

08:30 | Macronas nutraukė pokalbius su Putinu

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo dialogas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu įstrigo po to, kai Ukrainoje užfiksuotos masinės civilių žudynės.

„Nuo žudynių, kurias atradome Bučoje ir kituose miestuose, karas pasisuko kita linkme, todėl nuo to laiko daugiau su juo tiesiogiai nekalbėjau, bet neatmetu galimybės, kad tai darysiu ateityje“, – Prancūzijos televizijai pirmadienį sakė E. Macronas.

Rusija kaltinimus, kad jos pajėgos žudė civilius Bučos gyventojus, vadina „siaubinga klastote“, kuria esą siekiama sumenkinti Rusijos armiją.

Paklaustas, kodėl neseka kitų Europos lyderių pavyzdžiu ir neišvyksta į Ukrainos sostinę Kyjivą, E. Macronas sakė, kad į Ukrainą reikia vykti ne tiesiog pasirodyti, o suteikti pagalbos.

„Grįšiu į Kyjivą, bet eisiu ten, kad su savimi atsineščiau ką nors naudingo... Nes akivaizdu, kad man nereikia ten keliauti, kad parodyčiau palaikymą“, – sakė E. Macronas ir pridūrė, kad nuo karo pradžios su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu kalbėjosi apie 40 kartų.

08:01 | Irpinėje Rusijos kariuomenė nužudė 269 žmones

Ukrainos nacionalinės policijos tyrimų skyriaus viršininko pavaduotojas Serhijus Pantelijevas sakė, kad Irpinėje – mieste į šiaurės vakarus nuo Kyjivo, kuris ištvėrė įnirtingas kovas ir Rusijos okupaciją, – jie aptiko septynias civilių gyventojų egzekucijos vietas.

07:45 | Mariupolis tebėra Ukrainos kontrolėje

Pentagono atstovas spaudai Johnas Kirby sakė, kad Mariupolis, nepaisant „smūgių“ iš Rusijos, vis dar yra Ukrainos kontrolėje.

„Mes ir toliau stebime [Rusijos] oro antskrydžių ir artilerijos koncentraciją Donbase ir pietuose, ypač aplink Mariupolį ir pačiame Mariupolyje“, – sakė J. Kirby.

Pasak jo, ukrainiečiai priešinasi nepaisydami vis agresyvesnių Rusijos veiksmų.

„Rusai daro tai, ką mes vadiname „formavimu“, – sakė R. Kirby, o tai reiškia, kad jie sudaro sąlygas didesniems ir atviresniems išpuoliams Ukrainos rytuose.

Kirby taip pat aptarė, kaip amerikiečių kariai netrukus apmokys Ukrainos karius, kaip naudoti haubicas – JAV tiekiamus artilerijos ginklus.

07:28 | Rusija praneša apie tariamą ataką

Rusijos miesto Belgorodo gubernatorius dar kartą pranešė apie pasienio kaimo Golovčino apšaudymą, kurį esą įvykdė Ukrainos pajėgos. Jo teigimu, nukentėjo moteris.

#Russian media published a photo from the site of shelling in the #Belgorod region. pic.twitter.com/J3tzBg8OSb